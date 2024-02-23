ROLEX Sea-Dweller手錶最新行情　勞力士海使創近2年來價格新低點

ROLEX勞力士防水性能比水鬼還猛的Sea-Dweller海使系列2023年重新調整了產品線，原本防水性能更高一階的Deepsea被獨立出來不再隸屬Sea-Dweller系列之下，這樣一來目前海使就剩下防水1,220米的兩款作品，分別是半金錶殼的126603以及不鏽鋼錶殼的126600。

說來也頗耐人尋味，Sea-Dweller的防水性能比水鬼高出一截，而且錶殼厚度與實戴性相較「粗勇」的Deepsea也較佳，但它除了2017年改款帶回單紅字設計，以及2019年首度推出系列僅見的黃金鋼（半金）款式一度造成市場小轟動之外，近年的聲量就有點歸於平淡的味道，而且產品線也未持續更新，反倒是原本轄下的Deepsea還陸續更新型號或加入Deepsea Challenge這樣的深海巨獸引發討論。

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雖然說海使已經有幾年時間沒什麼動靜，但是它們的入手門檻還是有在默默增高中，想當初單紅字海使126600剛出道時定價是NT$ 375,000（折合約HKD 92,450），而半金海使一登場的定價則是NT$ 533,000（折合約HKD 131,400）。結果一晃眼分別過了7年和5年後，如今兩款海使的最新定價如下：

126603-0001（半金）——HK$ 149,300

126600-0002（不鏽鋼）——HK$ 108,900

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從上面的資訊可知126600在7年前後定價漲了25.8%、126603於5年之間定價也調漲了21.4%左右，我們一路看著海使入門款定價從港幣7萬5邁入10萬，而勞力士經過2024年再調整產品價格後，如今半金海使的定價也正式漲近15萬。同樣的成長曲線也反映在兩款錶的二級市場價格上，尤其2022年第1季時許多熱門錶都趁勢將行情推向了史上高峰，原本市場反應普通的海使在當時也一度推升了身價，只是那樣的巔峰時刻沒有維持很久，從2022年4月後，海使的二級市場價格就已經呈現逐漸滑落的態勢。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，不鏽鋼錶殼的126600在2023年第3季剛開始時，行情還有13,270美金（約合港幣10萬4）的水準，此時以美金來說還是超定價；此外半金錶殼的126603當時行情就已經滑落到定價以下的16,532美金（約合港幣12萬9），從二級市場報價中可以看出兩款海使的確不算是高熱門度的勞力士，或許它們43mm錶徑和15.5mm的錶殼厚度對市場而言還是負擔相對重一些，所以也多少反映在手錶的二級市場價格上。

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而在過了半年左右的現在，同樣由WatchCharts觀察到的海使系列市場價格曲線，我們會發現兩款錶走跌的情況還在繼續中，而目前不只是126603處於定價以內（國外最近報價是16,136美金，約合港幣12萬6），就連126600也繼11月後持續摔到定價以下的12,964美金（約合港幣10萬1），後者在這半年來行情一路下滑，前者雖然在2023年9月中以來曾有一段明顯的降幅，不過2023年第4季後又有微升再下滑的趨勢，使得其行情大致保持在一定範圍內。126600提前在2023年8月中就開始出現比較明顯的價格下滑態勢，到了8月底之後正式跌落到定價以下，因此現在已經來到不鏽鋼海使兩年來的價格新低點，這大概是自從各品牌熱門錶二級市場價格面臨撞牆期以來，許多人都在期待發生的事，但即使如此，海使也還算是入手門檻高的一款潛水錶，或許這也是造成它們行情直直落的一項箇中原因。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Sea-Dweller海使各型號原廠價格與最新行情（2024年1月更新）】