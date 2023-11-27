Hublot四款極罕新作化為塗鴉牆壁　錶殼顛覆傳統竟以混凝土製作

【Hublot/ 塗鴉/ 藝術】街頭藝術已成潮流，在時尚界融入街頭藝術的例子已非新鮮事，奉行叛逆與大膽創意貫注新的活力，原來與高級製錶亦能巧妙融合。瑞士奢華製錶品牌Hublot在這個年尾推出4款限量新作，巧妙地讓腕錶化為塗鴉牆壁，更矚目的是錶殼竟然是用混凝土製成的，可謂是顛覆了傳統製錶規則，豈不是與街頭藝術的理念更為合襯？

BIG BANG MECA-10街頭藝術腕錶，每款僅推出10枚，只在北美市場專屬發售，售價：47,400美元（圖片來源：Hublot）

一如既往地，品牌的Big Bang系列透過融合之藝術，將不同的物料材質融入高級腕錶當中，決意讓錶迷們耳目一新，亦符合到品牌的三大原則，包括每款腕錶皆採用創新、原創的獨特設計，使得品牌逐漸建立起獨有的標誌性美學。是次新作Big Bang Meca-10街頭藝術腕錶，最大的注目點是錶殼由混凝土複合材料打造而成，藉此賦予有如真實牆壁般的紋理與粗糙邊緣，完美化身成為塗鴉藝術的牆壁與畫布。一般來說錶殼都會經過拋光處理，但是次非但沒有，更特意顯露出不完美之處，展現出原汁原味的街頭味道。

BIG BANG MECA-10街頭藝術腕錶（圖片來源：Hublot）

為了確保錶殼的耐用度與的堅固性，其材質並非單純的混凝土，而是在複合材料中添加了生物基環氧樹脂並利用石墨烯進行強化，這樣可以令強度提升達20%，三方融合之後亦能再現出城市間牆壁的粗獷與堅韌特性。此外，腕錶呈現出吸引眼球的絢爛色彩，仿效出街頭藝術家所創作的城市壁畫，在製作過程中採用精細的模板和噴槍，並且按比例精確地複製設計，雖說腕錶在各方面都刻意營造出城市牆壁的特性，但始終錶殼的形態與平坦的牆壁有所不同，所以作品的製作背後經歷了長時間並且無數次複雜精確的測試，另一方面特意採用多彩的螢光顏料，讓色彩無懼白天夜晚同樣能夠完美展現出來。

BIG BANG MECA-10街頭藝術腕錶（圖片來源：Hublot）

4款新作全搭載Meca-10機芯，這款自家製的機芯最初於2016年推出，亦是一個顛覆業界之舉，機芯由多達223個組件構成，當中包括穿孔、直邊和彎曲金屬葉片、帶有鋸齒的表冠輪、齒條、夾板、齒輪以及齒輪系統。一系列的機械結構透過透明複合材質清晰可見，讓錶迷們恍如置身於製錶的工作台上，這個設計旨在突顯機械與結構的魅力。4款作品每款僅推出10枚，而且只在北美市場專屬發售，無論是珍稀性還是入手難度，都似乎與新作的製作難度一樣高。

BIG BANG MECA-10街頭藝術腕錶（圖片來源：Hublot）