ROLEX Yacht-Master II手錶最新行情　勞力士遊艇2價格平穩溢價微

ROLEX勞力士旗下具有複雜功能的手錶不算多，其中Yacht-Master II就是一例，而且還是為了帆船運動專門研發的倒數計時功能，搭配上品牌獨家的Ring Command旋轉錶圈設計，無論機芯結構或面盤顯時格局都很有特色，因此受到喜歡進階機械工藝以及獨特性的玩家喜愛。

不過相較於Yacht-Master近年持續推陳出新，Yacht-Master II的變革步調就顯得緩慢許多，近期這個系列幾乎沒有什麼新動作，比較令人有印象的要屬2022年勞力士停產了白金款式116689，因此遊艇2目前僅剩下不鏽鋼、永恒玫瑰金鋼以及黃金等三種不同材質款式。由於Yacht-Master II身負複雜功能，因此就算是系列入門的不鏽鋼款式，定價比起其他勞力士鋼殼運動錶也都高出一截，由港幣14萬起，屬於勞力士鋼殼運動錶定價最高的一款。

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定價門檻雖然相對高，不過遊艇2也是有令人感到「欣喜」的部分，近年勞力士幾乎每年都會調整產品定價，但是Yacht-Master II的定價卻相對保持平穩，除了在2018～2019年間連續調整價格，從那之後到現在，系列作品的定價就幾乎沒有變過了（彷彿其他系列漲價跟它無關一樣），目前遊艇2系列的三款作品定價分別如下：

116680（不鏽鋼）——HK$ 145,800

116681（永恒玫瑰金鋼）——HK$ 198,200

116688（黃金）——HK$ 339,900

從三款手錶的定價可知，Yacht-Master II的產品價位還滿清楚明確的，款式雖然不多，但是隨著材質的不同，價位也分成三種等級，從14萬5、19萬8到33萬9不等，手錶外觀的造型、尺寸（44mm）都一樣，可是以不同材質詮釋就會衍生彼此的個性，例如黃金款式那種金光閃閃的奢華感就與不鏽鋼款式相對樸實的樣子有同中求異的微妙感受。

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一般來說大家比較少討論Yacht-Master II，可能因為它的入手門檻高、追求者比起水鬼、Daytona等大熱門系列也少很多，所以我們比較少關注到它的行情發展。根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，遊艇2從2023年第2季一開始到現在，手錶的二級市場價格也還是呈現緩緩下降的趨勢，其中116680在2023年4月左右的行情還有19,858美金（約合港幣15萬5）、116681為26,409美金（約合港幣20萬6），116688則是44,862美金（約合港幣35萬），在距今半年前的時間點，三款錶二級市場價格都還在定價之上，因此Yacht-Master II雖然平常討論度沒這麼高，可是手錶的搶手程度其實也沒有比較低。

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來到2023年10月，三款遊艇2手錶的二級市場價格，從WatchCharts公佈的資料可見比起半年前通通都往下掉了些，包括116680最近身價是18,420美金（約合港幣14萬4）、116681為26,361美金（約合港幣20萬6），116688則是43,978美金（約合港幣34萬4），其中116681比較令人驚豔，因為它的價格雖然有降，但幅度極小，反觀另兩款至少跌價幅度都在2%以上。經過半年來的市場淬煉，如今Yacht-Master II的不鏽鋼款式二級市場價格已經降至定價以內，是三款中價格變化程度最劇烈的一款，另兩款則都還保有超定價水準（以國外定價衡量），包括116681溢價率約3.7%、116688溢價率則是1%，大致上而言與定價也是滿接近，某種程度上反映了手錶近年的原廠定價如此穩定的原因，因為它們的保值性也是處在很平穩的狀態，不太有大起大落的情況。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Yacht-Master II遊艇2「表現平穩」最新價格與行情整理】