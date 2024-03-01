左撇子玩家必看！ROLEX、TUDOR、OMEGA　5款中高價左冠手錶推薦

根據統計，全球約有10%人口為左撇子，由美國人口普查局所公佈2024年元旦全球人口80億1,987萬6,189人的數據換算，等於左撇子也是有8億多人，光是以絕對的數量來看，這數字實在也不算少數，因此左撇子市場的商機自然不能小覷。

左撇子與右撇子日常使用的器具能共用的不少，因此市場上專為左撇子開發的商品其實不多，多數左撇子只要稍加習慣，也能上手那些以右撇子為出發點設計的物品，不過有時候如果能有專為左撇子設計的商品，怎麼說對於這類族群都是友善的表現，像是錶壇時不時也會冒出為左撇子打造的左冠錶——不過品牌較不會把這種產品視為常規作品，常常推出一段時間就下架，因此市場能選擇的左冠錶並不算太多，而若想要挑選大品的出品的左冠錶，更是如同鳳毛麟角般稀有。

通常左撇子因為是用左手進行大量活動，因此他們可能會更習斷把手錶戴在右手上，這時候如果戴的是傳統的右冠錶，若在戴著錶的時候想要操作錶冠，那麼左手就要繞過整個手錶面盤去轉動錶冠，試想一下這種狀況使用起來肯定是卡卡的，因此才會有品牌想到可以幫左撇子設計出錶冠改置於左側的手錶。目前市面上的左冠錶依舊不多，但以下這五款絕對都是會讓人格外想擁有的人氣或夢幻傑作，以下按照手錶價位，由較親切的左冠錶一路看到頂級的左冠錶有哪些。

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TUDOR Pelagos LHD

帝舵Pelagos系列屬於品牌防水性能最強的作品，這系列幾乎都是用鈦金屬打造，因此手錶重量相對輕、抗腐蝕效果好，而且親膚性也更佳；除此之外，Pelagos系列還有品牌目前唯一的一款左冠錶——Pelagos LHD，所以如果左撇子想鎖定品牌手錶，Pelagos LHD會是一款實用性最強的理想選擇。Pelagos LHD創作靈感來自品牌1969年時推出首只搭載日期顯示的潛水錶設計，日曆盤上的數字以紅色、黑色分別代表雙數與單數日期交替顯示，也是收藏家俗稱的「輪盤」日期顯示，而品牌潛水錶的招牌特色如雪花針、強調清晰試讀性的黑色面盤配大型時標等也都完整移植。至於Pelagos LHD 搭載的機芯乃是將調校轉軸設計於左側的MT5612-LHD，它擁有矽游絲零件、震頻4Hz，動力儲存也有70小時，同時機芯精準度也通過瑞士天文台認證，與一般帝舵自製機芯的規格相近，經過微調後使其能將錶冠轉移至左側，為左撇子帶來便利性。

TAG HEUER Monaco

1969年首度問世的Monaco是首批搭載自動計時機芯的先驅之一，也是錶壇上首見方形的防水功能手錶，加上源自著名賽車比賽的名稱，都讓這款錶經過長期的發展後成為一介經典。Monaco計時碼錶有一個特色就是它是將錶冠和計時按把分別置於錶殼左右側，這點在現代的復刻版身上依舊不動。復刻版比照1960年代原版的設計精髓，但是泰格豪雅也針對手錶細節如將錶圈修窄、錶耳加粗等進行改造，使其散發出更多現代風格。手錶的面盤設置了圓形的分鐘刻度，圓形刻度圈裡的計時錶盤又是去角方形，如此方中帶圓、圓中帶方的設計放眼現在依舊少見，面盤上多數的矩形時標呈現水平排列，搭配指針與刻度環等處的銀色與紅色細節，在藍色面盤映襯下顯得頗為搶眼，也很有賽車場上那種令人血脈賁張的動感。還有一點不得不提，復刻版與原版雖然搭載的都是名為Calibre 11的機芯，但是機芯的規格已經過升級，例如它的震頻從19,800vph提升到28,800vph，雙眼小錶盤的功能也有所出入，現代的11機芯導入日期快調與調秒裝置，這些都讓手錶變得更實用好用。

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OMEGA Seamaster Ploprof 1200米潛水錶

