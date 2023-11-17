百年靈全新Avenger系列　強調實用功能兼備時尚日常的航空時計

說起航空時計，可能大家會馬上想起百年靈（Breitling），因為其著名的Navitimer系列於上世紀五、六十年代成為了飛行員的好夥伴，將飛行員必要的種種儀表放上腕上，因此被稱為飛行員的終極腕錶。

品牌一路見證著航空歷史，來到2000年之後的現代，亦有一款佳作出世，在保留完美的航空時計DNA之同時，亦在設計上作出調整，進化出一款同時滿足飛航與日常的錶款，正是今回要介紹的Avenger系列。

圖片來源：Breitling

Avenger（復仇者）系列自2001年面世，一再革新之後，除了是一枚專業的航空時計，亦特別著重於時尚生活態度，所以可以見到在錶盤配色及錶帶等等細節都匠心獨運。新作之一的B01 Chronograph 44復仇者計時腕錶搭載品牌自製01型機芯，提供約70小時的動力儲存及五年保固，機芯獲瑞士官方天文臺認證，配備開放式藍寶石水晶後底蓋，可以展示機芯的精妙結構。此型號配備了四款新配色，包括藍色、綠色、黑色和沙色，切合不同的風格和造型。

Breitling Avenger B01 Chronograph 44 （圖片來源：Breitling）

設有精鋼60分鐘旋轉錶圈，錶圈上有四個突出的數字刻度，賦予整體感覺更為立體，增強辨識度，大膽帶點粗曠的設計，讓戴著手套的飛行員都能夠輕鬆使用，亦有助於保護藍寶石水晶玻璃鏡面。可以輕易看出此款新作突顯強烈的視覺效果，但粗中帶細，為了計時操作順暢設立了新型方形按鈕，錶盤上的巧妙設計方便讀時，棒形時標讓錶盤線條更為流暢，並設有紅色尖端的計時指針，對於正在執行任務的飛行員，或是極為著重精準時間觀念的用家，清晰讀時是非常重要的。

Breitling Avenger B01 Chronograph 44 Night Mission（圖片來源：Breitling）

另外的矚目新作Night Mission夜間任務計時腕錶，更加切合尋求注目造型的用家，錶殼和錶圈由防刮陶瓷材質製成，而錶背、錶冠、按鈕和錶扣則採用實心鈦金屬製成，具備所有金屬當中最高的強度重量比。鮮豔的黃色或碳黑錶盤各有千秋，碳纖維製成的黑色錶盤型格非常，低調中帶點神秘，至於黃色錶盤對比度高，黑黃二色完美配合，極具魅力之餘又不會過於搶眼。

如果是經常走訪世界各地的朋友，新款的Automatic GMT 44復仇者世界時自動腕錶就可以滿足所需。設有紅色世界時間指針沿24小時旋轉錶圈滑動，世界標準時間一目了然，搭配精鋼錶殼，錶盤方面則有黑色或海軍藍色可供選擇，搭載品牌自製的32型機芯。最後還有Automatic 42復仇者自動腕錶，同樣採用精鋼材質製成，備有黑色、海軍藍色或迷彩綠色錶盤可供選擇，動力方面則是搭載百年靈17型三針自動機芯，此兩款作品都可以選擇三排式精鋼錶鏈或軍用皮革錶帶，不過既然是強調實用功能的作品，配搭後者會更具韻味。