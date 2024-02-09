ROLEX Datejust 41手錶最新行情　勞力士1個月內金鋼款升幅最明顯

與Oyster Perpetual同屬勞力士入門系列的Datejust功能性相對來說更高一點點（多了日期顯示）、尺寸也有三種，至於材質、外部零件如錶圈、錶帶，或是面盤設計等又更多元了，所以一直以來它自有一定市場，甚至可能超過你想像的熱門，曾有知名鐘錶電商統計過他們全年的銷售狀況，發現勞力士賣最好的就是Datejust，看來這種入手門檻相對親切、款式豐富，而且保險耐看的作品，其實才是市場在挑錶時的優先選擇。

Datejust系列目前共有31mm、36mm和41mm等三種尺寸，其中最受男性青睞的還是41mm，畢竟這種尺寸戴起來穩重又有份量，而且上班戴或放假休閒場合戴也都很OK，不過41mm近年的變動不大，最令人印象深刻的要屬2021年隨著Datejust 36mm增添帶有坑紋處理的金磚面盤（另ㄧ種棕櫚葉圖案面盤就沒有同步移植到41mm了）；雖然如此，近期鮮少新元素的Datejust 41憑著原本的材質、配色，以及各種細節差異所交織出的陣容就已經夠龐大了，不需要年年追加新設計還是足以讓人在選錶時猶豫大半天。

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如同勞力士其他系列，Datejust在這幾年來，定價也是逐年上升中，翻開品牌前幾年的價目表，可以發現六年前、也就是2018年的Datejust 41最入門型號126300（不鏽鋼、拋光錶圈、三板帶）定價是236,500台幣（折合約港幣5萬8左右），到了2024年已經調漲到HKD 66,600的程度，六年前後的價差達14.8%，以下我們直接列出Datejust 41目前從入門價位到頂級價位的作品，它們的材質、錶圈與錶帶形式都有些個別差異，而這也反映在手錶的定價金額上。

126300-0002（不鏽鋼、拋光錶圈、五珠帶）——HKD 68,300

126334-0003（白金鋼、坑紋錶圈、三板帶）——HKD 84,400

126301-0001（永恒玫瑰金鋼、拋光錶圈、三板帶）——HKD 116,400

126303-0010（黃金鋼、拋光錶圈、五珠帶）——HKD 118,100

126333-0012（黃金鋼、坑紋錶圈、五珠帶、鑲鑽時標）——HKD 135,000

從這五款Datejust 41型號可見系列的變化性真的很高，不像Oyster Perpetual不論面盤顏色、工藝怎麼變，外部的材質、輪廓線條都是一致的，當然定價也是每個尺寸都固定不動，不像Datejust會有層層堆疊上去的價位差距。

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近年Datejust隨著勞力士熱門錶行情全面攀升的影響，因此某些款式的行情也著雨露均霑衝破了定價那條標準線，並在2022年第1季時達到最高峰，然而從那時候開始至今，Datejust的身價又再度呼應大環境變化而「跌跌不休」，因此經過將近2年的發展之後，如今Datejust 41家族有些款式的二級市場價格已不像之前強勢，開始鬆動，甚至也跌到了定價以內。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，Datejust 41系列各款式（就以上面提到的五款為例）在國外二級市場的報價在2023年第3季初期時分別是126300-0002（不鏽鋼、拋光錶圈、五珠帶）的9,738美金（約合港幣7萬6）、126334-0003（白金鋼、坑紋錶圈、三板帶）的12,908美金（約合港幣10萬1）、126301-0001（永恒玫瑰金鋼、拋光錶圈、三板帶）的13,849美金（約合港幣10萬8）、126303-0010（黃金鋼、拋光錶圈、五珠帶）的14,015美金（約合港幣11萬） ），還有126333-0012的14,305美金（約合港幣11萬2），大致上手錶的保值性都還是很好，其中有四款呈現超定價情況。

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而到了2024年1月，這些Datejust 41的行情整體來看偶有起伏但還算穩定，一個月前後比較之下，有三個款式小跌、另有兩款小漲，WatchCharts追蹤到五款錶現在的行情依序是126300-0002（不鏽鋼、拋光錶圈、五珠帶）的9,509美金（約合港幣7萬4）、126334-0003（白金鋼、坑紋錶圈、三板帶）的12,769美金（約合港幣10萬）、126301-0001（永恒玫瑰金鋼、拋光錶圈、三板帶）的13,314美金（約合港幣10萬4）、126303-0010（黃金鋼、拋光錶圈、五珠帶）的12,946美金（約合港幣10萬1），以及126333-0012的14,226美金（約合港幣11萬1）。然而若比起半年前的行情，五款Datejust 41的身價都有略微再縮水一些，不過下滑幅度也已經有趨緩的跡象。

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如今五款Datejust 41之中超定價的款式還是有三款，其中溢價率最高的是126334-0003的24.5%，再來是126300-0002的18%，至於黃金鋼錶殼、面盤又有鑲鑽時標的126333-0012溢價率3.4%算是稍微超定價，但其實跟原折買的意思也差不多了，從中也顯示出定價較高的Datejust 41在二級市場上的搶手程度反而較低，愈是偏向入門的材質、設計，由於追求者多，因此在二級市場的價格反而比較好，所以鎖定那些金鋼材質的Datejust 41，以現在情況而言能找到定價內的機率相對比較高一些，如果是想選擇不鏽鋼款，預算還是要抓比定價高一些才有機會。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Datejust 41「一個月內金鋼款漲幅較明顯」最新價格與行情整理】