ROLEX黑水鬼、綠水鬼最新行情　勞力士無曆Submariner手錶可入手

勞力士最受市場喜愛的明星人氣王Submariner系列，其中又以不鏽鋼材質的三個型號如124060（無曆黑水鬼）、126610LN（黑水鬼）和126610LV（綠水鬼）市場詢問度高居整個系列的Top 3。

水鬼系列2023年雖然難得邁入70周年，但品牌倒沒有什麼大動作慶祝的意思，只有126610LV改成MK II版本，稍微讓錶迷可以藉此感受到系列歡渡週年里程碑的意義，所謂的綠水鬼MK II，大致來說是勞力士調整了綠色Cerachrom陶瓷錶圈的配方，使其外觀呈現出較淺的萊姆綠色，而非MK I的深綠色，陶瓷圈的綠色調變淺似乎有意向初代綠水鬼16610LV致敬的味道，也讓今年入手126610LV多了點驚喜感。

撇開綠水鬼身上出現的微妙變化，通常大家最關心的還是水鬼的價格行情，這系列在2023年1月時曾經再度漲過一次價，目前三枚水鬼最新的原廠價格分別如下：

124060——HK$ 71,300

126610LN——HK$ 80,300

126610LV——HK$ 84,400

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無曆黑水鬼這次漲完價後正式突破了7萬大關，代表水鬼家族從此後入手門檻就是7萬頭起跳，想想大概三年前時，這三款錶的原廠價格都還在7萬以內，三年之間物價上漲的幅度實在滿大的。不過現在如果能用定價就買得到這三枚水鬼已經是一種奢侈的享受，因為你知我知它們的市場價格早就被炒高到不同境界，所以原廠價格參考的意義大於實質意義，因為在二級市場根本找不到有人肯用原廠價格割愛水鬼。

但是從2022年第二季開始，眾多熱門錶水漲船高的行情紛紛遇到撞牆期開始往下滑，一直到過了一年半之後的現在還是沒有明顯的反彈，原本在2022年的此時，我們都還在訝異怎麼就連黑水鬼、綠水鬼這些爆款的價格都有從高峰往下降的趨勢，結果來到2023年9月，想不到這三款錶的身價還是緩緩的下跌中。

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根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的追蹤，三枚水鬼在2022年9月前後的二級市場價格分別是124060：13,700美金（約合港幣10萬7）、126610LN：15,030美金（約合港幣11萬7），以及126610LV：19,600美金（約合港幣15萬3），當時這樣的行情已經不是最高點而開始走下坡了，想不到一年過後的現在，三枚水鬼的價格還沒跌到谷底。

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目前國外最新的報價部分，WatchCharts指出三款錶的二級市場價格分別是124060：11,712美金（約合港幣9萬2）、126610LN：13,407美金（約合港幣10萬5），以及126610LV：15,641美金（約合港幣12萬2），結果手錶定價調高，它們的二級市場價格不增反減，而且在一年多的時間裡124060的價格下滑幅度達14.5%、126610LN下滑10.7%、126610LV更是一口氣降了20%之多，似乎溢價率變得愈來愈合理了些。目前三款水鬼中，溢價率最高的還是綠水鬼（約44.8%）、黑水鬼溢價率30.8%居次，無曆黑水鬼的溢價率則是28.7%，單看這樣的比率會覺得還是有點小誇張，不過若和三款錶一年前的炒價一對照，現在的二級市場價格其實還算吸引人。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士黑水鬼、綠水鬼各型號原廠價格與最新行情對照 (2023年9月更新)】