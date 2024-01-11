Hublot甲辰龍年限量別注鈦金腕錶　聯乘中國藝術家展現東方魅力

【Hublot/ 聯乘】農曆新年將至，這個滿載著豐富多彩傳統文化的節日，向來是各大高級腕錶品牌盡顯創意之時，每年這個時候相信錶迷們都會引頸以待，期待著各種衝擊眼球又別具匠心的賀年錶款。再者，今年的生肖為甲辰龍年，龍這個元素不論是在東西方皆意義重大，在慶新年的意義之外，龍常常作為視覺元素融入日常生活，所以今年的龍年錶又更為令人期待了。

Spirit of Big Bang甲辰龍年鈦金腕錶（圖片來源：Hublot）

對於崇尚「融合的藝術」的瑞士高級製錶品牌Hublot，龍的意義更為深遠，因為龍的概念在東方本來就與融合息息相關，作為一種存在數千年富有神話色彩味道的傳說生物，龍擁有著九種不同動物的特徵，也是人類幻想與現實之融合。故此，今年Hublot以東方的龍為設計靈感，再以剪紙及鑲嵌藝術，與中國藝術家陳粉丸聯手打造出Spirit of Big Bang甲辰龍年鈦金腕錶，既表現出濃厚的品牌特色，亦有著深厚的中國文化韻味，當中還傳承了藝術家的精神和工藝在內，實為意義重大。

中國藝術家陳粉丸（圖片來源：Hublot）

這款甲辰龍年鈦金腕錶的創作靈感是中國傳統剪紙藝術，通過層疊設計的指標、齒輪以及H形螺絲來呈現出龍的複雜形態，立體的輪廓栩栩如生，多層次的紙雕效果轉化為多層錶盤結構，在底板上疊加多層嵌花設計體現出品牌美學。龍頭採用五層設計，龍身和龍鱗則蔓延至錶帶，是次採用的錶帶更是品牌首創的，採用鑲嵌藝術圖案的橡膠錶帶，每條錶帶都需要工匠花上8小時人手製作，因為錶帶上的每片龍鱗均經過染色和納米硫化工藝處理，從而與錶帶無縫融合。

圖片來源：Hublot

錶盤上的龍別具動感又顯出磅礴之勢，歸功於藝術家陳粉丸對於紙雕以及龍的深刻理解，整個設計和配色方案皆源自其創作作品。被譽為「90後頂級剪紙藝術家」的陳氏擅長將中國傳統的「圓雕」技藝與現代藝術結合，要將複雜非常的龍置於錶盤本就不易，更甚的是巧妙地營造出騰空之勢、散發出祥瑞之氣，將之化為生命圖騰，寓意著生命與不朽，意義非凡。中國剪紙藝術源遠流長，幾乎與造紙術同時出現，常用於慶祝節日及人生大事中，象徵幸福和吉祥，在農曆新年也從不缺席，所以是次用於新作之上，既是向傳統文化致敬，亦是一次新舊融合的典範。新作僅限量88枚，搭載HUB1710自動上鏈機芯，附贈鈦灰Velcro尼龍織物備用錶帶）。