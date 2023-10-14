ROLEX黃金綠面Daytona最新行情　勞力士綠金迪市價跌回兩年前水位

ROLEX勞力士Daytona 2023年完成了世代交替工程，原本Daytona系列的黃金款中，有款近年備受收藏家喜愛的型號——黃金錶圈、黃金鍊帶搭配綠色面盤的116508-0013，也就是大中華區習慣稱呼的綠金迪、國外玩家則是喜歡稱呼它「John Mayer」，卻沒有隨著改朝換代一起走向下個階段，反而直接被勞力士鎖進歷史中就此停產，消息一出讓市場一陣譁然，不過冷靜想想品牌好像也不是第一次做這種事了，例如2022年也是直接砍掉TIFFANY藍面的Oyster Perpetual 124300，看起來市場反應熱烈與否不見得會影響品牌的產品發展策略。

回想綠金迪2016年剛登場之際，市場對這款錶的反應還滿平靜的，它的國外二級市場價格一直到2019年以前都還在約莫4萬3千美金（當時的定價約3萬6、7千美金）之下，可是受到綠面熱潮助威、黃金材質鹹魚翻身，以及音樂才子John Mayer愛戴的名人加持效應等各種因素影響，它在前幾年之間有三個時期在二級市場上的價格出現明顯增長。

第一個高峰約是在2021年1月、第二個高峰出現在2022年1月，接著到2023年3月又出第三個高峰，第一次高峰推測是和那時市場傳聞手錶將停產有關，第二個高峰則是熱門錶行情在那個階段整個沸騰，幾乎各款熱門錶都衝高到彼此行情的歷史之最，至於第三個高峰就是當綠金迪真的確定停產後，市場開始焦慮，焦慮之後就會更願意砸錢出手，不過這三次身價成長並非一路上揚，過程中也是會有往下滑的低潮期。

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尤其在2022年第2季後，一方面市場景氣整個Down下來，同時那時候綠金迪「再度」證明停產傳聞沒有成真，導致它在2022年價格一度崩盤狂跌41%之多，所以大概在2023年1月時，手錶的行情已經倒退回到跟2021年7月左右的水準差不多（當時綠金迪在國外的報價首度衝上8萬美金大關）。我們曾在2023年6月追蹤過綠金迪的二級市場反應，當時外媒Watchanalytics觀察到這款錶的行情約8萬9千美金（約合港幣69.7萬），結果從6月後又過了兩個多月後，再根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts回報的最新價格，發現手錶的行情又持續滑落到80,500美金（約合港幣63萬）左右的水準。

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漲漲跌跌之間，綠金迪受到2023年鐘錶與奇蹟錶展確定停產消息紅利帶動的漲價效應（當時行情一度反彈上漲19%之多），一下又連本帶利地還了回去，目前手錶的身價又回到2023年1月左右（也就是和2021年7月也差不多）的程度。不過壞消息是它在過去一年半多價格下跌時間居多的情況下，行情還是緊守8萬美金大關，比起手錶停產前最後更新的定價HKD 302,200還是超過逾一倍，想看它回復到2017～2019年期間的行情水準，目前看起來還有漫漫長路，而且還滿有可能回不去的⋯⋯

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Daytona綠金迪「起起落落」最新行情回兩年前水準】