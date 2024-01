OMEGA x MoonSwatch｜最後1款Moonshine Gold以雪花詮釋「冷月」

2023年歐米茄 x SWATCH MoonSwatch採取了新的策略——品牌奠基於Mission to the Moon這款最有超霸登月錶味道的作品,結合歐米茄獨家的Moonshine™金材質,在手錶面盤中央計時大秒針鍍上一層Moonshine™金,造就出風行一整年的Mission to Moonshine™ Gold家族,期間SWATCH由一開始強調以2月滿月生產的鍍Moonshine™金指針,演變為依據當月有關月亮的傳說,延伸出每款Mission to Moonshine™ Gold不同的細節,而當中最顯眼的要屬8月底開賣的那款,因為該月品牌融入的是「藍月」主題,所以手錶改換上以藍色生物陶瓷製作的Mission to Neptune(海王星)款為基礎,其他月份的Mission to Moonshine™ Gold家族則都維持月球款為基礎,另在鍍Moonshine™金指針加上不同創意。