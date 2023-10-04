11月名錶拍賣極珍稀逸品　包括著名愛彼5516及獨一無二獨立錶款

古董腕錶向來都是藏家的心頭好，縱使是品質出眾的作品，經歷時間的洗煉之後，仍然保留完好品相的實屬難得，有些作品經歷過歷史的變遷、盛載著獨一無二的故事，更是令人愛不釋手。於11月即將舉行一場名錶拍賣，這批藏品是由歐洲藏家經過40多年蒐集而來，當中有些更是珍稀非常的逸品。

愛彼18K黃金萬年曆腕錶，配閏年及月相顯示，型號5516（圖片來源：佳士得）

是次的佳士得「匠・豎系列」拍賣將於11月26日在香港會議展覽中心舉行，現場拍賣142件拍品總估價逾7千萬港元，拍品包括享譽全球的傳奇品牌例如百達翡麗、愛彼和寶璣等，亦有涵蓋一些獨立製錶品牌例如Akrivia和Voutilainen，這些拍品皆有詳細的文獻紀錄及附有相關文件和包裝盒，來源得到保證。當中的最大焦點為愛彼（Audemars Piguet）出品的一枚18K黃金萬年曆腕錶（型號5516），此型號已知僅生產過9枚，而市場上總共才出現過6枚，是次這枚更是當中品相最為完美的一款。這款作品還有一個重要的歷史意義，就是世上首款帶閏年顯示的萬年曆腕錶，在此之前的作品省略了這個功能，相信並非因為技術所限，因為之前的萬年曆懷錶已有此功能，所以原因很可能是為了保持面盤的面積。另外，此作的萬年曆刻度是以琺瑯燒製而成的，所以色彩能夠恆久保留下來，可惜此技術已難以再現於現代製錶當中。這枚逸品的估價高達650萬至1,300萬港元。

百達翡麗18K追針計時腕錶，配黑色錶盤，型號1436（圖片來源：佳士得）

寶璣不銹鋼計時腕錶，TYPE XX（圖片來源：佳士得）

另一枚藏品是百達翡麗（Patek Philippe）於1950年生產的18K追針計時腕錶（估價為400萬至800萬港元），此款作品（型號1436）僅於1938年至1971年間生產，世上只有120枚黃金版本，而流傳至今的已知作品只有59枚，但真正珍稀之處在於其黑色錶盤，因為59枚當中又僅有6枚是配搭黑色錶盤的，而且這枚的錶盤設置很可能是世上獨一無二的。另外，寶璣（Breguet）的一枚不銹鋼計時腕錶亦值得留意（估價為240萬至480萬港元），曾經為一級方程式世界冠軍車手Jack Brabham的藏品，背後刻有「Esso J.B. Champion Du Monde 1959」字樣，別具象徵意義。此錶款為錶廠最早期製作的Type XX計時腕錶型號，於50年代為法國空軍生產的軍用錶，設有旋轉錶圈、飛返計時、加速度變化、可抵抗壓力等性能，後來才推出民用版而且一直沒有消失於品牌的生產線上，近年還有推出新作。

AKRIVIA不銹鋼半鏤空腕錶，型號AK-06（圖片來源：佳士得）

是次拍賣還有兩家獨立製錶品牌吸引眼球，首先是Akrivia一枚不銹鋼半鏤空腕錶（型號AK-06），是2022年所生產獨一無二的作品，專門為藏家所製作，設有定制的藍色錶盤。此型號推出以來備受藏家歡迎，曾於2017年的巴塞爾國際鐘錶珠寶展上吸引錶迷的目光，而且是品牌首款非陀飛輪作品，估價為320萬至640萬港元。另一家獨立錶廠Voutilainen的拍品是一枚由不銹鋼製造的GMT-6兩地時間腕錶，配以18K白金錶冠，亦是獨一無二之作，因為是2015年專為當年的ONLY WATCH而生產的，估價為160萬至320萬港元。品牌的主理人Kari Voutilainen是備受讚譽的獨立製錶師，被譽為「Highly Respected Independent Watch Maker」，所以擁有一枚出自他之手的作品相信亦會得到業內人的尊敬目光。