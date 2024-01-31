ROLEX OP手錶各型號最新行情　綠漆面、彩色氣泡、黑面溢價率最高

ROLEX勞力士旗下入門款Oyster Perpetual近年的行情變化令人感到意外又驚豔，原本OP屬於品牌相對冷門的作品，原因在於它實在太樸素低調，即使入手門檻以勞力士手錶來說顯得相對親切，但或許也因此讓人少了點就是想要入手的慾望，因此在疫情前這款作品入手難度不高、價格也都還算漂亮；直到品牌2020年增添了彩色漆面的設計後，Oyster Perpetual的命運猶如被扭轉後煥然一新，一躍成為勞力士相當受歡迎的人氣款。

OP當時改款的重點包括重新調整過系列尺寸，改完之後舊有的26mm與39mm兩種尺寸退場，同時追加28mm和41mm兩種尺寸，讓系列成員的尺寸變更為28、31、34、36、41mm等五種，其中男性主要目標便是尺寸略為加大的41mm。而Oyster Perpetual也在當年改款時順便升級了手錶的內在核心，例如36與41mm都換上與無曆黑水鬼一樣的3230機芯，34mm以下款式也改成2232機芯，替手錶帶來更高效穩定的運作品質。、

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除了以上提到的重要內外在變化，勞力士在當年別開生面引進彩色漆面（糖果粉紅色、綠松石、黃色、珊瑚紅色及綠色）也很關鍵，就是因為這些活力四射的色彩讓Oyster Perpetual擺脫過往不受關注的命運，替系列帶來高話題討論度，搭配既有的太陽光線面盤如銀色、黑色與藍色等耐看好搭的顏色，從此OP在二級市場上的行情也呈現全面起飛的狀態。

不過OP彩色漆面並非五種尺寸五色都有，僅31、36和41mm有彩色漆面的待遇，而且其中也只有36mm五色齊全，其他兩種尺寸都分別少了一個顏色，加上2022年後勞力士又大舉減少彩色漆面的款式，例如41mm就被砍到只剩下綠色一種顏色，市場的選擇頓時少了許多。2023年品牌再端出「慶典」（Celebration）面盤圖案，也就是錶迷口中的「彩色氣泡面」，又再把人們的注意力拉回這個系列上。目前Oyster Perpetual系列男性優先追求的41mm款式定價如下：

124300-0001（銀面）、124300-0002（黑面）、124300-0003（藍面）、124300-0005（綠色漆面）、124300-0008（彩色氣泡面）——均為HK$ 52,300

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這樣的定價對照彩色漆面OP剛出道的2020年（當時41mm定價為HK$ 46,000）又已經調漲過幾輪，甚至在彩色漆面還未問世的前三年，Oyster Perpetual尺寸最大的39mm定價也都還在台幣18萬多左右而已（合約港幣4萬3左右），幾年之間手錶光是定價就一點一點漲上去，可是就像其他勞力士熱門錶一樣，手錶二級市場價格的成長幅度大幅蓋過了定價上漲程度，所以即使以目前手錶定價HK$ 52,300這樣的金額來看41mm的OP，也還是會覺得這種價格滿合理的。

目前41mm的OP手錶除了彩色氣泡面以外，其他幾種面盤的行情經過一年半多的撞牆期後都已經有所下調，光是從2023年的第三季迄今這半年多的時間來，手錶的二級市場價格又有了些變化，其中價格最穩的其實是相對樸素的銀面，根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，銀面的身價雖然是現役五款OP中最低的8,157美金（約合港幣6萬4），但它過去半年來的價格曲線還滿平穩的（不過12月～1月間銀面款的行情倒是有出現一波下滑再上升的過程）；反而是前兩年聲量高的綠色漆面如今行情已降至9,365美金（約合港幣7萬3），對照半年前接近1萬美金的行情，等於這段時間就縮水快要5千港幣。倒是2023年才剛上市，搶手程度還在高點的OP彩色氣泡面，過去兩個月行情有再漲高一波，目前成長到16,772美金（約合港幣13萬1），短短三個月前後身價變化頗大，接近這款手錶剛出現在二級市場一度喊到超過1萬7美金的高峰，算是擺脫了之前一段時間的低潮。

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至於剩下的Oyster Perpetual黑面和藍面方面，前者現今的行情約8,680美金（約合港幣6萬8）、後者則是8,100美金（約合港幣6萬3），其中黑面的行情比半年前優、藍面則是持續往下走的情況。受到前三年OP系列爆紅的影響，現在這幾款手錶的行情都還處在超定價範圍，溢價率由高到低依序是彩色氣泡面的162%、綠色漆面的46.3%、黑面的35.6%、藍面的26.5%和銀面的25.2%，大致而言還是循著彩色漆面熱潮的態勢發展。OP系列這款勞力士入門款行情在這幾年間的確有所提升，此為值得注意的現象，這讓OP不再像以前那麼波瀾不驚，而是能夠牽動錶迷注意力的重要款式之一。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Oyster Perpetual綠漆面、彩色氣泡面各型號原廠價格與最新行情（2024年1月更新）】