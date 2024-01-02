Breitling百年靈超級海洋文化腕錶　最新膠囊系列由海岸走進高山

【Breitling/ 百年靈】現在的高級腕錶林林總總，總有一款適合各錶迷的時尚配搭，但在上世紀很多錶款都是為了克服各種程度的冒險、上天下海設計出來的。例如開創了導航工具腕錶的瑞士品牌Breitling百年靈，在航空領域有經典航空時計Navitimer，在50年代盛行潛水活動時SuperOcean又應運而生。

走到今天，現代腕錶又要與時並進加入時尚考慮，特意復刻當年經典的SuperOcean Heritage系列亦推出新系列切合現代人的需要。品牌最近以蘇格蘭高地為背景，推出全新Superocean Heritage '57 Highlands 膠囊系列，帶領錶迷們由海岸走進高山。

圖片來源：Breitling

Superocean之所以成為經典當然有獨到之處，回顧當年，潛水乃是充滿危險的活動，所以一枚適合的潛水錶作為好幫手是必不可少的。不過品牌的設計師並沒有應有盡有地將種種功能賦予在作品之上，反之摒棄了所有不實用的設計，放大了易讀性強調用家為本的精神，並且設計了一款全新的計時碼錶，即使在海洋最深處也能輕鬆安全地讀取潛水持續時間。此外，有見於參與航海運動的人士都有不同的需求，所以在強調性能的運動型計時碼錶之外，還推出了彰顯優雅的計時碼錶系列，為了讓用家可以在海灘也顧及到個人風格。

圖片來源：Breitling

Superocean的歷史顯然傳承了下來，品牌的膠囊系列都講述著不同的故事，是次的系列則旨在喚起一種在蘇格蘭高地散步的特別感覺，象徵著品牌希望陪伴用家走過旅程每一步。錶款採用精鋼錶殼，配搭硬度超卓、防刮、防震的陶瓷錶圈，邊緣則鑲著18K紅金。當然不少得雙向旋轉錶圈上綴有的發光點，是為Superocean當年創新設計的起源。不過更令人驚艷的，可能是融合蘇格蘭細節的織物錶帶，帶有微斑點的花呢風格由奢華的絲綢和羊毛混紡製成，可以與金屬網狀錶鏈因應需要而互搭，不過在這個冬天就或許前者更為合襯了。

圖片來源：Breitling

是次這個膠囊系列既是限量亦是限時供應的，每款作品錶徑均為38毫米，至於顏色配搭的巧思就落在錶盤之上，分別採用充滿活力的陸地和海洋風格，包括米色、綠色、芥末色和藍色，並且同樣採用中世紀風格三角形時標設計。配襯各款錶盤，花呢織物錶帶都有各自的顏色，使之可以互相映襯。例如藍色版本搭配深棕色錶帶、米色襯經典棕色、至於綠色和芥末色則搭配綠色錶帶。

這個Highlands系列兼具風格和功能，在錶中細節亦輕輕地訴說著品牌及Superocean的故事，細膩且引人入勝，特別適合喜歡平靜生活的朋友，於閒時在海岸線漫步、到近郊呼吸新鮮的自然氣息，即使是平日的日常生活配戴亦能突顯生活品味。