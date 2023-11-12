ROLEX 5款絕版Daytona最新行情　勞力士手錶持續下跌唯這款有回升

ROLEX勞力士Daytona 2023年適逢60週年所以直接改朝換代，讓錶迷都感到很興奮，不過驚喜之情在看到新生代Daytona時應該會熄滅大半，因為第一眼看到手錶會覺得外觀大同小異，但仔細想想這也就是勞力士一貫的風格，他們不會進行大破大立的改變，但是一旦細細去品嚐手錶的細節，又會欣喜注意到還是有不少新元素出現，舉例來說，新款Daytona的Cerachrom陶瓷錶圈不再是整片都用陶瓷製作，而是在金屬基座上鑲嵌陶瓷襯片，另外內部機芯也從用了超過20年的4130機芯改升級為新一代的4131機芯，凡此都讓手錶有著深度進化。

新世代Daytona發表至今約過了半年時間，但是現在想要的人多，勞力士能提供給市場的貨量還是相對少，所以二級市場上這款錶的能見度還不高，一旦出現報價也是非常可怕，所以在手錶出不到一年的情況下，要追蹤新世代Daytona的行情有一定難度，這時候我們不妨還是把目光先放在已經停產的Daytona舊作身上，它們雖然不再生產，可是二級市場流通的貨並不會跟著消失，還是會有很多人不在意新舊世代的差異而鎖定這些上一代的Daytona。

ROLEX Daytona 5大爆款最新價格（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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舊款Daytona在2023年確定停產前，事實上才跟著品牌於1月1日漲過一次價，這已經是幾年之間第N次的調整了，以系列入門的鋼迪116500LN而言，停產前最後一次調整定價後的價格是NT$ 491,000（折合約HK$ 118,499），接近12萬的程度，但是若把時間倒回5年前，也就是2018年時，其實116500LN的定價還「只」需不到10萬而已，等於5年內價格成長超過21%，至於其他Daytona系列的人氣款在停產前最後一次更新定價後的數字分別如下：

116500LN-0001（鋼迪白面）——HK$ 115,500

116500LN-0002（鋼迪黑面）——HK$ 115,500

116518LN（金殼金面「余文樂」）——HK$ 234,300

116508（綠金迪）——HK$ 302,200

116506（鉑金冰藍面）——HK$ 591,400

從手錶的定價可知擁有計時碼錶功能的Daytona由於人氣不斷飆漲，所以定價也是逐年上漲，但是若和它們的二級市場價格一比，會顯得原廠定價調漲幅度還算是挺客氣的，尤其在前兩年高級手錶市場炙手可熱的氛圍下，Daytona的身價已經漲到飛上天讓人驚呆，雖然一過2022年第2季後這款明星手錶的價格也難敵整個環境的變化而開始走跌，加上中間又還經歷了傳聞停產到確定停產的起伏期，所以Daytona爆款的價格也是有些起起伏伏，但也是在2023年4月之後，整體再度呈現穩定下滑的走勢。

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根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，116500LN（鋼迪白面）、116500LN-0002（鋼迪黑面）、116518LN余文樂、綠金迪和116506鉑金冰藍面在2023年4月日內瓦鐘錶與奇蹟錶展剛結束那個月的行情依序是32,548美金（約合港幣25.4萬4）、30,779美金（約合港幣24萬）、50,084美金（約合港幣39萬）、77,640美金（約合港幣60.7萬）和117,455美金（約合港幣91萬），其中鋼迪白面的身價還是超過百萬台幣，搶手程度不難想像，其他幾款的溢價率也都很可觀，這已經是手錶經過前一波連續跌價後的表現，可見當它行情還在高點時，那種價格實在是令人難以想像。

經過一段時間到了2023年10月，WatchCharts持續追蹤各款停產Daytona的行情，發現每款的二級市場價格都再往下掉了些，不過其中「余文樂」和綠金迪的跌幅相對平穩，目前這五款型號的報價分別是29,644美金（約合港幣23萬1）、27,316美金（約合港幣21萬3）、48,386美金（約合港幣37萬8）、66,171美金（約合港幣51萬7）以及101,734美金（約合港幣79萬6），有些看起來半年內的差距還不小，但如果跟定價一比較還是顯得溢價率居高不下。

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進一步來看，五款停產Daytona的溢價率最高的是鋼迪白面，超過了100%的破表表現，另外鋼迪黑面已84.5%緊追在後，定價原本就高的綠金迪溢價率還是有75.5%的誇張程度，「余文樂」溢價率61.5%也是很猛，就連系列中的旗艦款鉑金冰藍面溢價率也都還要25.7%，從這些數字可以感受Daytona不管有沒有升級新世代、錶殼材質為何，市場對這系列的愛都一樣這麼強烈，等到之後新世代Daytona陸續進入到二級市場後，我們再來觀察新款的溢價率和舊款是不是有類似程度的高度。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士絕版Daytona爆款「持續下跌但溢價率仍高」】