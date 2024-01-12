PP百達翡麗Aquanaut手錶12月最新行情　5167A先跌後反彈溢價113%

PATEK PHILIPPE百達翡麗的運動錶二當家Aquanaut系列原本應該是品牌與市場最近的距離，因為單純就官方定價而言，Aquanaut旗下的鋼殼膠帶三針款5167A是所有PP錶中最低的，但這只是「帳面上」的假象，實際上這款錶在二級市場的行情遠比定價高出一大截，反而Calatrava和Golden Ellipse系列入門款的身價都在Aquanaut 5167A之下，從中突顯這系列的走紅程度以及運動錶相較正裝錶還是更受市場青睞的現況。

Aquanaut系列2023年持續壯大陣容，先是在年初新增系列首款年曆錶5261R，並追加計時款式5968的玫瑰金版本等等，到了年底更有超猛大作——5260/355R-001和5260/1455R-001這兩款彩虹圈三問錶磅礡登場，直接改寫Aquanaut系列複雜功能的最高境界。

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近年Aquanaut系列讓人有一種愈來愈富有活力的印象，因為百達翡麗除了持續拓展系列產品的功能性，連面盤配色也很願意嘗試新色如藍色、綠色，或是像5261R的灰藍色等等，加上不同材質的詮釋之下，使得Aquanaut家族目前線上款式累積逾20款，男女錶齊備。不過最近PP有再一次調整過手錶價格，這是繼2023年2月後品牌第二度調價，所以現在包括Aquanaut系列在內，若上百達翡麗官網查詢手錶資料，會發現它們的價格比2023年初甚至2022年又都漲了一些，以下列舉系列幾款知名人氣作品的最新價格資訊供大家參考。

5167A-001不鏽鋼大三針——HK$ 186,900

5167R-001玫瑰金大三針——HK$ 351,100

5168G-001白金大三針——HK$ 378,400

5164A-001不鏽鋼兩地時間——HK$ 328,300

5968A-001不鏽鋼計時碼錶——HK$ 424,000

5968G-010白金計時碼錶——HK$ 583,600

從Aquanaut系列目前的定價看來，入門款5167A的確顯得相對親切，因為系列中的男錶只要具備複雜功能，不管錶殼是不鏽鋼或是貴金屬，基本上就是30萬起跳的格局。但是5167A從2022年到現在，定價的漲幅也頗為驚人，這款錶的定價在2022年時還是HK$ 165,500，過了一年後的現在直接加了21,400元，漲幅跳升12%以上；玫瑰金三針款5167R的定價在一年間也不遑多讓漲了約有12%，對照這兩年熱門錶的行情多半都持續往下降的情況，似乎代表手錶的超定價情況會有所改善？但如果這麼想就有點太樂觀了⋯⋯

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根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，上述Aquanaut系列人氣作品的二級市場行情在2023年6月左右分別是5167A：52,840美金（約合港幣41萬2）、5167R：75,280美金（約合港幣58萬8）、5168G-001：83,299美金（約合港幣65萬）、5164A：72,739美金（約合港幣56萬8）、5968A：138,384美金（約合港幣108萬）和5968G-010：131,282美金（約合港幣102萬5），每一款比起定價都高滿多的，由此可知在2022年第一季尾聲時手錶行情衝到巔峰狀態有多驚人，使它們經歷超過一年的價格下滑後，超定價情況還是顯而易見。

從那時起到現在又過了半年，同樣從WatchCharts公佈的資料中我們發現Aquanaut系列這些人氣作品的行情曲線還是繼續往下走，雖然半年來手錶的行情總是會有些起伏，可是以最新的市場報價而言，與半年前的行情一比，這六款都呈現縮水狀態。

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依序看下來如5167A：51,703美金（約合港幣40萬4）、5167R：70,873美金（約合港幣55萬4）、5168G-001：76,465美金（約合港幣59萬7）、5164A：67,147美金（約合港幣52萬4）、5968A：124,505美金（約合港幣97萬3）和5968G-010：121,001美金（約合港幣94萬5）。光看這些數字還是很可觀，只是已經又從半年前的水準再往下掉了些。

Aquanaut系列這些人氣作品的二級市場價格全面往下走之餘，它們離定價基準線的距離還是有一大段，而且和Nautilus金鷹系列類似的是，Aquanaut的超定價程度也是一個比一個狂，六款作品的溢價率全都超過50%。其中破表的前兩名是5968A-001的126.3%和5167A的113.2%，其他四款依序為5968G-010的59.8%、5164A的57.6%、5168G-001的55.7%，以及5167R的55.6%，縱使手錶行情已經連跌了快要兩年，溢價率之高還是讓人覺得難以親近，錶王熱門款的魅力還真的是不同凡響。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗Aquanaut「5167 12月行情先跌後升」最新價格與行情整理】