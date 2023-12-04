TUDOR｜帝舵新版Pelagos FXD配色亮眼　3錶圈改革更符合潛水需求

TUDOR帝舵2023年繼阿靈基紅牛帆船隊特別版後再推出一款Pelagos FXD（M25717N），這款相較之下更像是2022年首發Pelagos FXD（M25707B）的改款，因為它們的錶殼材質同為磨砂鈦金屬，主要變化在於錶圈、面盤顏色，還有織紋錶帶顏色等層面。不過M25717N也有自己的新特徵，悄悄與M25707B做出區隔。品牌於增添新作後，持續幫Pelagos FXD子系列壯大聲勢，也讓市場有更豐富的選擇權。

Pelagos FXD 2022年首度推出讓人印象深刻之處在於它和系列傳統作品長得不太一樣，因為品牌從1960年代替軍方設計的潛水錶獲得繆思，就像當初Black Bay是從帝舵早期各款潛水錶擷取精華而來一樣，Pelagos FXD身上同樣可以看到不同經典名作的元素，包括它的固定式（FiXeD）錶帶桿，這點剛好就是手錶命名由來，帝舵直接用這項特徵來賦予手錶全新氣象；又或者是品牌20世紀早期創作Submariner潛水錶上的尖頭錶冠護肩等，都讓手錶帶點昔日經典的懷舊氛圍。

帝舵新版Pelagos FXD的變化。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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錶款的設計一方面擷取早期手錶的創意，同時帝舵也針對現代的海軍蛙人需求，量身打造出適性化的手錶功能與規格，除了以鈦金屬材質製作帶有一體成形固定式錶帶桿的錶殼，帶有60格刻度的旋轉陶瓷錶圈也不像2022年的M25707B採用雙向旋轉設定，而是回復到一般潛水錶基礎的單向旋轉設計，連帶地錶圈上的刻度也從原本逆時針排列改為順時針排列，且錶圈上的刻度都塗上了夜光物料，符合ISO 6425標準對於潛水錶的要求。

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新版Pelagos FXD除了錶圈設定與前作M25707B不同，它的錶圈與面盤也都改成了黑色，至於面盤格局、時標與指針造型，以及12點與6點方向的字樣倒是沒變，帝舵只將新版的秒針末梢改成與面盤一致的黑色，同時把6點方向的”PELAGOS”字樣換上紅色，藉以傳達出新舊版的獨特個性。

另一個新版Pelagos FXD的細微變化在於織紋錶帶，帝舵這次替手錶配置軍綠色搭配中央一道紅色線條的一體式織紋錶帶，這和M25707B藍灰配色的織紋錶帶又是一個起眼的差異，如果錶主怕織紋錶帶碰水比較難乾的話，品牌也還另外附上一條黑色浮雕織紋圖案的橡膠錶帶可供替換。

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手錶同樣搭載MT5602自動機芯，這是在外觀變動下維持不變的堅實後盾，這枚機芯的擒縱系統以橫跨式橋板固定，確保其耐衝擊能力獲得提升，而且擒縱系統裡也還蘊含矽游絲零件，加上帝舵針對機芯零件還細心施以磨砂、噴砂與拋光修飾，呈現出不花俏但紮實的機芯加工水準。此外MT5602自動機芯的規格如震頻28,800vph、寶石數25顆以及動力儲存70小時都在現代機芯的平均水準以上，尤其品牌在調校時目標是要超越瑞士天文台認證（COSC）標準，因此它雖然是一款COSC手錶，可實際上手錶的走時精準度能達到更上層樓的-2～+4秒，精益求精的品質發揮出在同價位手錶中的強大競爭力。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵新版Pelagos FXD不只是換顏色這麼簡單 這一處有重要變化】