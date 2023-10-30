OMEGA最新作海馬Dark Grey　型格又低調採用獨特氮化矽陶瓷製作

還記得於8月OMEGA（歐米茄）的著名系列Seamaster特別在今夏推出了全新的Summer Blue系列，採用了系列裡7個極具代表性的型號合共11款腕錶，並且呼應各個型號配搭出不同色調深淺變化的設計。怎料在10月底，品牌再下一城為Seamaster的Planet Ocean系列推出全新的「Dark Grey」款式，並且用上新材質展現革新的精神。

Seamaster Planet Ocean Dark Grey（圖片來源：OMEGA）

眾所周知OMEGA旗下有4大系列，當中尤以Seamaster（海馬）於近年最受錶迷歡迎，加上今年乃是系列面世的75周年，雖然上半年品牌並沒有太大動作，但現在看來似乎是正在鋪排下半年的驚喜。回看Summer Blue系列，雖然看起來沒有太大的改變，算得上為系列的主題變奏版，不過當11款腕錶放在一起時，又能夠感受得到其震撼力。Seamaster系列於1948年正式推出，當年時值品牌的100周年，所以Seamaster本身已經獨具意義，而且多年來不斷推陳出新，防水深度由150米至6,000米一應俱全，適合不同用家的需要。

Seamaster Planet Ocean Dark Grey（圖片來源：OMEGA）

是次新作所屬的Planet Ocean系列，亦是Seamaster當中的旗艦成員，近年推出的Ultra Deep款式將防水性能帶到6,000米深海震驚錶迷，而且系列各成員顧及不同功能，所用的材質相當豐富，至於是次的Dark Grey，更是用上了獨特的氮化矽陶瓷，體現出陶瓷鑄造的最新頂尖技術。是次是品牌首次如此大幅度使用氮化矽的嘗試，賦予腕錶堅固耐用的特性，並且還極為輕巧，戴上之後份外舒適。作品所配備的45.5mm錶殼、品牌專利NAIAD LOCK技術底蓋以及錶圈環都採用了深灰色，既型格又低調，非常符合現今的潮流和生活態度。

另外的部件例如錶圈主體、錶帶摺疊扣、碳灰色指針及小時刻度則採用了對比色調的5級鈦金屬鑄造。這種材質現時愈來愈常見於製錶之上，以前是太空領域常用的材質，同樣帶有極為耐用和輕巧的特性。新作整體設計體現出深邃迷人的獨特個性，簡潔利落在細節中突顯驚喜。除此之外，就連作品所用的歐米茄8906 Co-Axial Master Chronometer機芯亦是同樣以5級鈦金屬打造，設有GMT功能，精準度優越，底蓋配有雙面防反光的藍寶石水晶鏡面。新作的防水深度依舊是600米，足以成為伴隨用家遨遊探索的好夥伴。

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