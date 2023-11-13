Hublot × 村上隆｜4度合作太陽花瓣錶殻　採用中置陀飛輪高難設計

【Hublot/ 村上隆/ 聯乘】瑞士高級腕錶Hublot近年有不少矚目之作，但說到當中最為注目的，定要數到與村上隆對上三次的合作，聯乘品一次比一次矜貴，來到2023年，雙方四度聯手，本來在每兩年一度的錶壇盛事Only Watch慈善拍賣會上，將會聯手推出Only Watch特別版，是品牌首次採用中置陀飛輪設計的MP-15錶款。可惜Only Watch早前宣布延遲舉行，錶迷們是否有點失望未能見證新作出世？似乎沒有打亂Hublot的計劃，因為最新一代的聯乘作已經釋出，限量發行50枚，設計上與Only Watch特別版亦有所相同之處。

村上隆（圖片來源：Hublot）

首先來回顧一下本來已經面世的MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕錶，是首次採用中置陀飛輪設計的MP-15錶款，據悉是村上隆所提出的要求，其製錶難度大大提高，因為需要在同一個中心位置同時指示小時和分鐘，特別要為此打造一個同軸結構讓分輪和時輪圍繞陀飛輪支架進行旋轉，單一的中央空間內擒縱結構與時針和分針的排列互相爭奪位置，並且實現出懸浮的視覺效果。在外觀設計上亦與前三次的作品大有不同，首先是採用獨特的圓形花瓣錶殼，並且在12枚花瓣上一共鑲嵌了444顆寶石，彩虹效果已成為Hublot的拿手好戲，不過是次卻非主要旨在呈現彩虹效果，因為每枚花瓣並非呈現一種漸變的色調，而是帶有兒童蠟筆塗鴉的感覺。中央藍寶石鏡面以激光雕刻出笑臉和與飽含笑意的眼睛，非常標誌性。

MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕錶（圖片來源：Hublot）

在Only Watch特別版之外，是次新推出的全新MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕錶，同樣搭載中置飛行陀飛輪，而且陀飛輪周圍也環繞著12枚花瓣，中央亦有雕刻出來的笑臉，與Only Watch特別版不同的是捨棄了寶石鑲嵌，完完全全是一枚簡約的全透明設計，連錶帶也是透明裝飾的橡膠錶帶，部分齒輪和所有陀飛輪組件均清晰可見，當陽光照射在腕錶上，甚至會穿透使浮雕設計增添獨特光彩韻味。

MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕錶（圖片來源：Hublot）

腕錶沒有傳統意義上的獨立錶盤，獨特的構思反而將錶殼、機芯和錶盤完美地融為一體。中央本來的錶盤位置現在呈現著複雜功能的運行，品牌首款量產的中置飛行陀飛輪一覽無遺。指針則安置在邊緣，卻不同於傳統的中央排列，位於邊緣的兩枚指針僅以尖端指示小時和分鐘。更別開生面的是，原來品牌專門為新作打造了一枚特製觸針，可以通過USB充電，只要將觸針置於錶冠上便可以輕鬆地為機芯上鍊100圈。此款新作價值不菲，定價為2,383,000港元，回顧品牌與村上隆的首次合作推出了200枚作品，第二次只有100枚，三度合作則是項目的NFT擁有者方可擁有，至於是次則僅限50枚，雙方的合作一次比一次令人驚艷，而且似乎也愈來愈稀有了。