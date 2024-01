AP x Travis Scott皇家橡樹聯名手錶　 朱古力Royal Oak限量200枚

美國超人氣饒舌巨星Travis Scott除了音樂作品甚獲圈內人士以及樂迷好評,他的個人品味也帶起了一股潮流旋風,例如2019年起他和球鞋龍頭品牌NIKE展開了聯名合作,雙方第一彈作品其實是JORDAN Brand的Air Jordan 1 Low,特色在於把鞋面外側的鉤鉤標誌倒過來擺,鞋子一發售就引發了全球潮流迷為之瘋狂,近年每當NIKE推出雙方聯名的倒鉤球鞋,往往就是銷售保證,同時鞋子的價格也是被炒得老高,成為最搶手的聯名鞋款之一。

其實Travis Scott在和NIKE聯名前的2017年,就已經先自行創立了Cactus Jack這間唱片與時尚潮流創意公司,從中展現他對設計的天份與嗅覺,而接在與NIKE合作之後,Travis Scott 2022年亦正式發表與DIOR聯名的「Cactus Jack For Dior系列」,事業版圖愈拓愈廣。Travis Scott在2023年推出的新專輯《Utopia》中有一首《Meltdown》的歌詞裡唱到「Chocolate AP and chocolate the Vs, got the Willy Wonka factory.」其中的Chocolate AP指的並不是威利旺卡研發的某種特殊朱古力,而是一種暗示,原來Travis Scott 2023年再將觸角延伸到高級製錶領域,他和AUDEMARS PIGUET愛彼合作開發了一系列聯名產品,當然最主要的是手錶,而這枚錶如同歌詞裡提到,是一枚「Chocolate AP」無誤!

愛彼AP近年很敢於走出舒適圈跨界尋求合作靈感,近年最著名的案例當然是與漫威公司合力開發的聯名手錶,前不久品牌也和GIVENCHY紀梵希創意總監Matthew M. Williams個人主理的潮牌1017 ALYX 9SM攜手開發一系列皇家橡樹以及皇家橡樹離岸型手錶,就在我們都還沒驚嘆完,愛彼AP又搶在2023年底釋出與Travis Scott和Cactus Jack共同打造的聯名系列,讓人看得眼花撩亂。

Travis Scott與愛彼AP合作的第一個項目奠基於皇家橡樹系列中的複雜款式——鏤空萬年曆,手錶正式名稱是Royal Oak Perpetual Calendar Openworked 「Cactus Jack」,這是一款令人感到熟悉卻又充滿新意的作品。它的基本設定如八角形錶圈、錶殼經過拉絲與拋光雙重修飾、錶徑41mm、厚度9.9mm以及防水20米,還有面盤的格局與機芯都與其他的皇家橡樹萬年曆一致,不過手錶外觀經過重新設計後,於細節中流露出濃濃的個性潮味。

一如《Meltdown》歌詞提到的Chocolate AP,這款AP x Travis Scott皇家橡樹鏤空萬年曆採用品牌首見的棕色陶瓷製作,這顯然不是巧合,因為Cactus Jack向來習慣用棕色系開發產品,因此包括這次和愛彼AP聯名,雙方也同意延續使用這個很能代表Travis Scott個人風格的顏色。

皇家橡樹系列目前具有萬年曆功能的作品超過10款,扣掉2兩款Grande Complication大複雜錶,只有1款黑陶瓷款和1款白金滿天星款採用鏤空面盤設計,因此AP x Travis Scott皇家橡樹鏤空萬年曆屬於系列中罕見的鏤空設計款式,而且它還是這些皇家橡樹萬年曆手錶中唯一採用皮錶帶的(棕色小牛皮)的特例,錶帶搭配玫瑰金折疊扣,上頭刻有品牌Logo與Travis Scott簽名字樣,另外錶帶環上則印有「Utopia is a state of mind」這個和《Utopia》專輯呼應的標語。光是棕色陶瓷錶殼加上棕色皮帶就已經讓這款手錶別具一格了,然而只要有Travis Scott參與創作的產品,往往都會有鮮明易辨的風格,這意味著手錶還有更多看頭。

手錶的指針鍍上了棕色、週數顯示指針也改成紅色,另外面盤上的刻度字體包括日、星、月以及週數顯示等,都改成Travis Scott個人的手寫字體造型,仔細看9點方向的星期顯示指針還蛻變為Cactus Jack十字架,這些改造都讓這只款AP x Travis Scott皇家橡樹鏤空萬年曆顯得獨一無二;不止如此,6點方向的月相顯示,轉盤上的月亮圖案如今也使用Cactus Jack的笑臉圖案取代,而且笑臉月亮表面添上了夜光塗層,與指針、時標和刻度在暗處時會共同發出夜光,營造皇家橡樹萬年曆過往不曾看過的嶄新「夜間模式」。

相較於正面的大改造,AP x Travis Scott皇家橡樹鏤空萬年曆的錶背令人感覺修改得比較含蓄些,不過我們還是可以從錶背邊緣12點方向手寫風格的「Utopia is a state of mind」鐫刻文字,以及透明底蓋下所呈現融入Cactus Jack十字架造型的22K金鏤空自動盤等細節感受到聯名錶的特殊身份,此外錶背邊緣左下角與右下角分別刻上限量字樣與手錶的限量編號,這些和一般皇家橡樹萬年曆不同的橋段在在烘托出手錶誘人的收藏魅力。

而AP x Travis Scott系列除了這只聯名錶之外,據說還會有外套、帽T、大學T、短T、褲子、帽子等服飾產品,這是過去比較少見的高級手錶品牌週邊聯名產品,對於拓展兩個品牌各自的市場相信都會有幫助。這個聯名項目的銷售模式將由愛彼AP負責手錶、Cactus Jack負責推廣服飾系列,比起愛彼聯名錶,能買到愛彼AP聯名服飾也是令人非常心動的事。

【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:愛彼時尚聯名再一發! 首見棕色陶瓷皇家橡樹甚至還有AP服飾】