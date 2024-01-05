ROLEX入門運動手錶Explorer　勞力士探一新舊型號分別、價格差異

在ROLEX勞力士旗下的運動錶中，Explorer一代也就是俗稱的探一是相對比較冷門的款式，雖然它目前的二級市場價格還是超過定價，但比起Daytona、水鬼等主流熱門款的溢價程度顯然沒那麼誇張。

因此如果沒有特別偏好哪個勞力士運動錶系列，選擇從探一開始入門其實是相對好買、價格也還OK的選擇。

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提到探一，不少人會想到日本，因為這款錶在日本錶迷心中的地位相較國際各國會更高一些，這要拜日劇男神木村拓哉過去在電視劇中一戴成經典的名人效應所賜，因此在當地市場的勞力士運動錶中，探一往往會是錶迷想入手的優先選擇之一。

探一在2021年時剛經過一次改款，因此現在如果說要入手探一，很多人指的就是最新型號124270，不過因為上一代型號214270是探一歷史上唯一一款將錶徑改為39mm的例子，以目前市場的喜好而言還是比較符合消費者的胃口，所以如果要買探一，到底該選124270還是214270還很有得考慮，就算它們的外觀造型相去不遠，但光錶徑相差的3mm，可能便足以決定錶主最後的入手目標。

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214270的生產週期從2010～2020年約十年，它搭載的機芯還是3132機芯，想當年這個型號剛出現時，大家對它的尺寸變大都滿意外卻也認同的，畢竟探一從1953年首度推出時錶徑就設定為36mm，一路沿用超過50年都維持相同尺寸，因此在當時可以改成39mm雖然是跳脫了系列傳統，卻也更能跟上時代，讓人戴得更滿意與自在。

至於2021年接班的124270決定把錶徑復辟為36mm一開始令人頗為訝異，但是在手錶也推出超過一年半的時間後，如今市場也愈來愈適應這樣的尺寸，從追溯系列根源的角度，目前的錶徑有其正統性，這點對於部分錶迷或許更有魅力。

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總之在目前的二級市場既可以找到124270，同樣地214270也還在流通，如果真要入手時，除了考慮尺寸大小之外，手錶的行情也是一個參考指標，日媒《Power Watch》最近市調了一下這款錶，發現全新的124270在二級市場價格可以達到130萬日圓以上（折合約港幣 71,200），使用過的124270身價也有120萬日圓左右（折合約港幣 65,740），至於214270的價格則介於90～120萬日圓之間（折合約港幣49,300- 65,740）。

從這樣的報價資訊可知在日本市場中，消費者對於新舊兩代的探一喜好度並沒有特別明顯的區隔，尤其214270因為尺寸在系列歷史中具有獨特性，而且又是絕版之作，所以它的二級市場價格可以維持在高峰，而如果連絕版的214270最高都可以喊到120萬日圓（折合約港幣 65,740），那麼若你鎖定的是現役的124270的話，建議不妨追加預算直上全新款式，因為在價格差距不大的情況下，買到一枚全新未使用過的錶，佩戴時的心情或感覺當然也都比較好。

至於如果早就打定主意要追39mm的214270，也要注意這個型號問世後曾在2016年經歷一次小改款，使得手錶目前的喊價空間有高低之分，那次的改款有兩大重點如下：

1. 時針和分針比原本的更粗，分針和秒針也拉長一些

2. 3、6、9點時標加入Chromalight夜光物料，提升手錶的夜視效果

正是這些改款前後的差異，導致214270還可以細分為兩種價碼，改款前的作品平均行情約是100萬日圓起跳，改款後則會提升到110萬日圓起跳，留意這些因為細節產生的價格差異，也會有助於讓你從自己的預算與需求間找到平衡。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：想入手勞力士Explorer探一新舊型號該怎麼選？】