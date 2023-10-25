朗格18K蜂蜜金新作　結合跳字顯示和十進制三問裝置之複雜逸品

【A. Lange & Söhne/ 朗格】製錶作為一種精湛的工藝賦予腕錶非凡的價值，不過其價值又往往受到用料材質深深影響著，材質不只代表耐用性、美觀甚或奢華，有時也能提升腕錶的功能。

例如今年朗格（A. Lange & Söhne）推出一款新作，是首款結合跳字顯示和十進制三問裝置的機械腕錶「ZEITWERK MINUTE REPEATER」配合品牌獨有的18K金材質「蜂蜜金」，腕錶可以報出時鐘、十分鐘和分鐘的時間，此矜貴之作僅限量推出30枚。

圖片來源：A. Lange & Söhne

ZEITWERK MINUTE REPEATER這款複雜功能作品早於2015年面世，當時品牌推出了鉑金950款已經備受關注，因為與每小時和每十五分鐘鳴響的傳統裝置不同，此作的三問裝置可以在每十分鐘報時，並且能夠巧妙地與機械數字顯示吻合，不同的時間報時鳴響都有所不同，每一小時會發出低音鳴響，而每十分鐘或每分鐘則分別以雙音或高音報時，實在精妙絕倫。

圖片來源：A. Lange & Söhne

不過向來追求突破的品牌又豈止於此。新作18K蜂蜜金款因為其獨特的材質製成的錶殼，報時發出的共鳴效果更為特別，原來每款三問腕錶的聲響都有分別，當中除了音簧和音錘之外就以錶殼材質對音質的影響最大，大家可以幻想錶殼本身則猶如樂器，材質影響著音色和音質。至於18K蜂蜜金所發出的聲音比較清晰明亮，音色厚實且溫暖。18K蜂蜜金是品牌的專利材質，僅供少數獨家錶款使用，保持其矜貴之特性，而且這種金屬比其他金合金更為耐用，色澤則介乎玫瑰金與白金之間並帶有溫暖色澤，故此得名。

圖片來源：A. Lange & Söhne

不過亦正如樂器一樣，要完美呈現音色當中需要經過多次的調整，新作的所有部件均經由一位製錶大師調校，尤其是音簧需要悉心調音，過程中經過多次拆解、重整、重新組裝和最終測試，而完善音質這個工序則佔上了製錶過程中大部分時間，最後所有部件再與錶盤設計完美融合，三問裝置啟動時能夠顯露無遺，兼備視聽體驗。

由於作品是獨特的跳字顯示和十進制，所以某些特定時間的響嗚會特別悠長，例如12時59分的響嗚會長達20秒。精密的安全和掣停裝置避免三問序列提前中斷或腕錶停止運行，原來在三問裝置運行時數字盤的切換過程會變得稍為延遲，此時錶冠將無法拉出以免干擾，響嗚則會一直對應時間，如果在響嗚過程中踏入下一分鐘，分鐘和時鐘則會在結束後瞬即跳轉，而下一個切換循環會在連續運行的秒針經過60秒後如常規律進行。新作同樣搭載配備恆定動力擒縱系統的L043.5型機芯，如同系列所有錶款一樣配備直徑44.2毫米的錶殼，不過新作的錶帶則為深棕色手工縫製皮革錶帶，以配合迷人溫暖的18K蜂蜜金，突顯優雅魅力。