PP百達翡麗Nautilus手錶最新行情　金鷹熱門款兩大型號溢價逾一倍

PATEK PHILIPPE百達翡麗在錶壇中的地位猶如帝王級，而且品牌的作品也是全方位發展，要複雜有複雜、要正裝有正裝，連運動錶他們也有深受市場青睞的超級代表作，這裡指的就是過去幾年在層峰市場上呼風喚雨的Nautilus金鷹系列。

金鷹系列1976年由設計大師Gérald Genta協助PP開發而成，手錶外觀以船隻舷窗為靈感，特別是錶圈部分讓人一看就有強烈既視感，Gérald Genta在創作這款作品的幾年前由於才幫愛彼AP設計出皇家橡樹，所以要打造類似的不鏽鋼高級運動錶已經駕輕就熟；而且與皇家橡樹類似的還包括它們的發展歷程，從一開始挑戰市場接受度，到確立屬於自己的高級運動錶路線，經過40多年後的演變，如今金鷹系列反而一躍而成百達翡麗最著名、最受歡迎的作品，尤其邁入近代後，品牌不斷替系列增添更多進階功能款式，大舉擴張了系列的廣度，讓收藏家在單一系列中就能填上滿滿的願望清單。

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近年此系列的大頭條不在於增加了什麼超級新款，而在於原本系列中的基本款兼人氣王5711/1A-010（藍面）停產一事，還記得2021年品牌正式確認5711/1A-010停產時掀起了滔天巨浪，連帶讓同年品牌發表的絕響之作包括5711/1A-014（綠面）以及大魔王5711/1A-018（TIFFANY藍面）都在一推出時就衝出了難以想像的驚天行情，至今兩款型號的二級市場價格還是很可觀。5711/1A停產後，金鷹系列仿佛也邁入一個新時代，百達翡麗於2022年新創作外型和5711/1A神似，但是錶殼改換成白金的5811/1G頂上空缺，如今在金鷹系列中，採用白金或不鏽鋼材質的人氣男錶，至少就有以下幾款，一一看下來會發現它們的定價原本就很高。

5811/1G-001白金大三針——HK$ 538,000

5712/1A-001不鏽鋼月相錶——HK$ 392,100

5726/1A-014不鏽鋼年曆月相錶——HK$ 433,200

5990/1A-011不鏽鋼兩地時間計時碼錶——HK$ 528,900

5740/1G-001白金萬年曆——HK$ 1,167,300

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從上述各型號的品牌定價可知，金鷹系列確實像是運動錶領域的貴族，即使裡面的不鏽鋼款都具備一些進階功能，但其實一些入門、中階品牌所製作同類型的作品大不了幾萬、十幾萬或數十萬就能入手，比起金鷹動輒20多萬起跳的超高門檻，突顯出系列的明星地位以及優異工藝品質。但其實在二級市場上，層峰收藏家對於想要擁有這系列的慾望比我們想像中更執著，這點從各款手錶的行情便可見一斑。金鷹系列近兩年內跟著大環境趨勢走，二級市場身價已經從最高點往下掉，而且時間過得愈久，價格也就跟著一步一步下滑。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，5811/1G在2023年夏天的身價還有146,766美金（約合港幣114萬7），這已經是手錶跌了超過一年後的表現，其他的型號在同時期的身價分別為5712/1A：109,798美金（約合港幣85萬8）、5726/1A：113,511美金（約合港幣88萬7）、5990/1A：157,065美金（約合港幣112萬8），以及5740/1G的225,968美金（約合港幣176萬7），每款都處於超定價狀態，而且溢價率都還不是一點點而已。

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而來到2024年首月，距離前述觀察期約莫過了半年之久後，同樣由WatchCharts網站查找到的行情資料，五款錶裡面多數款式的價格走向都很一致，呈現緩步下滑的狀況，唯獨5712/1A-001一枝獨秀的行情在過去一個月內觸底反彈，近期行情急衝至101,323美金（約合港幣79萬2）的水準，比上個月的身價有感成長。至於其他四款的表現分別是5811/1G-001：145,084美金（約合港幣113萬5）、5726/1A：108,283美金（約合港幣84萬7）、5990/1A：143,929美金（約合港幣112萬6），和5740/1G的210,425美金（約合港幣164萬6），與半年前相比，這五款的行情全部都在縮水了一些。

可是金鷹不愧是高級運動錶裡的巨星，或許是之前的身價被炒高到了一個巔峰，經過將近兩年的連續跌價，它們的溢價率都還是一個比一個狂，目前五款中溢價率最高的是5990/1A（109.8%），緊接在後的則是三針款5811/1G（107.8%），其後依序是5712/1A（99.2%）、5726/1A（92.7%）和5740/1G（39%）。乍看5740/1G的溢價率比起來沒那麼嚇人，但別忘了它本來就是定價比其他款多兩倍以上的貴金屬複雜功能款，因此價格能炒作的空間本來就比較有限，目前還有將近40%的溢價率證明了它炙手可熱的程度。這年頭想要入手一只PP金鷹真的是大不易，難怪品牌即使停產5711/1A也是有恃無恐，因為他們還是有很多同樣優秀的作品等著收藏家們付出大量時間或鉅額銀彈將這些手錶逸品迎回家。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗Nautilus金鷹「熱門款一型號最近獨漲」最新價格與行情整理】