ROLEX Yacht-Master手錶最新行情　勞力士2款遊艇錶仍超定價5至8%

ROLEX勞力士為了帆船運動打造的Yacht-Master遊艇系列是品牌相對晚近才研發的產品，直到1992年才正式推出，它的造型雖然有點接近Submariner水鬼，但前者屬於專業潛水錶，遊艇則是針對水上活動而設計，因此其防水性能「僅」100米反而沒有特別優異，但對於從事帆船運動的人士而言已經綽綽有餘。遊艇系列自從問世後陸續衍生出40mm和37mm兩種尺寸，是男女都適合的勞力士運動錶，而到了近年，此系列又有更多令人驚喜的變化一個接一個出現，形成相當多元充實的系列樣貌。

首先是在2015年時，勞力士在遊艇系列上引進了自家研發的Oysterflex橡膠錶帶，打破系列過往配置金屬鍊帶的傳統，目前遊艇系列各尺寸都有橡膠錶帶或金屬鍊帶款式可選，提供錶迷比較以及突顯個人喜好的機會。再來到了2019年時，遊艇系列第一次出現錶徑擴增為42mm的款式，但是本有的40mm並沒有因此停產，所以迄今系列就維持著37mm～42mm等三種尺寸設定。2023年42mm的Yacht-Master繼Deepsea Challenge之後成為品牌第二款採用RLX鈦金屬製作的作品，由於先前這款鈦金屬遊艇已在網路上傳得沸沸揚揚，勞力士正式發表的時間反而還晚了一年以上，讓錶迷直呼「終於等到你」。

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遊艇系列在勞力士的運動錶中定位相對高檔，從系列作品至少都是金鋼錶殼可見一斑（姑且先不論Yacht-Master II），因此手錶的定價比起其他勞力士運動錶也會高出一截；以42mm的遊艇推出的那年而言，系列中最入門款268622（37mm鉑金鋼）的定價為HK$ 90,100，而226659（42mm白金）當年一推出的定價是HK$ 238,500，兩款錶在這四年間分別漲了5%和10%，至於目前遊艇系列人氣款的定價如何，以下按照尺寸直接一次看：

★37mm

268621-0004——HK$ 112,000

268622-0002——HK$ 90,100

★40mm

126622-0002——HK$ 95,800

126655-0002——HK$ 225,200

★42mm

226658-0001——HK$ 227,700

226659-0002——HK$ 238,300

目前遊艇系列的入門款定價已經愈來愈接近港幣10萬，貴金屬款式價位超過20萬的也逐漸增多，不過遊艇相較勞力士其他熱門系列的表現並沒有這麼強勢，尤其經過2022年第2季以後高級手錶市場價格全面下滑至今的影響，現在遊艇系列各款錶的二級市場價格大致也都在往下走。

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根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，37mm永恒玫瑰金鋼款268621在2023年第2季中段的行情約為15,295美金（約合港幣11萬9）、37mm鉑金鋼268622當時的行情為11,680美金（約合港幣9萬1），40mm鉑金鋼126622那時的身價約為14,095美金（約合港幣10萬9）、40mm永恒玫瑰金126655的報價為31,080美金（約合港幣24萬2），至於42mm黃金款226658在2023年4月行情還有31,346美金（約合港幣24萬4）、42mm白金款226659的行情為30,153美金（約合港幣23萬5），看起來這些款式中有半數以上都還有超定價的行情（即使有些溢價率不算很高）。

不過又經過大半年後的現在，目前遊艇系列各尺寸的身價似乎還沒跌到谷底，同樣從WatchCharts收集到的數據可知，37mm永恒玫瑰金鋼款268621如今國外報價約為14,203美金（約合港幣11萬1）、37mm鉑金鋼268622的行情為11,240美金（約合港幣8萬8）。40mm鉑金鋼126622現在身價剩13,335美金（約合港幣10萬4）、40mm永恒玫瑰金126655的行情為27,969美金（約合港幣21萬8）。最後看到兩款分別是42mm黃金款226658的價碼是30,898美金（約合港幣24萬1）、42mm白金款226659要價則是27,465美金（約合港幣21萬4），六款錶經過這半年來的演變，二級市場價格又再往下降了些，現在六款中超定價的款式剩下兩款而已。

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在超定價的兩款遊艇中，溢價率由高到低依序是126622（40mm鉑金鋼）的8.4%、226658（42mm黃金）的5.8%，原本上個月溢價率還有3%的268621（37mm永恒玫瑰金鋼）本月行情也已經跌倒定價以內，可見遊艇的超定價程度沒有想像中驚人，而且如果維持近半年的走勢，那麼現在這兩款還維持在超定價作品，未來有機會掉到定價線以下，屆時如果想要入手，負擔又會再少一點。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：

勞力士Yacht-Master遊艇「超定價款減少中，最夯是這材質尺寸」最新價格與行情整理】