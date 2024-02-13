TUDOR隱藏版Black Bay潛水手錶震撼錶壇　行情竟是一般版定價10倍

TUDOR帝舵的Black Bay Chrono你應該看過，還知道現在這款錶已經有鋼殼、半金錶殼，白面、黑面或黃金面等不同版本，但以下這款BB計時碼錶你大概跟小編一樣還是第一次看到⋯⋯外媒Watchanalytics最近在IG分享了一款Black Bay Chrono，長得很熟悉，卻又有點不同。

這款Black Bay Chrono是不鏽鋼錶殼搭配黑色鋁圈與黑色面盤的版本，不過定睛一看會發現面盤的圓點時標、小錶盤阿拉伯數字刻度，以及日期轉盤上的阿拉伯數字，都改成了「阿拉伯文數字」，瞬間讓這款錶充滿濃濃的中東風情，原來2021年帝舵進行Black Bay Chrono改款時（分別推出黑色鋁圈配黑色或蛋白色面盤），該年正好也是阿聯酋成立50周年的里程碑，因此該國總統Mohamed Bin Zayed曾妥託帝舵製作特別版手錶贈予外賓或Mohamed Bin Zayed總統的友人。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Watchanalytics在IG上分享的的中東面Black Bay Chrono就是當時為了慶祝阿聯酋50周年的禮物之一，手錶那年改款後，黑面款因為兩枚小錶盤是白色的，形成反熊貓面樣式，奠定它的經典人氣風格；客製版錶圈上的測速計刻度、面盤的品牌Logo、防水字樣與瑞士天文台認證相關字樣則都還是保留阿拉伯數字和英文，倒是沒有所有文字和數字都「阿拉伯文」化，可是即使如此，還是足以讓這款稀有的Black Bay Chrono看起來像是被國外錶友暱稱為「Arabian Knight」的Daytona 6263，讓人好奇手錶這種特殊設計應該是很搶手的元素。

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根據根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，目前一款Daytona 6263在二級市場的報價約為94,200美金（約合港幣73萬7），若是面盤為更稀有的中東面，行情又可以再往上衝；相較之下，Black Bay Chrono阿聯酋50週年客製版據知僅製作50枚而已，稀有程度同樣不容小覷，而Watchanalytics指出這款錶若放在二級市場大概的喊價則為5萬歐元（約合港幣42萬1）！比起Daytona 6263的價格親切不少，然而若是和Black Bay Chrono一般版目前的定價（HK$ 43,300）相比，整整高出將近10倍，儼然是最夢幻的Black Bay Chrono之一，有機會看到實錶絕對是難能可貴的經驗。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：隱藏版帝舵Black Bay計時碼錶「行情竟是一般版定價10倍」】