ROLEX｜勞力士OP 41mm手錶最新行情　綠漆面、彩色氣泡面價格回落

ROLEX勞力士旗下入門款Oyster Perpetual近年的行情變化令人感到意外又驚艷，原本OP屬於品牌相對冷門的作品，原因在於它實在太樸素低調，即使入手門檻以勞力士手錶來說顯得相對親切，但或許也因此讓人少了點就是想要入手的慾望，因此在疫情前這款作品入手難度不高、價格也都還算漂亮；直到品牌2020年增添了彩色漆面的設計後，Oyster Perpetual的命運猶如被扭轉後煥然一新，一躍成為勞力士相當受歡迎的人氣款。

OP當時改款的重點包括重新調整過系列尺寸，改完之後舊有的26mm與39mm兩種尺寸退場，同時追加28mm和41mm兩種尺寸，讓系列成員的尺寸變更為28、31、34、36、41mm等五種，其中男性主要目標便是尺寸略為加大的41mm。而Oyster Perpetual也在當年改款時順便升級了手錶的內在核心，例如36與41mm都換上與無曆黑水鬼一樣的3230機芯，34mm以下款式也改成2232機芯，替手錶帶來更高效穩定的運作品質。

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除了以上提到的重要內外在變化，勞力士在當年別開生面引進彩色漆面（糖果粉紅色、綠松石、黃色、珊瑚紅色及綠色）也很關鍵，就是因為這些活力四射的色彩讓Oyster Perpetual擺脫過往不受關注的命運，替系列帶來高話題討論度，搭配既有的太陽光線面盤如銀色、黑色與藍色等耐看好搭的顏色，從此OP在二級市場上的行情也呈現全面起飛的狀態。

不過OP彩色漆面並非五種尺寸五色都有，僅31、36和41mm有彩色漆面的待遇，而且其中也只有36mm五色齊全，其他兩種尺寸都分別少了一個顏色，加上2022年後勞力士又大舉減少彩色漆面的款式，例如41mm就被砍到只剩下綠色一種顏色，市場的選擇頓時少了許多。2023年品牌再端出「慶典」（Celebration）面盤圖案，也就是錶迷口中的「彩色氣泡面」，又再把人們的注意力拉回這個系列上。目前Oyster Perpetual系列男性優先追求的41mm款式定價如下：

★124300-0001（銀面）、124300-0002（黑面）、124300-0003（藍面）、124300-0005（綠色漆面）、124300-0008（彩色氣泡面）——均為HK$ 50,000

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這樣的定價對照彩色漆面OP 41mm剛出道的2020年定價又已經調漲過幾輪，甚至在彩色漆面還未問世的前兩年，Oyster Perpetual尺寸最大的39mm定價也都還在台幣18萬多左右而已（合約港幣4萬3左右），幾年之間手錶光是定價就一點一點漲上去，可是就像其他勞力士熱門錶一樣，手錶二級市場價格的成長幅度大幅蓋過了定價上漲程度，所以即使以NT$ 212,500（合約港幣5萬1左右）這樣的金額來看41mm的OP，也還是會覺得這種價格滿合理的。

目前41mm的OP手錶除了彩色氣泡面以外，其他幾種面盤的行情經過一年半多的撞牆期後都已經有所下調，光是從2023年第1季～第3季這半年多的時間來，手錶的二級市場價格又有了些變化。其中價格最穩的其實是相對樸素的銀面，根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，這款錶的身價雖然是現役五款OP中最低的（8,107美金，約合港幣6萬3），但它過去半年來的價格曲線還滿平穩的；反而是前兩年聲量高的綠色漆面如今行情已降至9,695美金（約合港幣7萬6），對照半年前還在1萬美金出頭的行情，等於半年來又縮水了2萬多台幣。倒是2023年才剛上市，搶手程度還在高點的OP彩色氣泡面，現在行情還有接近1萬3美金的水準（約合港幣10萬1），不過這和手錶剛出現在二級市場一度喊到超過1萬7美金（約合港幣13萬3）的高價相比，身價也是掉了一個檔次之多。

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至於剩下的Oyster Perpetual黑面和藍面方面，前者現今的行情約8,867美金（約合港幣6萬9）、後者則是8,260美金（約合港幣6萬5），兩款錶的行情和半年前比也都是持續往下走的情況。受到前三年OP系列爆紅的影響，現在手錶的行情都還處在超定價範圍，溢價率由高到低依序是彩色氣泡面的102%、綠色漆面的51%、黑面的39%、藍面的29%和銀面的27%，大致而言還是照著彩色漆面熱潮，以及新款剛上市人氣紅利較強的態勢走，但是系列中的基本款行情在這幾年間的確有所提升也是值得注意的現象，這讓OP不再像以前那麼波瀾不驚，而是能夠牽動錶迷注意力的重要款式之一。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Oyster Perpetual綠漆面、彩色氣泡面各型號原廠價格與最新行情（2023年10月更新）】