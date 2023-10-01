ROLEX新手錶風靡名人圈　勞力士綠松石慶典OP 41行情直逼Daytona

荷里活動作男星Mark Wahlberg非常喜歡勞力士2023年推出的Oyster Perpetual「慶典」面盤（也就是俗稱的彩色氣泡面盤），他一連好幾天都戴了這款錶出門，不管是私人聚會或公開場合都看得到他戴上這款錶。

事實上對這款錶有興趣的名人可不只Mark Wahlberg，小編隨手在社群平台上瀏覽，發現西班牙足球明星Aymeric Laporte、NFL傳奇球星Tom Brady等人對這款錶也都愛不釋手，從名人紛紛秀出自己的彩色氣泡面盤OP可知，這款錶雖然剛發表時褒貶不一，但它上市至今在二級市場的火熱程度似乎有愈燒愈旺的趨勢。

ROLEX 2023爆款Oyster Perpetual！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

採用彩色氣泡面盤設計的Oyster Perpetual在系列中分別有31、36和41mm等三種尺寸，大致來說就是按照品牌2020年發表的彩色漆面款式的模式在走，三種尺寸由小到大的型號分別是277200、126000和124300，官方定價依序是HKD 44,300、HKD 47,600以及HKD 50,000，這價位乃是勞力士目前鋼殼運動錶最親切的門檻了，但是這僅是針對定價而言，實際上

。

還記得已經停產的41mm綠松石漆面Oyster Perpetual（124300-006）嗎？自從2020年9月發表以後它就快速席捲市場，行情一路往上衝，到2022年確定停產前二級市場價格一度衝破3萬歐羅（約合港幣25萬）大關，寫下彩色漆面OP最驚人的身價紀錄，後來因為遇到高級手錶市場熱門錶跌價潮，所以連124300-006從那時起也開始跌價，目前根據知名二手錶線上交易平台Chrono24網站上的報價，這款錶的行情大概降至26,000歐羅左右（約合港幣22萬），可見手錶雖然停產而且又連續一段時間掉價，但它現在的溢價率還是很高。

同場加映：ROLEX Day-Date不只琺瑯拼圖1款新手錶 3款寶石鑽石面盤同步登場（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

而就在41mm綠松石漆面Oyster Perpetual停產後一年緊接上陣的彩色氣泡面盤OP，嚴格來說它的面盤背景也就是綠松石漆面（或者說是TIFFANY藍面），但是勞力士這次在面盤加上大大小小的黑色圓形輪廓（有人跑去算這些圓圈，發現共有51顆），並從中填入糖果粉紅色、黃色、珊瑚紅色及綠色等四色漆料（TIFFANY藍色不需額外上色），如此一來等於把之前五款的彩色漆面OP集中在「慶典」面盤上，直接把吸引人的色彩美學推向極致。

彩色氣泡面盤OP加入了多種顏色的漆料後，猶如TIFFANY藍面OP的彩色升級版，剛好近年高級錶市場對這種色彩飽滿的設計非常有愛，所以在這個熱門錶身價普遍往下墜的時代，彩色氣泡面盤OP行情還真的有點像面盤的泡泡一般直接騰空飛了起來，逆風高飛的表現讓人驚呆。

同樣根據Chrono24網站上搜查得來的資料，目前彩色氣泡面盤OP最炙手可熱的41mm在國外的報價約可達32,000歐羅（約港幣27萬）上下，顯然比起TIFFANY藍面OP當年的熱度有過之而無不及，同樣的價錢現在也跟Daytona上一代鋼殼型號116500LN在伯仲之間，是不是有點難想像呢？一只原本是勞力士入門系列的款式，價錢竟然也有和勞力士王牌Daytona平起平坐的一天。

同場加映：ROLEX新款Daytona價格規格懶人包 6大細節、全新4131機芯一次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

要知道116500LN在2023年1月勞力士調整售價後的定價已經來到HKD 117,900，光是定價就比彩色氣泡面盤OP 124300多出一倍有餘，結果兩只錶目前的二級市場價格卻是如此接近，也許這種行情不見得是市場實際願意付出的代價，但是從彩色氣泡面盤OP能被喊價到這種地步，不難想像它在市場上的高詢問度，在勞力士今年諸多新款中，這款乍看變化不算特別大，頂多就是面盤變得更花俏的作品反而異軍突起，成為品牌今年成功塑造出的又一只爆款，不管你喜不喜歡，有時真的要佩服勞力士精準的眼光與巧妙的設計手法。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「勞力士2023爆款加一」價格接近Daytona超級狂】