Leica再下一城出新錶　價錢下調加強製錶工藝美學令人愛不釋手

【Leica/ 徠卡】品牌進行跨界合作並非新鮮事，但若直接出品跨界產品卻非易事，因為從設計到生產線都重新規劃，亦讓顧客重新建立信心。不過對於德國相機品牌Leica而言，涉足腕錶界似乎勢在必行，之前推出的作品令人眼前一亮，令人對新作充滿期待。

Leica繼推出過高級腕錶「L1」及「L2」，以及今年的矚目作品ZM Monochrom版，全為品牌打下強心針，即將於11月底推出Leica ZM 11 腕錶系列，繼續探索製錶工藝。

Leica ZM 11 腕錶系列（圖片來源：Leica）

品牌早於2018年已經發表過出錶的念頭，可見得製錶這條路早有鋪排。早前推出的ZM Monochrom版由於與相機Leica M11 Monochrom採用同一概念，而且設計上亦有不少相似之處，特別是典型的黑白色配以標誌性的紅點，令到酷愛品牌的粉絲愛不釋手，不過老實說，當時的兩款產品ZM 1 Monochrom與ZM 2 Monochrom分別定價為95,000港元及126,200港元，這個價錢即使是忠粉亦會感到有一定的壓力，令人不禁覺得，這個價錢足以分別入手品牌的相機與一枚不錯的腕錶了。

Leica ZM 11 腕錶系列（圖片來源：Leica）

腕錶始終是品牌的初嘗試，早前推出的腕錶作品足夠作為定立決心的敲門磚，亦被粉絲們見到品牌的誠意，是次推出的Leica ZM 11腕錶系列以全新面目示人，而且價錢也下調了不少，各個方面都不會令人覺得是新手入門的作品，接著我們來看看新作的特色。首先是外觀設計方面，採用動靜皆宜的運動錶設計，一如既往地貫徹簡約風，其概念是將腕錶錶盤化為畫布，讓光影交織之下呈現出耐人尋味的美學，這一點與前作又稍有呼應之處。

新作採用特殊雙層錶盤設計，可以在不同角度之下展現出由漆黑到色彩的顏色變化，並非單純的印刷效果，而是透過精細機械製造的工藝打造，猶如百葉窗般的形態。向來強調功能性的品牌，在時間刻度下了不少功夫，經過打磨處理再為邊緣拋光，最後塗上夜光物料，使之在任何光線條件下都可以清晰讀時。指針則以稜形切割，精細打磨的表面再以噴砂處理，巧妙地凝聚光彩並帶有柔和感覺，清晰卻不搶眼。

今年5月推出的Leica ZM Monochrom版（圖片來源：Leica）

在功能性之外舒適感亦是重中之重，所以是次新作用上了品牌獨創的便利錶帶設計，可以因應不同場合需要而輕鬆更換錶帶，值得一提的是這個更換結構設計正正來自品牌相機上的鏡頭裝卸按鈕概念，只需按下紅點即可改變，錶帶備有鈦合金、精鋼、橡膠或堅韌織物錶帶可供選擇，以對應錶殼的材質。

品牌之前推出的Leica L1及L2（圖片來源：Leica）

至於錶殼方面，採用41毫米的大小適中，以鈦合金或精鋼打造，防水等級達10 ATM，除此之外還特別推出三款獨特款式，分別是紅黑色錶盤的鈦合金限量版（限量250枚）、暖黑色錶盤的鈦合金鎏金棕版以及藍黑色錶盤的精鋼夜霧藍版。另外錶迷們會關心的當然還有腕錶的心臟，新作採用的Leica Calibre LA-3001自動機芯，是與瑞士獨立機芯研發機構Chronode合作設計推出的機芯，精準度為平均日差-4～+6秒，動力儲存達60小時，保證全天精準走時。新作系列將於11月底於全球上市，鋼版定價為47,000港元起、鈦合金版則為50,800港元起。