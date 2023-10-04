ROLEX熱門手錶9月最新行情　勞力士Daytona、GMT-Master II升勢強

勞力士今年又再一次調整了日本地區的產品定價，還好香港市場只有2023年年初調整過一次，9月並沒有跟著日本市場一起連動。

日本媒體《Power Watch》針對最新調整後的勞力士手錶定價再和其實際市場行情對照，他們從中找出超定價程度最高的十款勞力士，以下由第10名往前倒數：

10. DeepSea 136660二級市場價格與定價差158,700日圓

9. Datejust 126200（36mm）二級市場價格與定價差197,900日圓

8. Air-King 126900二級市場價格與定價差355,400日圓

7. Explorer I 124270二級市場價格與定價差392,900日圓

6. Explorer II 226570二級市場價格與定價差527,200日圓

5. Yacht-Master 126622二級市場價格與定價差765,100日圓

4. Submariner Date 126610LN二級市場價格與定價差835,800日圓

3. Submariner Date 126610LV二級市場價格與定價差1,166,500日圓

2. GMT-Master II 126710BLRO二級市場價格與定價差1,999,300日圓

1. Daytona 116500LN（黑面）二級市場價格與定價差2,405,500日圓

看起來勞力士明星商品之間還是存在的槍手程度的差異，像是前三名的超定價金額已經突破百萬日圓，至於第十名的DeepSea 136660超定價程度則還「只有」15萬多日圓而已，差距將近甚至超過10倍，這還滿驚人的。

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《Power Watch》順便回顧了2022年11月時，當時勞力士還沒經歷2023年兩度調整價格，可是當時這份超定價排行和現在卻也差不多，比較明顯的變化在於Air-King 126900的二級市場價格下跌很多，因此它和Explorer I互換了排名位置，除此之外這些熱門款的溢價程度大致和2023年漲了兩輪後沒有明顯的衝擊和影響。

2023年9月日本市場調整勞力士定價的幅度約在10%左右，是近年調幅相對多的一次，《Power Watch》對照了一下熱門款的二級市場價格和新定價後發現目前除了GMT-Master II 126710BLRO的超定價差距還是很大之餘，其餘的熱門款超定價程度都有略為縮水的跡象，可見手錶的定價上漲，對於它們的市場行情並沒有產生很直接的影響。至於日本市場最夯的11款勞力士手錶在9月的表現如何，以下直接列出給大家參考。

■Submariner Date 126610LN

定價：1,344,200日圓／實際價格：2,180,000日圓（比2023年8月上漲3萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,413,500日圓／實際價格：2,580,000日圓（比2023年8月上漲8萬日圓）

■DeepSea 136660

定價：1,851,300日圓／實際價格：2,010,000日圓（比2023年8月下跌1萬日圓）

■Daytona 116500LN（黑面）

定價：1,974,500日圓／實際價格：4,380,000日圓（比2023年8月上漲17萬日圓）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,426,700日圓／實際價格：3,420,000日圓（比2023年8月上漲10萬日圓）

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■Explorer I 124270

定價：947,100日圓／實際價格：1,340,000日圓（比2023年8月上漲4萬日圓）

■Explorer II 226570

定價：1,262,800日圓／實際價格：1,790,000日圓（比2023年8月上漲1萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：1,002,100日圓／實際價格：1,200,000日圓（比2023年8月下跌1萬日圓）

■Yacht-Master 126622

定價：1,604,900日圓／實際價格：2,370,000日圓（比2023年8月上漲3萬日圓）

■Milgauss 116400GV

定價：1,109,900日圓／實際價格：1,710,000日圓（與2023年8月相同）

■Air-King 126900

定價：974,600日圓／實際價格：1,330,000日圓（與2023年8月相同）

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調整完定價後，這些日本勞力士熱門款的二級市場價格大致還是持平，變動不算大，除了GMT-Master II 126710BLRO和Daytona 116500LN雙雙漲了超過10萬日圓比較有感，其他款式的漲與跌之間差異相對小，而總括來看，2023年9月勞力士熱門錶上漲的型號遠多於下跌的型號，這是過去1年半多以來的時間比較少見的情況，難道這會是熱門錶行情止跌回升的轉捩點嗎，後續我們再持續追蹤觀察。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「Daytona和GMT-Master II走強 勞力士熱門錶9月最新行情整理】