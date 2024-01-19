Rolex、PP、AP高級手錶行情　2級市場跌勢未見底　2年跌幅高達40%

來到2024年初，鐘錶市場整體表現也到了可以驗收的時候，國外鐘錶媒體Watchanalytics 比照一些市場調查研究機構的方式，根據自家長期以來收集的熱門手錶行情資料，發展出名為「WA50指數」的研究系統，此指數會從市面上最熱門、知名度也最廣的50款作品中歸納並平均計算出一個歐羅單位數值，藉以表現高級手錶市場的行情好壞。

根據Watchanalytics最新公佈的消息，最新的WA50指數為78,074歐羅（約合港幣67萬），乍看之下這數字滿驚人的，但是有比較才會知道箇中的實際情況。Watchanalytics提到現在的WA50指數光是在2023就下跌了8.23%，而且這樣的數值也創下了近兩年來的新低點。

從中可知高級手錶市場熱門錶身價下滑還沒有跌到盡頭——這種情況原先是從2022年4月以後開始出現的，當時熱門錶的行情一度在2022年3月衝高到史上巔峰，結果過了一個月後，原本熱度幾乎要沸騰的二級手錶市場行情竟急轉直下，如果用目前的WA50指數和2022年3月一比，會發現這21個月來，WA50指數慘跌了40%，雖然跌幅並不是一系之間崩盤，但是每個月跌一點跌一點，長期累積下來著實可觀。

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Watchanalytics進一步指出，WA50指數先前呈現78,074歐羅左右的水準，大概已經是2021年9月的事了，因此經過兩年多的發展後，二級手錶市場先是經歷一波短期的爆衝期，接著就是延續好一陣子的低潮期；原本在2022年底我們還想著2023年可能會有些止跌回升的機會，想不到一眨眼12個月過去後，從WA50指數的實際表現看來，下跌趨勢還沒看到盡頭。

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展望2024年，你覺得熱門錶的行情有沒有機會谷底反彈呢？當然站在消費者想買錶的角度，手錶的行情不要衝得太高，最好能有折扣才是好事，然而一旦入手後如果看著自己手錶的行情不斷滑落，那心中的滋味想必又不好受，就在如此兩極的市場期望下，大家還是先放輕鬆，靜觀市場會如何變化，讓時間告訴我們明確的答案。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：熱門錶二級市場行情持續滑落 2年跌幅高達40%】