ROLEX 3款Deepsea手錶最新行情　勞力士水鬼王溢價45%逆市高飛

ROLEX勞力士2023年將原本安排在Sea-Dweller系列之下的Deepsea獨立拉出來自成一個系列，所以現在品牌潛水錶呈現水鬼、海使與Deepsea三足鼎立的態勢，其中防水性能最頂尖的非Deepsea莫屬，不過這也反映在手錶相對「有份量」的外觀上。

Deepsea系列現在共有兩個型號、三種款式，分別是黑面的136660-0004、漸層藍面aka 「D-Blue」的136660-0003，再來就是2022年底才重磅登場的深海巨獸Deepsea Challenge 126067，前兩者的防水性能達3900米，後者的防水性能更是恐怖的11,000米！基本上大概絕大多數人都不可能到這系列標榜防水性那麼深的海底去，堪稱是專業中的專業潛水錶。Deepsea系列的錶殼直徑從44mm起跳、錶殼厚度也至少約17.7mm以上，放眼勞力士產品線沒人比它們還大隻。

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Deepsea家族成員在2022年過得很充實，除了有Deepsea Challenge這位新同學，原本兩款136660也改款升格新型號（原本型號是和海使一樣的126660），當然現在看到「改款」這個關鍵字馬上會聯想到「起價」，的確勞力士在2022年一改款後就更新過136660的定價；此系列在舊型號126660時期，黑面的Deepsea定價是NT$ 418,000、D-Blue的定價則是NT$ 428,500，歷經小改蛻變為136660之後，定價雙雙成長至NT$ 460,000和NT$ 470,500，然後到了2023年1月勞力士又漲過一次價，所以光是從2022年到現在，Deepsea的價格就默默提升了12%左右。至於2022年11月才發表的Deepsea Challenge由於規格超級專業，又是勞力士首款全以RLX鈦金屬製作的手錶，因此手錶定價一開始就設在NT$ 864,000的高門檻，三款錶目前最新的定價分別如下：

★136660-0003（D-Blue）——HK$ 113,100

★136660-0004（黑面）——HK$ 110,600

★126067-0001（Deepsea Challenge）——HK$ 203,100

從上面的定價資訊可知，兩款Deepsea在2023年又漲了2%左右，倒是Deepsea Challenge因為發表時離2023年1月這個時間點還太近，所以勞力士一時沒有更動它的價格；純粹以潛水錶而論，會想花到20萬多買一款又厚又大（雖然運動機能超強）的手錶的人照理說應該沒這麼多，可是由二級市場的價格中可以看出，有時候想像和實際還是會有落差。Deepsea系列為了達到深潛目的與堅實保護性所以體積相對碩大，對一般人而言實戴性反而沒這麼高，加上這系列的定價又相對高，因此過去手錶行情被炒作的空間也比較有限。

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從2022年第1季的熱門錶二級市場價格爆衝後馬上開始撞牆，到2023年後這種價格走跌的情況還是持續進行中，根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，Deepsea系列三款錶在2023年第2季一開始左右在國外二級市場的報價分別是136660 D-Blue的17,032美金（約合港幣13萬3）、黑面136660的16,828美金（約合港幣13萬1），以及Deepsea Challenge的32,714美金（約合港幣25萬6），其中後者還滿令人驚訝的，當你覺得它不好戴、定價又偏高時，收藏家們反而趨之若鶩想搶這款錶，連帶把它的行情推高，至於另兩款136660則是保持在小幅的超定價程度，看似相對合理些。

到了2023年10月，同樣從WatchCharts提供的報價資訊中可見，兩款Deepsea的身價不約而同都有些起伏，然後到最近的跌幅都比較明顯，目前136660 D-Blue最新的國外報價剩16,598美金（約合港幣13萬），而黑面136660也同樣下跌至15,263美金（約合港幣11萬9），離定價那條線愈來愈近。反倒是Deepsea Challenge再次跌破眼鏡，在過去數個月的時間竟然逆風高飛，尤其它的二級市場價格從2023年8月後開始起飛，短短兩個月時間價格上升幅度快又高，現在的報價來到37,519美金（約合港幣29萬3），上市時間愈久竟有愈來愈受歡迎的趨勢。

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規格專業到實戴性沒這麼強的Deepsea系列如今三款都還是保持在超定價水準，136660 D-Blue的溢價率為15%、黑面136660溢價率則有8%，Deepsea Challenge溢價率最高，最近飆漲一波後成長到45%，看起來手錶的周密設計以及身為勞力士第一只鈦金屬錶殼作品的代表性，都讓這款錶的收藏意義居高不下，形成定價最高的Deepsea成員卻也是最夯的一款這種奇特現象。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士水鬼王Deepsea「半年內有一款漲很兇」最新價格與行情整理】