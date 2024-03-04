2024錶壇8大趨勢：Z世代更愛二手名錶、正裝錶逆襲、智能錶當道！

最受矚目的「Watches and Wonders（鐘錶與奇蹟）」參展品牌數量再創新高、品牌未來的重點市場原來「在這」、環保永續影響製錶材質、原來年輕人更愛買2手名牌錶⋯⋯

趁著讀者們都在迎接2024年之際，身為珠寶鐘錶編輯的小編，在這裡也將自己最近所觀察到的錶壇新趨勢以圖文方式整理出來！一起往下滑看看吧！

2024錶壇8大趨勢觀察

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1. 2024年「W & W」錶展數量再創新高

疫情過後，不少精品的線下活動大舉回歸，這當中也包含了鐘錶領域。自從「Watches and Wonders（鐘錶與奇蹟）」實體錶展於2022年正式回歸日內瓦「Palexpo（帕爾博）」展覽會議中心後，參展的數量可說是逐年攀升；而在面對即將而來的2024年，主辦單位也於近日陸續公佈錶展（2024年4月9日〜4月15日）的相關資訊，據官方統計，屆時將會有「多達55家」的高級鐘錶一同共襄盛舉，除了以Richemont集團為大宗的旗下所有成員及一些集團外的錶界大佬，如：Rolex（勞力士）、Patek Philippe（百達翡麗）......等之外，還另外新增了Bremont（寶名）、Eberhard & Co.（依百克）、Norqain（奇士霍夫）...等6大名錶商，提前將這場備受業界矚目的年度錶壇盛事炒到最高點！

2. 未來的鐘錶重點市場「在這裡」

為了一解鐘錶業在2024年的未來發展局勢及變化，有不少品牌、經銷商及買家們皆會對未來重點市場前景及產品面⋯⋯等看法，展開各管道的深度研究及問卷。後經調查結果顯示，多方指出，未來鐘錶業績的主要增長，除了仰賴原先較為熟知的韓國、日本、北美洲、中國⋯⋯等傳統市場外，同時也相當看好印度、中東及東盟⋯⋯等新興國家的投資發展。

3. 為何大家都在瘋「二手錶」

近期，周旋在藏家們之間的熱門關鍵字，不是某某藝術大師的鉅作，也非喜馬拉雅鱷魚皮的凱莉包，反而是「二手錶」！有研究報告指出，千禧世代後出生的消費者更傾向於購買二手奢侈名錶；年紀較長的買家則還是打安全牌，以全新錶款為主。尤像錶壇3巨頭，Rolex（勞力士）、Patek Philippe（百達翡麗）、Audemars Piguet（愛彼）......等奢侈品牌的二手腕錶，受歡迎及需求程度更可說是迅速飆漲，看準當中商機，再搭上新一代年輕消費族群習慣線上網購，進而促使不少二手名錶電商，如：「Chrono 24」、「Catawiki」、「Watchfinder & Co」⋯⋯等網購平台紛紛成立。

更甚至，有鑒於二手名錶成為Z世代的主力趨勢下，有的品牌索性跳下來自己做這塊，比如勞力士的「中古錶認證計劃」，便是讓買家可直接於正規經銷商店內買到「貨真價實」的二手勞力士。有專家分析，二手名錶市場若持續增長，預估到了2030年，整體營收將可高達約台幣1.1兆！偌大到就連計算機都無法涵蓋全部的天文數字，無疑正凸顯了二手名錶市場的無限潛力及發展性。

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4. 正裝錶的逆襲

或隨時間的流動，人們對於穿衣、配件搭配的品味及生活方式上也逐漸在改變，就像此前流行過好些年的運動錶＋正裝的混搭風潮，正慢慢停緩當中，取而代之的，則是正裝錶款的顯著回歸；而這項觀察，尤其在一些千禧年後出生的年輕消費族群中，在購錶的風格上也更加青睞、傾向於一些所謂如方、如圓⋯⋯等復古、典雅造型的款式，而這剛好也呼應到先前曾訪問過Longines（浪琴）全球總裁Matthias Breschan所說：「拜復古風流行，購買類似這樣傳統腕錶的消費族群，似乎也有愈漸年輕化的趨勢。」不過，你以為年輕錶友們買正裝錶僅只是用來搭配套裝而已嗎？不，正如上述說到運動錶＋正裝的混搭，反之亦然，他們也會將正裝錶以自己的美學方式，融入在較運動感或Smart Casual的服裝上，讓配戴正裝腕錶的變化有了更多發揮的可能性。

