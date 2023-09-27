BREITLING新品推小錶徑　採用符合時代需求的鑽石黃金開拓新路向

【BREITLING】可持續發展是各界的大勢所趨，當中除了關乎環境自然的保護，還有對社會及人道的關顧。瑞士高級腕錶品牌百年靈（BREITLING）近年大力推動永續概念，最近更將之應用於其最標誌性的作品Navitimer航空時計之上。

圖片來源：BREITLING

Navitimer是品牌最重要的系列之一，此款作品自1952年問世當時是專為飛行員而設的，所以備有標誌性的圓形飛行滑尺，飛行員還可以將此功能當作小算盤，由功能擴展至外觀，成就出不凡的經典系列，多年來備受收藏家歡迎。最近品牌將此重要系列加入兩大趨勢元素：採用永續原材料以及推出較小錶徑的版本，其出眾的外觀備有三種獨待的金屬錶盤顏色包括薄荷綠、銀色和灰色，還有採用白色珍珠母貝製成的錶盤可供選擇，此款式更鑲嵌了圓形切割的「更優質的鑽石」。

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何謂「更優質的鑽石」？原來天然鑽石開採時的工作環境BREITLING非常嚴苛，舊有的業界往往難以完全確保其安全性及附帶的人道問題。此外，由於鑽石價值不菲，據聯合國報告指出因為爭奪鑽石而引伸出來的問題非常嚴重，於非洲曾經因此發生內戰。有見及此，近年實驗室培育鑽石的出現愈來愈矚目，相信是絕佳的解決方案。百年靈於去年底推出了首款可溯源腕錶「Super Chronomat Origins」，正正用上了實驗室鑽石，可以追溯至獲得SCS-007永續發展級鑽石標準認證的生產商，並計劃於2025年實現於全線產品，未來將會有更多的顏色呈現。

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新作Navitimer 36和32航空時計選用纖巧的新尺寸，符合喜歡較小錶徑的錶迷的需求，除了採用實驗室培育鑽石之外，系列的全黃金版本與間金版本上的黃金錶圈亦採用了可溯源18K紅金，可以追溯到產自手工及小規模礦山，品牌本身也會為當地採礦社群提供資助以保障其權益及福利，並協助其後的土地恢復。可溯源18K紅金符合瑞士優質黃金協會（Swiss Better Gold Association）所訂立的社會與環境影響標準，兩者兼用之下的作品都配以Origins標籤以象徵其貴重材質的來源符合標準。

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是次新作帶有絢爛的色彩設計優雅，配搭珍珠母貝和可溯源貴重材質，採用獨特圓珠錶圈配合珠寶般的外觀顯得珍貴又別具意義，Navitimer 36搭配COSC認證的百年靈17型機芯，配備三針讀時和自動上鏈功能；至於Navitimer 32則採用百年靈77型機芯這款極其精確的SuperQuartz™超級石英機芯，同時具有50米防水效能，所選用的物料與36mm版本無異，不過由於更為纖巧所以在設計下功夫，移除了飛行滑尺設計，換上適合小錶徑的簡化錶盤，珍珠母貝錶盤亦改為柔霧粉色和淺藍色，是為品牌首次採用經典白色以外的顏色。新作令人驚喜的是，Navitimer已問世70年，成功由最初飛行員用來導航的工具蛻變成適合新時代、新市場需求的作品，使得腕錶不只是一件物件，而是精神的延續。