古董車迷改裝勞力士Daytona！天藍面配深藍陶瓷圈散發意大利風情

瑞士改裝錶品牌Artisans de Genève發表一款名為「Scona」的改錶作品，手錶奠基於勞力士上一代的Daytona不鏽鋼款式116500LN，改造後的成品還是可以看出與原廠設計之間的關聯，例如錶殼、鍊帶造型等等，不鏽鋼的銀白色澤也依舊沿用，但是「Scona」的錶圈和面盤卻讓人有前所未見的驚豔感，第一眼印象就是「清爽」兩個字。

原本的手錶主人對於改裝的想法很明確，他提到他希望把復古風格和傳統高級製錶技術完美結合，他除了喜歡手錶以外，也對古董車著迷，加上他身為義大利人的文化薰陶等特質，他覺得Artisans de Genève替錶迷大開了一個發揮創意的管道，在付出一定代價之後，他的想像有機會化為現實，而且改裝錶品牌的精湛工藝讓他不用擔心自己的想法無法實現，而是他自己的想法不夠多、不夠大膽。

改裝自ROLEX Daytona 116500LN的「Scona」手錶一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這次的「Scona」受到這位客戶專程委託，他的想法相對抽象，卻有有一些脈絡可循，Artisans de Genève為了把客戶的構想具體化，還特地跑去意大利威尼斯觀摩傳統漆器的製作工藝，透過這種傳統漆藝製作的手錶面盤會需要反覆塗上7層漆料，而且每一層經過上漆、等待乾燥（至少需要靜置24小時）後，還要先經過手工打磨、粒紋修飾，如此才能獲得預期中的效果。

Artisans de Genève在這款作品上也有使用陶瓷材質，借助其耐抗、耐磨，而且色澤永保常新的特性，替改裝手錶增添視覺亮點，為了迎合客戶的需求，他們特別研發出一種午夜藍色陶瓷，並將之嵌入在手錶的錶圈錶面，同時面盤右上角代表測速計刻度的「TACHYMETRE」字樣則特別填上與面盤彩漆顏色呼應的青色。

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這款Daytona的4130機芯經過改裝錶品牌重新拆解、修飾，橋板零件被鏤空和倒角拋光，擺輪橋板也採用黑色拋光修飾再進行回火處理，另外自動盤也加上日內瓦波紋修飾並且鍍上藍色，大工程改造完機芯後，4130機芯整體的質感變得更精緻了，而且Artisans de Genève也表示這些修飾和鍍層顏色都可以和錶主討論後加以微調，不一定就只能呈現出目前我們看到的樣子而已。

勞力士Daytona 「Scona」的細節與藍色關係密切，它們代表了海洋顏色、意大利城市的夜景與紳士正裝的絲綢布料等等，用來點綴手錶的細節能達到畫龍點睛的效果，以下分別來看看有哪三個部分的零件都有藍色這個共同元素：

1. 擺輪橋板

橋板採用硬化鋼製作，改裝錶品牌再將其倒角拋光，同時表面再用黑色鏡面處理，最終還會使用回火處理使其呈現金屬藍色外觀。

2. 指針

手錶上的大小指針都經過細部修飾例如鑽石拋光與倒角等，Artisans de Genève的目的是要呈現早期手錶般的復古風格，其中中央計時大秒針和三枚小錶盤的指針除了拋光之外，都還被施加回火處理呈現藍色外觀。

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3. 自動盤

自動盤以21K金製成，改裝錶品牌以環形日內瓦波紋修飾，外緣以陽刻方式刻上自家的名稱，最後自動盤呈現的藍色乃是用PVD技術鍍上，自此形成機芯與面盤細節零件一致的藍色調。

「Scona」的青色漆藝面盤搭配白色同心圓紋小錶盤以及午夜藍色陶瓷錶圈，像天空又像海邊的景致令人賞心悅目，而從手錶的錶冠護肩被取消、錶圈測速計刻度以及時標設計與造型的改變不難發現手錶擁有復古風格導向的概念，乍看下會覺得Artisans de Genève主要著墨在配色的修改，但實際上手錶的細節變化很多，除了前面提到的部分之外，又如不鏽鋼鍊帶的表面原本交錯使用拋光與拉絲處理，如今一律改成拉絲處理，強化手錶的運動個性之餘，也少了一些突顯髮絲紋與指紋的機會，這些都是會讓錶主拿到手錶之後深刻感受到煥然一新的細節改造之處。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：古董車迷的勞力士Daytona 清爽藍面與陶瓷圈散發義大利風情】