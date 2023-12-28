ZENITH經典系列重塑極罕古董錶　原版A384出廠完美品質索價30萬

創新令人驚喜，經典則總是令人回味，對於腕錶而言也是如此。錶壇每年推陳出新，在外觀設計以至製錶技術都不斷讓人期待，但亦有一眾錶迷對傳奇錶款情有獨鍾，古董腕錶向來也是一大市場。有見及此，向來以自家機芯聞名於世的瑞士錶廠ZENITH，成立了一項ICONS經典系列企劃，將存在於過去的不朽設計帶回現代。

ZENITH推出的ICONS經典系列A384 EL PRIMERO CHRONOGRAPH（圖片來源：ZENITH）

想要收藏古董腕錶也不容易，除了要具備一定的知識，經歷過時光的洗滌對古董腕錶的品質挑戰也是巨大的，ZENITH推出的ICONS經典系列古董腕錶，則是經過官方甄選、修復，並且得到原廠認證的作品，有些錶款甚至自出廠以來並未使用過，例如最近呈現的一款極為罕有的原版A384就是一例。這款作品作為El Primero系列中的代表作，早於1969年推出，當年還是搭載世上首款高頻自動計時機芯的傑作，名聲在外向來備受推崇，品牌亦相當重視，所以這款作品曾代表品牌出現在報紙、刊物上，亦是當年El Primero宣傳文案的封面錶。

作品所搭載的劃時代機芯是一大特色，憑著超卓的精準度，至今50多年來仍然是備受推崇的機芯之一，亦有助品牌奠基錶壇的地位與形象。此外，作品的外型設計亦相當出眾，包括採用正方酒桶形錶殼就極為標誌性，綴以品牌的四角星標誌，再加上「熊貓」錶盤和對比色計時盤，整體外觀令人印象深刻而且歷久不衰。是次ICONS系列所呈現的A384來自1972年最後期生產的批次，最令人驚喜的是完好無瑕的品相，原來作品自出廠以來一直被良好收藏起來，從未被配戴，亦未經拋光，錶殼上仍保有原裝保護罩光漆，並且附上皮革錶帶、吊牌、原裝包裝盒以及用戶手冊，極具收藏價值。

此作堪稱完美，亦獲得品牌文物部門檢視、認證等等，索價316,700港元不無道理。如此逸品要入手實不容易，僅由品牌全球網絡商務系統獨家發售，如果是鍾情於此型號作品的朋友，則可以退而選擇復刻版本，「CHRONOMASTER El Primero A384 Revival復刻版」整個製作過程相當忠於原作，既搭配的El Primero高振頻自動計時機芯，酒桶形錶殼和熊貓錶盤等等皆是採用原版生產設計圖製成，搭配精鋼「ladder」錶鏈原汁原味，相信亦能一慰古董錶迷求錶若渴的心情。