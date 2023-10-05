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PP百達翡麗Aquanaut 5167A手錶最新行情　價格反彈溢價率高達135%

/ 撰文 世界高級品
/ 2023.10.05
PATEK PHILIPPE百達翡麗的人氣運動錶系列Aquanaut，其中最受歡迎的要屬基本款5167A（搭配黑色膠帶），這款作品從2007年出道至今已經有16年左右的資歷了。原本一開始5167A僅被當作Nautilus的折衷替代方案，所以曾經有一段時間，5167A在二級市場上還找得到與定價相當，甚至低於定價的行情⋯⋯

現在看起來那個時期好像離我們很遠了，回顧2021年以前，這款錶在國外二級市場平均報價大約還在25,000美金左右（約合港幣19.6萬，對照手錶目前的國外定價則是24,250美金），可見大概在三年前，想入手5167A-001還是相對負擔較輕的一款PP手錶，結果反而在經歷了一場全球疫情後，5167A的身價就像坐上電梯般升了上去。

疫情時代高級手錶市場的表現先抑後揚，尤其各家的熱門錶在2022年第1季行情紛紛被推到史上巔峰的境界，就以Aquanaut 5167A為例，它的二級市場價格一度在2022年3月爆衝到82,000美金（約合港幣64.2萬），和疫情之前的身價有點判若兩錶的味道。

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手錶行情衝高後，很快在2022年第2季之後就面臨高級手錶市場撞牆期，所以5167A的二級市場價格沒有意外也跟著跌下來，大概在2022年7月開始跌倒剩下6萬美金（約合港幣47萬），接下來整整一年多，這款錶的行情大概就在5萬5美金～6萬美金左右徘徊。進入到2023第3季尾聲時，5167A目前在國外二級市場的報價約為57,100美金（約合港幣44.7萬），而從2022年3月到現在，手錶行情高低峰最多差了約30%左右，如果當初買在2022年3月的高點，現在真的是會有一點欲哭無淚的感覺。

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但是也因為前三年高級手錶市場的熱度升溫得很快，導致Aquanaut 5167A的行情整個被墊高起來，單獨看手錶目前身價剩下57,100美金似乎跌很多，但別忘了2021年以前它的報價大概只和定價差不多，所以現在5167A的溢價率已來到135%之多，同一款錶在幾年之內的行情變化實在是有夠戲劇化。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗Aquanaut 5167A行情超好 最新價格溢價率仍高達135%】

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