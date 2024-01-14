勞力士2024新錶5大預測：ROLEX綠金迪116508、Milgauss捲土重來？

轉眼2024年已經過了半個月，新的一年新的希望，這也表示錶廠們很快就會有新品問世；不過就算再怎麼快，對於一些超人氣品牌而言——例如大家最關心的勞力士，至少還要等到2024年4月9日開展的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展登場才能一睹品牌新品真面目。

目前離2024年日內瓦鐘錶與奇蹟錶展還有一點時間，但是按照過往慣例，國外已經先有媒體迫不及待展現他們對於品牌的觀察以及發揮自身想像力，發表了有關勞力士2024年新品的預測，其中並沒有品牌提前洩露的內容，純粹是外媒自己的創意（或期待），大家不妨先從預測中找尋一些勞力士即將改款的蛛絲馬跡，或許這些預測的命中率不高，但也不全然只是外媒天馬行空的亂猜，多少會有一些他們推論的理由值得一看。

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預測1——Milgauss 2024年捲土重來？

勞力士在2023年停產了Milgauss，可是卻沒有發表新款，這有點讓大家跌破眼鏡，因為按照品牌之前的作風，推陳出新似乎比直接「關掉」一個系列機會來得高一些，結果事與願違，品牌這次是直接停產Milgauss。但是在過了一年之後，Milgauss有沒有機會捲土重來呢？這點是外媒以及全球錶迷都非常關注的事，如果2024年有新的Milgauss現身，比起關心勞力士是否等於打臉自己，大家應該是更開心可以迎回新的Milgauss才是。

預測２——基於 Air-King 的新 Milgauss 正在開發中嗎？

外媒對於勞力士2024年新款的第二個預測還是圍繞著Milgauss，他們認為假如品牌真的開發新款Milgauss，或許有機會奠基於Air-King的尺寸、外型延伸新設計，現在的Air-King比起上一代型號更為纖薄，而且加上了錶冠護肩裝置，外媒認為勞力士可能會用現在Air-King的錶殼製作新生代的Milgauss，屆時就算面盤設計和停產的Milgauss差不多，也還是可以比較具體感受手錶的新意。

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預測3——Deepsea推出鈦金屬版本

既然Deepsea Challenge已經使用RLX鈦金屬製作，那麼同屬於一個系列中的Deepsea搞不好也有機會新增RLX鈦金屬版本，這點可以提升勞力士深潛手錶與競爭對手如歐米茄海馬Planet Ocean Ultra Deep競爭的本錢。以往Deepsea手錶雖然專業機能沒話說，但是以不鏽鋼製作的錶殼總讓人感到負擔有點重，因此如果把Deepsea手錶改成鈦金屬材質，憑藉這種材質相對輕盈的優勢，有望優化手錶的佩戴舒適度，市場絕對樂觀其成。

預測4——Sea-Dweller移除小窗凸透鏡

這部分倒是偏向外媒作者的個人喜好，不過原本海使就是沒有Cyclops Lens小窗凸透鏡的設計，那是勞力士2017年改款時追加的元素，外媒認為這會讓海使看起來跟水鬼太接近，因此如果能把海使的小窗凸透鏡再度去掉，那麼系列可以找回更接近原版的風格，這點有助於提升收藏家對這系列的好感與興趣。

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預測5——新版綠金迪回歸

勞力士2023年全面更新Daytona系列，但在此同時原本一些倍受市場喜愛的型號竟也無預警停產，其中116508就是讓很多人直呼停產很可惜的明星作品，由於手錶停產間接導致這款型號在二級市場的價格水漲船高，有鑒於它近年的高詢問度，很多人都期待它不會就這樣默默消失在歷史洪流中，而是會在某個時間點再度換上新世代機芯重現——當然回歸的時間愈快愈好，因此外媒的預測中也把綠金迪復出視為2024年勞力士新品的一大焦點。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士2024年新款預測 Milgauss、Deepsea、Air-King、Sea-Dweller、綠金迪五大焦點變化】