VC江詩丹頓閣樓工匠9款新手錶　頂級複雜功能和裝飾工藝大飽眼福

VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓上年尾大規模地在杜拜發表了多達9枚的Les Cabinotiers閣樓工匠系列新品，嚴格來說它們可以視為5款作品（其中有2個款式因為出現複數作品因此數量達到9枚），聽到閣樓工匠系列通常都會知道有精彩可期，這是品牌繼2019年在新加坡舉辦閣樓工匠系列新品發表會後再度舉行的盛事，中間因為疫情影響導致此系列新品的發表有點受到影響；不過沒關係，品牌也趁著過去四年累積更多創作能量，並在2023年末徹底爆發，以下幫大家整理5款閣樓工匠系列新品的重點特色與技術規格。

兩款錶都屬於Les Cabinotiers閣樓工匠「Récits de Voyages」主題時計，而且它們都僅各限量一枚，超級稀有之餘，也象徵品牌放眼世界的開拓精神。手錶錶殼直徑皆為44毫米，其中一款以白金製成，另一款則是玫瑰金打造，它們的設計靈感分別來自阿布達比謝赫扎耶德大清真寺的裝飾圖紋，以及紐約克萊斯勒大廈的建築輪廓。江詩丹頓在面盤上以雕刻工藝向中東、美國自19世紀初延續至今的深厚淵源致敬，傳神展現二者藝術文化的精髓，品牌旗下的雕刻大師以手工替手錶雕飾出伊斯蘭風情濃厚的「蔓藤花紋」藝術紋理，以及別出心裁地融合了細木鑲嵌、寶石鑲嵌和手工雕刻工藝的裝飾藝術詮釋克萊斯勒大廈代表的現代都會風情。

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兩款錶均搭載品牌自製的2755TMR機芯，配備陀飛輪和三問報時裝置。機芯背面可見動力儲存顯示，上覆藍寶石水晶錶底，這枚機芯的工藝基礎源自品牌於創立250週年之際所推出的Tour de l'Île頂級時計，兩款錶沒有意外地都獲得日內瓦印記認證。

錶款的創作目的是為了要致敬江詩丹頓與美洲的深厚淵源。這款作品的為錶徑45mm，錶殼以黃金打造，並且融匯多項雕刻工藝，例如從錶殼中層、錶耳，到機芯主夾板和橋板等零件，皆可見品牌內部的雕刻大師以手工運用浮凸雕刻、機刻雕花、敲花和倒角打磨等技術，悉心刻畫出裝飾藝術風格的圖案，重現20世紀初期紐約天際線上的摩登文明風采。

手錶搭載經過日內瓦印記認證的品牌自製1990機芯，這款手動上鍊機芯研發過程受到江詩丹頓史上最精巧複雜的時計——集合57項複雜功能的Les Cabinotiers閣樓工匠編號57260時計影響，移植雙逆跳指針顯示小時和分鐘、雙軸渾天儀式陀飛輪上設置小秒針，值得注意的是，這也是江詩丹頓首次為1990機芯搭配美不勝收手工雕飾的嘗試。

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另一款秉承「Récits de Voyages」主題的時計作品，手錶創作繆思源自19世紀晚期奥斯曼男爵主持下的巴黎城，這項市政建設專案奠定了如今以優美風貌聞名於世的巴黎風貌。手錶採用玫瑰金酒桶型錶殼，錶殼和機芯均採用手工雕刻工藝精心修飾，包括錶圈、錶背以及錶耳飾以圓模雕紋，錶殼中層更是鐫刻出栩栩如生的獅頭雕像和飾帶圖案。

手錶搭載品牌自製2790 SQ超薄機芯，配備陀飛輪複雜功能，並具備日期和動力儲存顯示。機芯採用鏤雕處理，主夾板和板橋上的裝飾圖案令人聯想到艾菲爾鐵塔的金屬結構，同時其內外作工與品質也獲得了日內瓦印記認可。

江詩丹頓「Récits de Voyages」主題時計作品再一發。這款錶以高貴而神祕的東方藝術姿態敘述著品牌自1845年起與中國締結的深厚淵源。手錶採用的白金錶殼直徑40mm，厚度8.9mm相對纖薄，搭配深綠色鱷魚皮錶帶及鑲鑽白金針扣。

錶圈、錶殼中層和錶耳滿鑲146顆長階梯形切割鑽石，錶冠則點綴以一顆明亮式切割鑽石。面盤部分可見江詩丹頓旗下工藝師首次以綠調灰階琺瑯工藝描繪出象徵帝王威勢的五爪巨龍以及火珠。這款獲得日內瓦印記認證的獨一無二臻品時計搭載品牌著名的1120自動機芯，錶殼的纖薄程度直接源自厚度僅2.45mm的超薄機芯，在透明底蓋下機芯別具機械美感的結構能夠一覽無遺。

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這款作品還能進一步分成4枚錶，它們明顯也是圍繞「Récits de Voyages」主題而生，品牌透過這款作品突顯歐亞兩地凝聚於歷史時空的深厚淵源，以及江詩丹頓積極探索、開拓的旅行精神。此系列中有三款作品以玫瑰金打造、一款則是白金製作，錶徑為正裝錶標準的40mm規格。品牌旗下手工雕刻大師於四款手錶的面盤上生動刻畫吳哥城遺址、圓明園、北京孔廟和國子監，以及江詩丹頓19世紀時期的日內瓦總部（白金款），而且面盤圖案的靈感都是來自19世紀的畫作，這個時間點剛好就是江詩丹頓與中國的結緣之時。面盤圖案需以微雕及手工雕刻工藝在六至九塊厚度不足1毫米的黃金、白金與玫瑰金薄片上勾勒出動人圖景，隨後將薄片巧妙組合，或以不同的金質色調打造出構圖，或通過層疊覆蓋烘托帶有浮雕般的縱深效果。

為了使面盤畫面栩栩如生，品牌工藝師運用了金銀鑲嵌工藝以刻畫出樹冠形態，替面盤的建築圖案畫龍點睛。此款作品與閣樓工匠灰階琺瑯高級珠寶-Dragon手錶一樣搭載厚度僅2.45mm的1120自動機芯，精巧纖薄的二針結構讓面盤成為展現精妙工藝的絕佳舞台。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：江詩丹頓閣樓工匠新品齊發 頂級複雜功能和裝飾工藝作品一次看】