5. 聯名還能做出什麼新鮮感

如今的聯名雖已非新鮮事，但近期的錶壇，確出現了不少讓人大喊意想不到的合作名單，比如：引起銷售奇蹟的Swatch × Omega；由國際專業鐘錶雜誌《Revolution》主導的「Grail Watch」聯名計畫（最近一次的推動，則為法國建築師Alain Silberstein × 軍錶專業戶Bell & Ross；愛彼與《漫威》攜手蜘蛛人限量錶款；寶格麗甚至找來襲捲全球歌壇的BLACKPINK Lisa，以個人喜好，首次參與「Bvlgari Bvlgari」腕錶系列的限量款設計......由此可見，這些聯名成精的腕錶品牌，也試圖在常態之下，找出顛覆業界聯名的新局面；而或許，背後的操作，乃為品牌們特別經過深思熟慮後的結果，透過接近普羅大眾審美的親民品牌或是流行文化人物的滲透，好降低認識高級腕錶品牌的門檻，而這一切，不外乎就是為了積極擁抱年輕世代市場呢。

6. 智能錶持續引領大趨勢？

在大數位時代的洪流，以及I-Phone與大螢幕手機的盛行之下，讓更多人鮮少看錶知道現在幾點，反而是轉看手機，這樣的使用習慣轉變，倒也讓AI智能錶的需求量有如雪球般愈滾愈大！網路上曾查到一則相關數據統計指出，2021年的智能錶出產量為約為9,680萬只，比起2020年增長了約29%；2022年則達到了1.19億只；更有媒體預估，2024年全球市場規模將增長到7%的佔有率。傳統腕錶製造商眼看趨勢擋不了，不如就順應吧！從TAG Heuer（泰格豪雅）、Hermès（愛馬仕）、Hublot（宇舶），再到Louis Vuitton（路易威登）⋯⋯等一線品牌都先後積極投入高端智能錶的研發，以求得市場一杯羹。當人們對腕錶的需求不再僅是拿它來看時間的話，未來還能有什麼改變？靜觀其變。

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7. 綠色浪潮

在全球暖化與大環境日益劣化的情況下， 不僅消費者愈來愈重視永續議題， 更多的知名製錶品牌也先後以身作則。例如Oris便攜手環境保育組織 Bracenet，將漂流大海的「幽靈漁網」回收再製成如同萬花筒錶盤色彩的「Aquis」系列腕錶；Ulysse Nardin則是與The Ocean Race（沃爾沃環球帆船賽）聯手創作「Diver」潛水腕錶，從錶殼、錶耳、底蓋到錶帶⋯⋯皆是使用循環再生材料所製成；至於Breitling的「Superocean Heritage（超級海洋文化）」系列限量腕錶錶帶，則來自世界各地海洋之中的回收尼龍廢料。無論是從產品材質的根本設計，還是搭建具有環境綠化作用的公共設施，當環保永續成為各大企業不可或缺的命題，相信新世代對於品牌的認同度亦將大幅提升。

8. 咆嘯二零再復興

約莫1920年代起興起的「Art Deco（裝飾藝術風格）」，乃當年因大量工業化所引起的機械美學而生，大至建築結構、傢俱，小至珠寶到腕錶，設計大抵偏向理性、幾何、線條、簡潔、構圖對稱...等風格來表現。如今，時隔百年後的現在，這一具有明顯輪廓「Art Deco」式的設計風潮又再於腕錶界久違重現，如：標誌性的Jaeger-LeCoultre（積家）「Reverso」翻轉錶、Longines（浪琴）延續經典款而來的最新「Mini DolceVita（迷你多情）」系列、Cartier（卡地亞）「Tank」坦克錶、Harry Winston（海瑞溫斯頓）直接以第五大道為靈感的「The Avenue」系列⋯⋯融入當代巧思，呼應炫麗的咆嘯二零（Roaring Twenties），迅速成為錶迷們的新寵。

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