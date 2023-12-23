ROLEX Yacht-Master II手錶最新行情　勞力士遊艇II全部跌於定價

ROLEX勞力士旗下具有複雜功能的手錶不算多，其中Yacht-Master II就是一例，而且還是為了帆船運動專門研發的倒數計時功能，搭配上品牌獨家的Ring Command旋轉錶圈設計，無論機芯結構或面盤顯時格局都很有特色，因此受到喜歡進階機械工藝以及獨特性的玩家喜愛。

不過相較於Yacht-Master近年持續推陳出新，Yacht-Master II的變革步調就顯得緩慢許多，近期這個系列幾乎沒有什麼新動作，比較令人有印象的要屬2022年勞力士停產了白金款式116689，因此遊艇2目前僅剩下不鏽鋼、永恒玫瑰金鋼以及黃金等三種不同材質款式。由於Yacht-Master II身負複雜功能，因此就算是系列入門的不鏽鋼款式，定價比起其他勞力士鋼殼運動錶也都高出一截，要超過港幣14萬5之多，屬於勞力士鋼殼運動錶定價最高的一款。

勞力士 Yacht-Master II手錶最新行情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

定價門檻雖然相對高，不過遊艇2也是有令人感到「欣喜」的部分，近年勞力士幾乎每年都會調整產品定價，但是Yacht-Master II的定價卻相對保持平穩，除了在2018～2019年間連續調整價格，從那之後到現在，系列作品的定價就幾乎沒有變過了（彷彿其他系列漲價跟它無關一樣），目前遊艇2系列的三款作品定價分別如下：

116680（不鏽鋼）——HK$ 145,800

116681（永恒玫瑰金鋼）——HK$ 198,200

116688（黃金）——HK$ 339,900

從三款手錶的定價可知，Yacht-Master II的產品價位還滿清楚明確的，款式雖然不多，但是隨著材質的不同，價位也分成三種等級，從14萬5、19萬8到33萬9不等，手錶外觀的造型、尺寸（44mm）都一樣，可是以不同材質詮釋就會衍生彼此的個性，例如黃金款式那種金光閃閃的奢華感就與不鏽鋼款式相對樸實的樣子有同中求異的微妙感受。

同場加映：ROLEX Deepsea手錶最新行情 勞力士鬼王136660低於定價入手良機（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

一般來說大家比較少討論Yacht-Master II，可能因為它的入手門檻高、追求者比起水鬼、Daytona等大熱門系列也少很多，所以我們比較少關注到它的行情發展。根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，遊艇2從2023年第2季中段到現在，手錶的二級市場價格也還是呈現緩緩下降的趨勢，其中116680在2023年5月左右的行情還有17,922美金（約合港幣13萬9）、116681美金為22,459（約合港幣17萬5），116688則是41,267美金（約合港幣32萬1），在距今半年前的時間點，三款錶二級市場價格都已經落在定價以內，因此Yacht-Master II的行情大概就在那時起開始跌破定價線一直持續到現在。

同場加映：ROLEX Yacht-Master手錶最新行情 勞力士2款遊艇錶仍超定價5至8%（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

2023年11月，三款遊艇2的二級市場價格從WatchCharts公佈的資料可見比起半年前又通通都往下掉了些，包括116680最近身價是17,474美金（約合港幣13萬6）、116681為21,752美金（約合港幣16萬9），116688則是39,674美金（約合港幣30萬9），其中116680比較令人驚豔，因為它的價格雖然比起上個月中時下修，但是從那以後到11月，手錶又有稍微漲起來一些，直到最近才又往下走。整體而言經過半年來的市場演進，如今三款Yacht-Master II都已經降至定價以內，而且隨著時間愈久，手錶行情離定價水平線也愈遠，某種程度反映了高級手錶這兩年的市場趨勢，不過其實到上個月為止，遊艇2的保值性都還算穩定，到了這麼月反而下降的空間被拉開了，成為近期入手的最佳時機。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Yacht-Master II遊艇2「全都跌至定價以內」最新價格與行情整理】