黑卡的最大對手？Billionaire卡極珍稀Jacob & Co.操刀奢華設計

【Jacob & Co./ 信用卡】尊尚的信用卡向來都是身份的象徵，但由於現時愈多愈多隱形富豪，身穿波鞋街頭風格，外表其貌不揚卻有著驚人的消費力，所以慢慢地零售商比起顧客本身更需要這一種身份的識別。一直以來說到信用卡的天花板，大家馬上就會聯想到黑卡，不過現在黑卡也有對手了，這張新推出的Visa Billionaire卡顧名思義，是專為億萬富翁而設的，更加限量，服務多元，造型設計更令人動心。

「Billionaire」由四方聯手打造而成，包括奢侈品集團Majestas、著名鐘錶珠寶品牌Jacob & Co.、Primavera Investments以及豪華信用卡公司Insignia，吸引眼球的設計本身猶如珠寶一樣閃閃生輝、非常講究，正如Jacob & Co.很多腕錶機芯一樣採用鏤空設計，鑲嵌密致的鑽石再以白金或玫瑰金修飾。據悉以前的黑卡是僅限邀請使用的，不過現時如果符合條件就可以要求邀請，所以變得更加普遍。相比之下，Billionaire僅供全球150名持有者使用，似乎更為珍稀，並且將會提供前所未有的專屬體驗。

圖片來源：Billionaire

圖片來源：Billionaire

能夠持有Billionaire的人士擁有無底洞般的財富，但他們的渴求可能與很多人都一樣，所以不能僅提供服務，而是體驗定必要夠專屬，例如可以直接參加各大音樂會和國際活動，包括超級碗、奧斯卡、紐約時裝周等等。此外可以擁有全天候的專屬私人助理、即時預訂及優先購買機票、提供高級旅遊保險，對於Majestas旗下的所有專屬活動和場地同樣可以直接進入。

Burj Binghatti Jacob & Co. Residences（圖片來源：Binghatti）

Jacob & Co.是次擔任的角色不僅是設計及製造商，而是與上述集團及品牌進行聯合品牌化，Jacob & Co.向來是奢華的代名詞，出品的腕錶深受名人明星、音樂大亨、運動傳奇人物所歡迎，例如著名球星C朗早前以780,000美元之天價入手了一枚沙特主題的作品。品牌似乎還在不斷擴展更多範疇，現時在杜拜正在開發世界上最高的住宅建築Burj Binghatti Jacob & Co. Residences，這座建築呈現出複雜的鐘錶結構與高級珠寶美學，樓頂更設計得有如水晶皇冠般，也會發出鑽石般的光芒。不單只是外型奢華，亦提供了獨特的奢華生活體驗，擁有能夠俯瞰市中心的無邊泳池，頂層單位可以坐擁整個城市的無邊美景，還設有專門的禮賓團隊，保鏢、司機和私人廚師等等服務一應俱全。在未來，這種定​​制的生活體驗將會變得無比重要，所以Billionaire卡的出現，也是在新時代作出突破之舉。