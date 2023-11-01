Hublot聯乘A-Cold-Wall*創始人　限量工業風陀飛輪機能與藝術並重

瑞士高級製錶Hublot向來推崇融合藝術的哲學，從品牌每年推出的新品可見得如何重視藝術、擅於嶄新運用物料材質，總是令人耳目一新。

最近品牌釋出一枚搶眼的新作，夥拍著名設計師兼藝術家Samuel Ross打造一枚限量時計「Big Bang SR_A by Samuel Ross陀飛輪腕錶」，簡約兼具功能性的設計美學，以及Samuel Ross標誌性的工業設計風格完美展現。

「Big Bang SR_A by Samuel Ross陀飛輪腕錶」（圖片來源：Hublot）

Samuel Ross於2015年創立時尚品牌A-Cold-Wall*，取得成功之後再於2019年開設個人工作室及奢華品牌SR_A，期間獲得過多項頂尖的獎項及殊榮，例如2020年的福布斯「30 under 30 Europe」、「British Fashion Awards」、入圍「LVMH Prize」等等，向來多產的他更曾在各大博物館和知名畫廊舉辦個人展覽。是次與Hublot合作推出的新品，原來是Samuel Ross於2020年創作雕塑時的構思之一，以蜂巢形狀的六邊形為靈感將之融入腕錶，作品旨在展現功能性，不僅注重外觀，還考慮了佩戴者對耐用性和舒適性的需求，並且採用輕量化結構和柔韌的橡膠錶帶，使腕錶具有與別不同的舒適佩戴感。

「Big Bang SR_A by Samuel Ross陀飛輪腕錶」（圖片來源：Hublot）

Big Bang SR_A by Samuel Ross搭載了品牌自家製的HUB6035機芯，由282個組件組成，振頻為3赫茲，提供長達72小時的動力儲存。這款限量發行50枚的作品以微珠噴砂鈦金屬材質打造錶殼，展現出工業風格的外觀。同樣使用這種材質製成的錶扣，以激光鑄刻品牌標誌作點綴，為加強灰色的魅力特意用灰色橡膠整體覆蓋著錶冠。陀飛輪橋板以中性色調呈現，能夠與黑色、白色或鮮豔的螢光綠色光滑全橡膠錶帶完美搭配。

「Big Bang SR_A by Samuel Ross陀飛輪腕錶」（圖片來源：Hublot）

是次新作是以個人設計工作室SR_A的名義進行聯乘合作，作為一個新時代的奢華品牌，Samuel Ross希望將創新的理念融入奢華界及高級製錶，他熱衷並深知高科技元素與傳統元素之間的火花與融合，向來擅於通過繪畫、雕塑、家具、工業設計和時裝等多種藝術形式表達獨特的創作視角。這一點又與品牌的製錶理念完美切合。在設計過程中，特意透過結構中的孔洞設計來營造透明效果，恍如正在創作雕塑藝術品，同時將橡膠與貴金屬結合以突顯融合之藝，這兩種截然不同的材質正正反映出融合的創新之處，並且帶有強烈的工業設計特色，在有機和工業材質之間展現平衡。

Samuel Ross（圖片來源：Hublot）

新作可謂是將藝術空間中的雕塑變成可穿戴的雕塑，透過精緻簡約打造出歷久不衰的標誌性作品，原來品牌與Samuel Ross的合作早於2020年開始，是次這枚陀飛輪經歷了三年的設計和研發，期間不斷重塑及精進理念，將雙方的設計思維融入其中，從錶殼、錶冠、錶盤、錶帶以至錶圈皆運用全新設計元素，當中加入經重新構思且極具意義的微小設計細節，作為雙方合作的首款作品，足以令錶迷們眼前一亮。