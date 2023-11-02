ROLEX GMT-Master II鋼殼手錶最新行情　勞力士綠黑圈價格未見底

ROLEX勞力士的主要人氣系列不可不提GMT-Master II，這系列之於品牌有許多難以取代的亮點，例如它是品牌為了航空從業人員打造的作品，因此具備兩地時間功能讓人在跨國移動時可以一錶掌握所在地和家鄉地的時間。此系列從1955發展至今不斷演進，綜觀現代的GMT-Master II，至少可以找出兩項勞力士手錶「唯一」的特色，首先第一點是它是品牌旗下作品中唯一擁有雙色Cerachrom陶瓷錶圈的異數，第二點則是GMT-Master II 126720VTNR這款型號也是當今勞力士唯一一款採用左冠設計的作品，光是這兩大特色加上高實用性的兩地時間功能就足以圈粉無數，成為錶迷和收藏家考慮入手勞力士時的不敗口袋名單。

GMT-Master II與水鬼系列類似，雖然是強調機能性的運動錶，但是它的材質類型相對多元，從入門的不鏽鋼、進階一點的金鋼，再到永恒玫瑰金、白金與黃金等貴金屬一應俱全，尤其品牌在2023年重新帶回黃金搭不鏽鋼的半金款式以及黃金款式引起市場關注，而且還順應這兩種材質組合再延伸出灰黑配色的陶瓷錶圈，讓人的選擇性又變得更多。

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一般而言不鏽鋼款的GMT-Master II由於定價相對親切，所以成為市場上最受歡迎的系列成員，目前此系列的12只錶當中就有6只是不鏽鋼材質製成，剛好佔了5成的比例，但是也因為定價比起貴金屬款式漂亮，導致市場對鋼殼GMT-Master II趨之若鶩，結果就是推高了此類手錶的二級市場價格，故單純看手錶的定價不見得能反映它的是人氣與強手程度。有關三款鋼殼GMT-Master II，目前它們的品牌定價如下，要注意的是，鋼殼的GMT-Master II每款型號都有五珠帶與三板帶兩種設計，前者的定價會比後者稍高一些。

藍黑圈

126710BLNR-0002（五珠帶）——HK$ 85,200

126710BLNR-0003（三板帶）——HK$ 83,500

百事圈

126710BLRO-0001（五珠帶）——HK$ 85,200

126710BLRO-0002（三板帶）——HK$ 83,500

左冠綠黑圈

126720VTNR-0001（三板帶）——HK$ 87,600

126720VTNR-0002（五珠帶）——HK$ 89,300

以定價而言，鋼殼GMT-Master II的確是逐年升高，以2020年為例，當時系列還只有126710BLNR-0002和126710BLRO-0001兩款不鏽鋼款式，它們的定價「僅」NT$ 320,500（折合約HK$ 77,349），三年過去後兩款錶光是定價就漲了超過近1萬港幣，但這漲幅事實上還很難以追上手錶在二級市場行情的成長。

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弔詭的是，過去我們對於GMT-Master II的印象就是搭配三板帶，因此當勞力士在2018-2019年連兩年推出搭配五珠帶的藍黑圈和百事圈時，剛開始大家還有點不習慣，紛紛開始懷念起過去的三板帶時期，但因為當時的環境下市場別無選擇只有五珠帶，就算品牌中途在2021年又無預警帶回三板帶的百事圈與藍黑圈，結果形勢反而有點逆轉，目前在二級市場上，五珠帶的鋼殼GMT-Master II行情反而略高於三板帶了。

根據外媒Watchanalytics在2023年4月時的追蹤，當時126710BLNR-0002、126710BLRO-0001和126720VTNR-0002（皆為五珠帶）的國外報價分別是16,882美金（約合港幣13萬2）、19,612美金（約合港幣15萬3）和23,675美金（約合港幣18萬5），當時已經處於二級市場熱門錶價格連續下滑的階段；至於又過了半年左右的現在，這三款鋼殼GMT-Master II爆款的身價又呈現怎麼樣的變化呢？

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我們從高級手錶市場調查研究機構WatchCharts公佈的市場調查結果可知，126710BLNR-0002、126710BLRO-0001和126720VTNR-0002目前的二級市場價格依序是16,169美金（約合港幣12萬6）、19,478美金（約合港幣15萬2）和19,009美金（約合港幣14萬9）；純就金額來看，三款錶的人氣半年來出現一些變化，其中原本行情較好的126720VTNR-0002在10時已被126710BLRO-0001迎頭趕上，而且前者行情半年來差很大，讓人有一種斷崖式下滑的感覺，半年內二級市場價格縮水將近25%，相較之下藍黑圈和百事圈的價格雖然也有下滑，不過降幅就顯得輕微許多，百事圈甚至於2023年10月的行情有開低走高的現象，最近有稍微漲起來一點。

但話說回來，這三款鋼殼GMT-Master II的行情還是高於定價，現在溢價率最高的是百事圈126710BLRO-0001的78.6%、其次為綠黑圈126720VTNR-0002的69%，藍黑圈溢價率也有48.3%的程度，想入手還是要付出不小的代價。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士鋼殼GMT-Master II百事圈10月底行情小漲、藍黑圈起起伏伏、綠黑圈價格持續跌】