瑞士手錶8月出口表現反彈　受惠美國同期成長4%　內地需求跌27.3%

根據《彭博社》（Bloomberg）報導，瑞士手錶2023年7月的出口額為近兩年多來首度呈現下滑狀況，但是在2023年8月很快就有了反彈，而背後的關鍵原因與美國市場的強勁需求有關。

《彭博社》引述瑞士鐘錶工業聯合會（FH）最新公佈的資料，瑞士手錶2023年8月的出口額比2022年同期成長了4%，達到18億多瑞士法郎的程度，且瑞士手錶在該月份前六大的出口市場中就有五個國家或地區呈現正成長，光是這五國便佔瑞士手錶整體出口額比例的55.4%之多，其中美國市場還是至關重要，因為2023年8月他們的出口額增長13.5%，具體數字則是2.987億瑞士法郎。

回顧2023年7月時的瑞士手錶的出口比起去年同期竟倒退3.3%，當時美國市場依舊穩坐瑞士手錶出口第一大國的寶座，不過出口額「僅」成長5.2%，可見每個月瑞士手錶對美國市場的出口表現和該國整體鐘錶產業有著密切關聯。《彭博社》觀察到瑞士手錶在2023年8月的市場需求有回籠的同時，也發現部分知名品牌如勞力士、百達翡麗和歐米茄等陸續提高旗下產品的定價，目的是為了平衡製造成本的持續上漲。

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而在瑞士手錶第一大出口市場強勢反彈的同時，該國第二大出口市場——內地的表現卻持續下降，繼2023年7月出口額下跌16.6%後，2023年8月又進一步跌了27.3%之多，要不是因為本月份瑞士手錶第三和第四大出口市場，依序是香港與英國的出口額各別成長29%和21.5%有達到損益平衡的作用，搞不好2023年8月瑞士手錶還會重蹈上個月的覆轍也說不定。

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除了前四大市場之外，排名緊追其後的日本和新加坡2023年8月的瑞士手錶出口額也有8.7%和3.5%的成長空間，所以如果把這幾個主要市場合起來看，它們的出口額還是呈正成長（3.6%），有了這些領頭羊拉抬瑞士手錶的需求，該國鐘錶產業才能快速走出上個月的陰霾。

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2023年進行到現在，瑞士鐘錶產業的表現還是令人滿意，根據瑞士鐘錶工業聯合會的評估，他們認為2023年瑞士手錶的出口表現可望進一步超越2022年，假如這個評估正確的話，那代表瑞士鐘錶產業的出口又將再刷新紀錄，因為2022年其創下的全年240億瑞士法郎出口額表現已寫下歷年新高，所以2023年結算下來能不能超越這個數字，如果超越又能把天花板推高到什麼程度，大家屆時再一起拭目以待囉。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：瑞士手錶8月出口表現反彈成長4% 和這個市場走強有關】