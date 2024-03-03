ROLEX VS TUDOR行情｜為什麼有些帝舵潛水錶價格比勞力士水鬼好？

勞力士和帝舵這兩個兄弟品牌系出同源，而他們目前各自的明星作品也帶有一點相似近，包括勞力士水鬼與帝舵Black Bay都是市場上耳熟能詳的潛水錶，兩款都是品質紮實好用的手錶，不過在二級市場上，勞力士水鬼的行情遠高於帝舵Black Bay這點幾乎大家都瞭然於胸。可是二級市場上不只有現役的品牌手錶，也還有不少品牌早期製作、絕版已久的產品，就像帝舵早期也有潛水錶叫做Submariner（生產週期約於1954年～1999年），隨著絕版時間愈來愈久遠，目前竟有些帝舵水鬼的行情反而會高過勞力士古董水鬼，這是怎麼一回事？

勞力士與帝舵的定位有別

勞力士創辦人Hans Wilsdorf之所以會另外創立帝舵的原因是想要提供品質好、價格也更實惠親切的手錶給市場，用以分隔與勞力士不一樣的市場定位。在兩個品牌剛開始各別發展時除了定價上的差距，還有個很好認的特徵在於通常勞力士手錶會搭載經過瑞士天文台認證的機芯或是自製機芯，而帝舵有很長一段時間則是搭載例如ETA之類的通用機芯，在機芯製作成本上的差距，決定了帝舵能夠以相對親切的定價供應市場，而且過往的帝舵水鬼使用的錶殼、錶冠與鍊帶等零件基本上和勞力士水鬼不會差到哪去，等於在外部零件品質相近的狀態下，主要是內部搭載的機芯分出了兩個品牌潛水錶價位的高下。

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近年收藏家對帝舵水鬼興趣變濃

時至今日，因為帝舵發展出Black Bay這款復古風格式的潛水錶大受歡迎，帶動品牌早期潛水錶在二級市場的需求，除了二手的Black Bay有一定詢問度之外，有些收藏家更對於帝舵之前創作的潛水錶興致也益發高昂。目前有一個有趣的現象是，自從2022年第2季以來，包括勞力士水鬼等熱門錶的行情都出現明顯降幅，可是早期帝舵水鬼在二級市場上卻有逆風高飛的趨勢，由於勞力士水鬼的行情不再像兩年之前那麼強勢，反而出現一些帝舵水鬼的價格超越勞力士水鬼的意外情況。

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帝舵水鬼在某些時候行情比勞力士水鬼更好

大致上來說20世紀中期出廠的型號，古董勞力士價格還是比帝舵同類產品高出一截。可是古董勞力士水鬼的價格範圍通常比較廣——固然有些錶的價格很高，但也會有一些顯得相對便宜，因此在某些情況下，帝舵水鬼比勞力士水鬼更貴的情況就默默發生了。舉例來說，在知名二手錶線上交易平台Chrono24如果搜尋勞力士古董水鬼型號16800，目前找到的最低價約為7,500美金（約合港幣5萬9），想找錶況好一點的預算要升高至8,000～9,700美金（約合港幣6萬3～7萬6）左右，與勞力士水鬼16800差不多在1980年代出廠的帝舵Submariner 94010，目前在Chrono24架上找到的最低價則是11,000美金（約合港幣8萬6），而多數帝舵水鬼94010的價格則介於11,000～16,000美金（約合港幣8萬6~12萬5）。

更早期的勞力士水鬼型號如1680在Chrono24的起始價格約為11,000美金（約合港幣8萬6），若屬於「單紅」(Red Sub)版本，價格可能達到11,000美金的四倍以上；而與1680差不多同期的帝舵Submariner 7016，雖然最低價9,700美金（約合港幣7萬6），但是錶況好的狀態還是能賣到11,000～16,000美金之間（約合港幣8萬6~12萬5），這時候就出現某些帝舵水鬼價格比勞力士水鬼高的情況。還有更多例子也都顯示，部分勞力士水鬼和帝舵水鬼的二級市場價格有時會呈現重疊的情況，但勞力士水鬼的價格天花板肯定更高，但即使只是維持住價格與勞力士水鬼相似，以帝舵相對入門的定位而言，手錶的保值性已經非常驚人了。

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兩大原因造成帝舵水鬼價格可能高於勞力士水鬼

若要進一步探究為什麼早期的帝舵水鬼有時會比勞力士水鬼價格更好，可以發現有兩大關鍵原因：第一點是現在二級市場中的帝舵水鬼數量比起勞力士水鬼更少，由於近年帝舵潛水錶崛起成為品牌招牌作品，因此收藏家也更想要在二級市場尋找絕版的帝舵潛水錶，在物以稀為貴的情況下，帝舵水鬼的價格因此跟著上漲；說來有點尷尬，帝舵水鬼的數量較少並不是它比較貴重，只是因為長期以來市場更推崇勞力士，使得帝舵的潛水錶在生產數量上也相對較少，結果發展到現代由於當年產量較低反而助長手錶的行情更好。

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還有一個理由在於帝舵潛水錶的設計比起勞力士水鬼更豐富，過去帝舵Submariner曾出現過不同的設計，例如1970～1980年代帝舵曾和法國海軍（Marine Nationale）合作發展一系列潛水錶，也就是2021年登場的Pelagos FXD設計原型，這些軍用錶目前留存於市面上的數量非常少，是帝舵水鬼中的搶手貨。除了打造法國海軍專用的版本，帝舵水鬼在差不多半世紀的發展過程中也不斷調整過設計，也因此為什麼現行的Black Bay並非參考特定一款帝舵水鬼型號，而是從數款帝舵水鬼中擷取不同元素昇華成形，這點也讓收藏帝舵水鬼的樂趣變得更豐富，有多種款式和版本可以一一去挖掘。

由於前兩年熱門錶的行情持續滑落的關係，導致現在二級市場上有些以前價格明顯不同級別的作品距離拉近了，例如勞力士水鬼和帝舵水鬼就是一例，這大概是Hans Wilsdorf在創立帝舵這個品牌時始料未及的發展。問題來了，若是在價格一致的條件下，你會想要先選古董勞力士水鬼或是帝舵水鬼呢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：為什麼有些帝舵潛水錶行情比勞力士水鬼好？】