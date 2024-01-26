OMEGA x MoonSwatch｜最後1款Moonshine Gold以雪花詮釋「冷月」

2023年歐米茄 x SWATCH MoonSwatch採取了新的策略——品牌奠基於Mission to the Moon這款最有超霸登月錶味道的作品，結合歐米茄獨家的Moonshine™金材質，在手錶面盤中央計時大秒針鍍上一層Moonshine™金，造就出風行一整年的Mission to Moonshine™ Gold家族，期間SWATCH由一開始強調以2月滿月生產的鍍Moonshine™金指針，演變為依據當月有關月亮的傳說，延伸出每款Mission to Moonshine™ Gold不同的細節，而當中最顯眼的要屬8月底開賣的那款，因為該月品牌融入的是「藍月」主題，所以手錶改換上以藍色生物陶瓷製作的Mission to Neptune（海王星）款為基礎，其他月份的Mission to Moonshine™ Gold家族則都維持月球款為基礎，另在鍍Moonshine™金指針加上不同創意。

來到2023年最後一個月，SWATCH照例在滿月前夕發佈最新Mission to Moonshine™ Gold的預告，這次手錶會已在12月27日上架，銷售店點遍及全球88座城市共97間SWATCH專賣店都可以買到最新的Mission to Moonshine™ Gold。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023年最後一款Mission to Moonshine™ Gold據品牌釋出的預告主題為「Cold Moon冷月」，因為12月是北半球迎接冬季的月份，這個月通常氣候寒冷，因此傳統上本月份的滿月就直接被暱稱為「冷月」，象徵這次的滿月時節氣溫也相對較低。

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SWATCH用來詮釋冷月的方式就是在鍍Moonshine™金指針刻上大大小小的雪花圖案，包括秒針針尖覆有夜光塗層的那一塊區域也有一枚雪花圖案，直接用代表寒冷天氣型態的雪花冰晶圖案來詮釋冷月，SWATCH由此完成了今年最後一款Mission to Moonshine™ Gold，其他部分都與大部分的家族成員無異，如果你這兩年都有想買MoonSwatch的意願，但還在等待最能打動你的設計，對於12月份出生的人，入手一款冷月主題的MoonSwatch似乎滿有吸引力的。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2023年最後一款歐米茄 x SWATCH MoonSwatch 以雪花詮釋「冷月」為主題】