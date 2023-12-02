AP皇家橡樹手錶又增一員　18K黃金Jumbo超薄鏤空錶　觀賞性極高！

Audemars Piguet 愛彼替皇家橡樹Jumbo超薄鏤空錶（16204）打造全新黃金款式，手錶搭載鏤空機芯，其金色系機芯與錶殼和鍊帶互相輝映，替這款品牌著名的經典作品帶來華麗耀眼的迷人光芒。

愛彼繼2022年推出的皇家橡樹Jumbo超薄鏤空錶不鏽鋼款與玫瑰金款後，2023年新增18K黃金版本，即使換了不同材質，錶殼厚度還是保持8.1mm的超薄水準，同時手錶還是延續現代RO的設計，包括寬度遞減的鍊帶錬節，以及錶殼零件交錯飾以霧面和拋光打磨等，造就手錶璀璨又富變化感的視覺效果。

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手錶面盤外緣和機芯的鏤空橋板與錶殼一致呈黃金色調，愛彼以亮面拋光白金時標及指針營造對比感負起顯時作用，錶殼上的六角螺絲也是白金製成，剛好可以和鏤空橋板下方的白金輪系互有共鳴。面盤也能注意到機芯組件的紅寶石軸承，搭配移印在藍寶石水晶鏡面上的黑色品牌Logo，使手錶不至於完全都是金色調，從中還是有細部的色彩層次可以欣賞。

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Royal Oak皇家橡樹Jumbo超薄鏤空錶搭載的7124機芯與皇家橡樹Jumbo超薄錶搭載的7121機芯先前乃是同時開發，機芯厚度僅2.7mm是整體纖薄的主要關鍵。機芯規格部分如4Hz震頻、57小時動力儲存都能符合現代要求，而且比起上一代的作品如5122機芯，7124機芯的發條盒變得更大，有助於機芯拉長精準走時的時間。這枚機芯的鏤空自動盤並非以黃金製成，實際上是在玫瑰金錶面鍍上黃金，愛彼將自動盤設置在滾珠軸承上，還開發出兩個轉換器進行以利進行雙向自動上錬，此外慣性砝碼乃是直接嵌入擺輪，此舉能避免零件產生多餘的摩擦，延長機芯壽命也有助於優化整體性能表現。

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愛彼在製作7124機芯時，大概可以分成兩大步驟，第一部分會先以CNC數控加工技術裁切出主機板與各層橋板，再慢慢修整，直到達到品牌所需要的形狀，第二部分是對所有零件進行高級製錶不可或缺的精修裝飾，舉凡拉絲、魚鱗紋、拋光倒角等，都於製錶師以手工細心造就。總計7124機芯共有多達247個亮面拋光V形倒角，從中可見為什麼鏤空機芯會被視為一種隱性複雜功能的製作難度，這點也是在手錶金黃閃耀的外觀下，更值得細細品味的鑑賞亮點。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：皇家橡樹Jumbo超薄鏤空錶繼不鏽鋼和玫瑰金款後新增黃金版本新作】