Ploprof 1200米睽違一段時間沒有新作，直到2023年歐米茄為了慶祝海馬系列75週年，才用「夏日藍」主題這個名義延伸出多達8款海馬系列作品，其中也包含Ploprof 1200米潛水錶。Ploprof 1200米潛水錶的前身，是在1970年面世的海馬600米專業潛水錶；錶殼外型採用非傳統的線條設計，右側錶殼上方設有一枚按把，按壓時佩戴者的手指才能旋轉調整錶圈，可避免在潛水任務中，意外的撥動錶圈造成判讀時間的意外。這款「夏日藍」主題的Ploprof 1200米首度改用品牌獨家O-MegaSteel材質製作，硬度比傳統不鏽鋼高40%，手錶於錶殼4點鐘的位置設用自動排氦氣閥，可自動將錶殼內壓力過大的氦氣分子排出，避免潛水上岸過程中，手錶內部的小分子無從宣洩壓力過大導致手錶被撐爆。錶款底蓋印有早期海馬潛水錶的經典圖案——手持三叉戟、騎在兩隻海馬的海神波塞頓圖案，由此強化系列的歷史淵源，除此之外，目前Ploprof 1200米潛水錶搭載的8912機芯乃是通過大師天文台認證的作品，抗磁性能一舉提升至大於15,000高斯的境界。

ROLEX GMT-Master II

126720VTNR是繼126710BLRO和126710BLNR後，目前GMT-Master II系列第三款不鏽鋼錶殼作品，而且它還是勞力士唯一的左冠錶，不過品牌早在1920年代就曾創作出左冠錶，因此126720VTNR並不是勞力士研發的第一款左冠錶，只是因為如今它是品牌產品線中僅見的左冠款式，因此使得它地位特殊。這款左冠的GMT-Master II除了錶冠位置與系列其他作品不同，它的雙色陶瓷錶圈也改成綠色搭配黑色的的綠黑圈組合。當初品牌在創作這款錶時，為了要將錶冠改變位置，因此重新設計過機芯結構，而為了讓手錶看起來更有一體性，勞力士也把日期窗改設在9點方向，而且你可能沒想到的是，因應GMT-Master II的左冠化，勞力士就連自家頂級天文台認證過程中最終檢測的流程都加以修改，因此手錶並非只是單純把機芯轉轉方向如此簡單。126720VTNR搭載的依舊是3285機芯（品牌雖有微調但並沒有進一步改變機芯型號），這枚機芯是今日勞力士兩地時間功能手錶的主力機芯，實用性與規格一如勞力士長久以來的表現，是一種品質保證的代名詞。

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PATEK PHILIPPE Grand Complications 5373P

百達翡麗先前停產了5372P，並進一步推出將錶冠和計時按把改置於錶殼左側的5373P令人耳目一新，因為它也是品牌近代少見的左冠錶。據知品牌曾在1920年代接受一位左撇子客戶委託，替其打造出一款追針計時碼錶，因應客戶本身的需求，因此手錶便是做成左冠形式，因此在研發5373P這款高複雜作品時，過往創作左冠錶的歷史與經驗變成為錶王的重要參考。5373P與5372P的錶徑、外型線條都幾乎一樣，不過百達翡麗重新將錶冠和計時單按把從2、3點方向轉移到8、9點方向。從面盤的格局可知百達翡麗乃是將手錶搭載的CHR 27‑525 PS Q手上鍊機芯轉了180度，再換上炭灰色漸層面盤，與之前5372P的顏色如藍色或鮭魚色做出明顯的區隔，而因為機芯轉過角度的關係，所以小秒盤／星期窗和計分盤／月份窗左右對調、指針式日期顯示與月相顯示也上下對調，還有日夜顯示與閏年顯示也因而上下反轉、左右變換，因此手錶乍看很像，不過面盤格局的各項資訊其實經過一番大搬風，還好設計還是很清楚，花不了多久時間就能適應。錶款5373P搭載的CHR 27-525 PS Q機芯零件數達476枚，兩枚導柱輪備有打磨帽蓋，機芯夾板以日內瓦波紋修飾，零件也全部經過細膩倒角，外觀和實際佩戴品質可以反推百達翡麗印記的要求有多高。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「不只左撇子專用」推薦五款中高價玩家最想要的左冠錶】