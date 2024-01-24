ROLEX Explorer II手錶最新行情　勞力士探二黑、白面僅相差千元

ROLEX勞力士在2021年Explorer II系列誕生50週年時趁勢發表了系列的新世代，型號從216570更新為226570，雖說型號已經改變，但是手錶外觀看起來還是大同小異（但這也符合勞力士的一貫作風就是了），新舊型號主要的差異在於機芯從3187換成與GMT-Master II同款的3285，代表機芯的性能更為優化、動力儲存跟著拉升至70小時，讓人感受到深度進化的佩戴便利性。

現今探二226570的外觀造型完整傳承前一代216570而來，至於216570的外觀又揉合了初代（1655）和二代（16550）的探二之長，包括前者的大橙針以及後者的錶圈刻度樣式等；功能方面3285機芯可以獨立調校指示第二地時間的24小時指針，搭配錶圈的刻度還能延伸出第三地指示功用，既有專業運動錶能夠上山下海的耐操特質，兩地時間功能平時出國時也相當實用，因此探二向來有自己的市場，即使談不上大紅大紫，不過紮實好用且自成一格的設計依舊征服了不少錶迷的心。

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探二在改款前後的這三年定價變化不小，2021年216570在改款前的定價是HK$ 64,700，換成新型號226570之後價格立馬升至HK$ 66,400，接著2022年時手錶定價漲了一波直接突破7萬大關，到了2024年初勞力士又調漲過一次定價，短短四年內定價差了22.5%左右，以下便是兩款探二截至目前為止最新的品牌定價：

226570-0001（白面）——HK$ 79,300

226570-0002（黑面）——HK$ 79,300

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由此可知在2022至2023年連漲了兩次之後，手錶已經回不去之前的定價，那麼這款錶在二級市場上的表現又是如何？根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，白面與黑面的探二從2022年第2季以來行情持續緩緩走跌，到2023年第2季末時，白面探二的行情已經降到11,734美金（約合港幣9萬2）的水準，黑面探二的身價略低一些，大概是11,588美金（約合港幣9萬），這時手錶的行情離2022年第1季的歷史巔峰（約15,000美金）已經有一段距離，而且從那之後價格就開始在12,000美金區間穩步往11,000美金的水平線靠攏。

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到了2023年12月，同樣由WatchCharts提供的資料可知，白面探二的行情起起伏伏後降到11,316美金（約合港幣8萬8），黑面探二則是半年來都是往下走的趨勢，如今二級市場價格剩下11,121美金（約合港幣8萬7），大致和系列近年來的表現差不多，就是略高於定價，但是溢價率並不算非常驚人。目前白面探二的溢價率為17.2%（未加價前）、黑面則是15.2%（未加價前），以勞力士熱門錶來說，這樣的溢價率有點佛心感，尤其手錶的定價逐年升高，如果行情持續穩步下滑，那麼探二的行情或許有可能愈來愈接近定價，甚至有機會跌至定價以下，等明年若品牌真如傳聞所說調漲定價，到時有沒有機會讓許多人的心願成真看到探二出現低於定價的數字，就讓我們繼續看下去。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Explorer II探二各型號原廠價格與最新行情（2023年12月更新）】