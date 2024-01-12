PP百達翡麗Aquanaut手錶12月最新行情 5167A先跌後反彈溢價113%
/ 2024.01.12
Aquanaut系列2023年持續壯大陣容，先是在年初新增系列首款年曆錶5261R，並追加計時款式5968的玫瑰金版本等等，到了年底更有超猛大作——5260/355R-001和5260/1455R-001這兩款彩虹圈三問錶磅礡登場，直接改寫Aquanaut系列複雜功能的最高境界。
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近年Aquanaut系列讓人有一種愈來愈富有活力的印象，因為百達翡麗除了持續拓展系列產品的功能性，連面盤配色也很願意嘗試新色如藍色、綠色，或是像5261R的灰藍色等等，加上不同材質的詮釋之下，使得Aquanaut家族目前線上款式累積逾20款，男女錶齊備。不過最近PP有再一次調整過手錶價格，這是繼2023年2月後品牌第二度調價，所以現在包括Aquanaut系列在內，若上百達翡麗官網查詢手錶資料，會發現它們的價格比2023年初甚至2022年又都漲了一些，以下列舉系列幾款知名人氣作品的最新價格資訊供大家參考。
5167A-001不鏽鋼大三針——HK$ 186,900
5167R-001玫瑰金大三針——HK$ 351,100
5168G-001白金大三針——HK$ 378,400
5164A-001不鏽鋼兩地時間——HK$ 328,300
5968A-001不鏽鋼計時碼錶——HK$ 424,000
5968G-010白金計時碼錶——HK$ 583,600
從Aquanaut系列目前的定價看來，入門款5167A的確顯得相對親切，因為系列中的男錶只要具備複雜功能，不管錶殼是不鏽鋼或是貴金屬，基本上就是30萬起跳的格局。但是5167A從2022年到現在，定價的漲幅也頗為驚人，這款錶的定價在2022年時還是HK$ 165,500，過了一年後的現在直接加了21,400元，漲幅跳升12%以上；玫瑰金三針款5167R的定價在一年間也不遑多讓漲了約有12%，對照這兩年熱門錶的行情多半都持續往下降的情況，似乎代表手錶的超定價情況會有所改善？但如果這麼想就有點太樂觀了⋯⋯
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根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，上述Aquanaut系列人氣作品的二級市場行情在2023年6月左右分別是5167A：52,840美金（約合港幣41萬2）、5167R：75,280美金（約合港幣58萬8）、5168G-001：83,299美金（約合港幣65萬）、5164A：72,739美金（約合港幣56萬8）、5968A：138,384美金（約合港幣108萬）和5968G-010：131,282美金（約合港幣102萬5），每一款比起定價都高滿多的，由此可知在2022年第一季尾聲時手錶行情衝到巔峰狀態有多驚人，使它們經歷超過一年的價格下滑後，超定價情況還是顯而易見。
從那時起到現在又過了半年，同樣從WatchCharts公佈的資料中我們發現Aquanaut系列這些人氣作品的行情曲線還是繼續往下走，雖然半年來手錶的行情總是會有些起伏，可是以最新的市場報價而言，與半年前的行情一比，這六款都呈現縮水狀態。
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依序看下來如5167A：51,703美金（約合港幣40萬4）、5167R：70,873美金（約合港幣55萬4）、5168G-001：76,465美金（約合港幣59萬7）、5164A：67,147美金（約合港幣52萬4）、5968A：124,505美金（約合港幣97萬3）和5968G-010：121,001美金（約合港幣94萬5）。光看這些數字還是很可觀，只是已經又從半年前的水準再往下掉了些。
Aquanaut系列這些人氣作品的二級市場價格全面往下走之餘，它們離定價基準線的距離還是有一大段，而且和Nautilus金鷹系列類似的是，Aquanaut的超定價程度也是一個比一個狂，六款作品的溢價率全都超過50%。其中破表的前兩名是5968A-001的126.3%和5167A的113.2%，其他四款依序為5968G-010的59.8%、5164A的57.6%、5168G-001的55.7%，以及5167R的55.6%，縱使手錶行情已經連跌了快要兩年，溢價率之高還是讓人覺得難以親近，錶王熱門款的魅力還真的是不同凡響。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗Aquanaut「5167 12月行情先跌後升」最新價格與行情整理】