OMEGA最新Dark Side of the Moon登月手錶　機芯升級面盤有新亮點

還記得OMEGA歐米茄在2018年時為了紀念阿波羅8號任務(人類第一次繞月球飛行)50週年而創作出一款超霸「⁠月之暗面⁠」阿波羅8號計時登月錶;2024年品牌接續那款阿波羅8號登月錶,發表同名的改款新作,手錶調整了內外細節後,以更為精鍊的面貌呈現在錶迷面前。

事實上第一眼看到2024年的超霸Dark Side of the Moon阿波羅8號計時登月錶時,不太容易意識到它是新錶,因為手錶長得和2018年那款月之暗面阿波羅8號滿像的,相似度至少達到9成了,然而歐米茄已經言明這是新款,並非「再版」,所以手錶肯定會有與時俱進的細節可以好好品鑑。

大致而言,新舊超霸Dark Side of the Moon阿波羅8號計時登月錶無論就黑色陶瓷錶殼、錶殼尺寸(44.25mm)以及點綴黃色縫線的黑色穿孔皮帶(內部夾有黃色橡膠襯裡)等部分都如出一轍,包括面盤格局與設計也都大致相同,例如面盤外圍的刻度就保有超霸Racing計時碼錶那種類似賽車方格旗的造型,同時時、分指針也都是鍍黑處理,搭配塗上黃漆的計時指針。還有黑色陽極氧化鋁面盤也還是超有特色,歐米茄在面盤上以雷射蝕刻塑造凹凸不平的表面紋路,看起來就和月球表面佈滿大大小小的隕石坑有似曾相識的味道。

不過還是要再次強調2024年的超霸Dark Side of the Moon阿波羅8號計時登月錶並非再版,所以手錶外觀還是會有一些可以區辨新舊款的差別,例如黑色拋光陶瓷錶圈的測速計刻度部分,舊款的「TACHYMETRE」字樣是填入黃色顏料,不過新款則是比照錶圈上的所有刻度與阿拉伯數字都填入白色大明火琺瑯。

此外新款的「月球表面」面盤挖空的範圍減少至左下角,原本3點方向計分盤上緣的鏤空處已經被填平,讓隕石坑紋路更能完整呈現;還有一個必須要大書特書的重點出現在9點方向的小秒盤指針,舊款的小秒針就是枚很陽春的白色指針,新款則是連結手錶與阿波羅8號的淵源,採用5級鈦合金打造出NASA著名的土星五號火箭造型(正在申請專利中),這枚指針也是由雷射蝕刻成形,後續塗上白漆,再經過雷射黑化勾勒出栩栩如生的超迷你火箭外觀,指針軸芯設有紅寶石軸承以強化它的耐用性,單就小秒針的新設計,就足夠突顯出新款的進化之處。

至於錶背外緣的設計也是大同小異,雖然鐫刻的字樣位置有些變動,新款亦額外多刻了大師天文台認證的英文字樣,不過在此處依舊能夠看到阿波羅8號任務的年份與日期,另外還有當年太空人⁠Jim Lovell⁠對NASA地面控制中心所說⁠的名句:「⁠WE'LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE⁠.」強調手錶與阿波羅8號任務密切相關的創作緣由。

2018年的超霸Dark Side of the Moon阿波羅8號計時登月錶搭載的還是上一代的1869機芯,經過這幾年來的發展,隨著登月錶已經升級至3861機芯,新款超霸Dark Side of the Moon阿波羅8號計時登月錶內部也晉級成了3869機芯。新舊機芯的主要差別就是在於有無通過大師天文台認證,取得這項認證代表機芯的抗磁能力可以超過15,000高斯,至於這次歐米茄針對3869機芯的底板與機板也靠著更新穎的雷射技術刻出如同面盤般的月球表面紋路,新款的紋路顯得更細緻、對比更強烈,有機會靠近賞玩時,便能深刻感受到品牌經過這些年的發展又更為精進的製錶功力。