ROLEX｜入手勞力士Daytona前你要知道的5件事　半金比全鋼易買？

2023年ROLEX勞力士旗下的Daytona歡慶60週年里程碑，不知道這有沒有提升你想要入手這款經典名錶的決心呢？

假設你是最近或是已經夢想很久要買到一枚Daytona手錶，在行動前還是建議先大概摸清楚這款錶的來歷，雖然它一定很難買（或是入手代價很高），但是愈了解你想要買的錶，等到真正到手後也就更可以享受佩戴這款錶的樂趣。

關於ROLEX Daytona的5件事！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Daytona目前在市場上的表現

一開始就要先建立的認知是，想在勞力士AD店現場直接買到Daytona的機會微乎其微，因為市場對這款錶的需求早就已經爆炸。勞力士旗下的系列以及款式很多，即使他們年產量大約在1000萬只左右，但其中Daytona佔有的數量這邊分一點、那邊分一點之後早就沒有多少，而且這些數量有限的實錶做好後還要再分配給全球各地的經銷商，層層分下來之後，消費者想要在品牌授權經銷商那直接買錶的機率不高應該不難理解了。有鑒於手錶炙手可熱的程度，等它們出現在二級市場上時，通常價格比起手錶定價都會翻了幾番，就算過去一年多來許多熱門錶的行情整體都在往下掉，但是目前Daytona爆款的行情依舊超過定價兩倍以上。

2. 全球經濟環境對Daytona行情的影響

前面提到過去一年多來，包括勞力士、AP與PP等知名大品牌的熱門錶在近年有點失控的身價爆衝後開始「校正回歸」，熱門錶行情距今最後一波衝到巔峰大概是在2022年3月～4月的事，那時候Daytona詢問度最高的型號116500LN行情足足比定價高三倍，不過很快地受到來自全球政經環境因素影響（如烏俄戰爭、全球通膨，以及原本很紅的加密貨幣出現崩盤的跡象等等），使得熱門錶行情整體下跌，顯示出市場目前屬於買方市場，可是另一方面，像Daytona這種市場寵兒想要買到還是很困難。勞力士在2022年底時破天荒推出原廠認證中古錶服務（CPO），消費者可以把入手至少三年的勞力士正貨賣回給AD店，但是這項計畫啟動至今半年多以來，根據我們的觀察發現CPO的價格竟然比二級市場的溢價還誇張，其中Daytona就是價格相對高的一款明星商品。

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3. 拍賣會上的佳績助長Daytona身價飆高

近年拍賣會上屢屢出現一些珍貴的勞力士名錶拍出誇張天價數字，其中2017年10月富藝斯舉辦的紐約拍賣會上售出的Daytona 「Ref.6239」成交金額高達1775.2萬美金（折合約港幣1.39億）顛覆了我們的三觀，雖然說手錶本身很稀有、又曾經是Paul Newman的私人物品，這些因素都有助於提升手錶行情，但是1700多萬美金這種數字還是遠遠高於我們對這款錶價值的認知，從那時起收藏家彷彿就有點「豁出去」的感覺，Daytona 「Ref.6239」創下的超高身價紀錄無論對高級手錶市場、二級市場以及Daytona本身都至關重要，可以說開啟了前面幾年熱門錶行情爆衝的按鈕。

4. Daytona發展歷史中的重要里程碑年份

1963年——勞力士首度發行面盤印有Daytona字樣的計時碼錶（型號為6239），當時手錶的錶殼尺寸為36.5mm、搭載經過品牌改良的Valjoux 72自動機芯，定價約為200美金（折合約HKD 1560；現在回頭看這數字還真的是不可同日而語）。

1988年——品牌以真力時的El Primero機芯為基礎改制成4030機芯，造就新一代Daytona手錶，這世代的Daytona將錶徑擴增至40mm，同時加上錶冠護肩設計。

2000年——Daytona再度改朝換代，將4030機芯換成勞力士自主研發的4130機芯，從此這款機芯就在系列一用超過20年。

2016年——不鏽鋼116500LN出現，這是系列鋼殼搭配Cerachrom陶瓷的處女秀，然後它就一路紅到2023年品牌再度改款為止。

2023年——系列邁入60週年，勞力士全面改款Daytona並升級為4131機芯，尤其系列頂規的鉑金冰藍面還首開先例改成透明底蓋設計，讓許多收藏家趨之若鶩。

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5. 有哪些Daytona型號算是比較好入手的？

從知名二手錶線上交易平台Chrono24架上的Daytona可以找到一些供大家物色的目標，其中價格比較漂亮的像是搭載4030機芯的16520，或是搭載4130機芯的116520，目前有開價16,000～17,000美金（折合約港幣12.5-13.3萬）的好物，前提是如果你沒有特別追求原廠盒單而且品相又要極優的話。如果想找鋼殼Daytona，現在剛停產的116500LN還是很搶手，所以可以從上上代116520下手，狀況好的116520平均價格會從2萬美金（折合約港幣15.6萬）開始起跳，而且受到116500LN的影響，現在二級市場上白面的價格會比黑面高一點點。而如果你就是鐵了心要擁有陶瓷圈的116500LN，那麼現在在Chrono24找到的例子起價大概是26,000美金左右（折合約港幣20萬）。

至於北台灣知名二手錶店王永昌鐘錶目前線上可以找到的幾款Daytona例如半金黑面116523（開價NT$568,000，約HK$138,000）、半金白面116503（開價NT$798,000，約HK$194,000）、白面16520（開價NT$950,000，約HK$231,000）、116500LN（黑面開價NT$958,000，約HK$233,000，白面開價NT$948,000，約HK$230,000）、116520黑面（開價NT$798,000～NT$898,000，約HK$194,000~218,000），還有K金錶殼的永恆玫瑰金陶瓷圈116515LN（開價NT$1,060,000，約HK$258,000），在此也一併提出讓大家多瞭解一下各地市場的行情。

以上提及鋼殼和半金錶殼的款式都還算是入手門檻比較親切的Daytona，如果鎖定的是古董Daytona或貴金屬版本價格還是相對高，更不用說像彩虹圈、隕石面、虎紋迪這種具備特殊裝飾的款式，那價格不止超過定價，現在行情還會高到讓人有點卻步。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2023年計畫入手勞力士Daytona先了解這5件事】