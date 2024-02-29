2024閏年萬年曆腕錶｜創新機制與極簡　呈現高級製錶三大複雜功能

今天2月29日是四年一度的閏年，雖然對我們的日常生活沒有多大的影響，但對於配備了年曆功能的腕錶就需要作出調校了，當然也並非甚麼麻煩事，卻特別彰顯出能夠分辨小大月份與閏年的萬年曆之可靠與令人驚艷的複雜功能。藉著今天這個四年一次的特別日子，我們來看看有哪些萬年曆最能吸引各位錶迷。

LANGE 1 PERPETUAL CALENDAR（圖片來源：A. Lange & Söhne）

創新技術的展現：朗格 LANGE 1 PERPETUAL CALENDAR

朗格（A. Lange & Söhne）早在2001年已推出多款可以準確顯示閏年的萬年曆腕錶，甚至後來自家研發出有別於傳統的創新機制。傳統上萬年曆腕錶是由48步進凸輪來控制月份顯示，以對應48個月的4年循環，並且能夠分辨出3個平年與1個閏年，此機制每4年旋轉一圈，如果上滿鍊能量充足的情況下，只有每個世紀完結後才需要進行修正。現時朗格9款萬年曆腕錶中有7款都是沿用這個機制，不過於2012年，錶廠研發出「LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR」，配備專利跳字月份環，以取代由凸輪控制月份顯示的傳統設計。

圖片來源：A. Lange & Söhne

這個創新設計設有偏心不重疊顯示佈局，月份環以特製齒輪推動，每年沿着專屬軸心轉動，圓環內的輪廓設有凹陷形狀，並以槓桿沿著輪廓滑動遇到凹陷的深度而偏轉，偏轉幅度愈大代表月份愈短，來到2月時槓桿可以因為閏年顯示下方的凸輪辨識到該年為平年還是閏年，最後這種創新方式被應用到2021年問世的LANGE 1 PERPETUAL CALENDAR中，此款作品亦是朗格唯一僅展現萬年曆功能的專注之作。萬年曆是腕錶三大複雜功能之一，早在18世紀由英國鐘錶大師Thomas Mudge創造，不過來到21世紀，還有像朗格這種勇於創新的錶廠，將萬年曆功能一再昇華。

疾速者萬年曆煙燻三文魚概念腕錶（圖片來源：H. MOSER & CIE.）

極簡主義下的複雜功能：H. MOSER & CIE.閏年限定特別版

亨利慕時（H. MOSER & CIE.）愈來愈受錶迷歡迎，喜歡簡約優雅、量產小而精的作品，這家錶廠往往是心水之選。錶廠今年的最新作品疾速者萬年曆煙燻三文魚概念腕錶（Streamliner Perpetual Calendar Concept Smoked Salmon），傳承了極致簡約的品牌理念：沒有小錶盤、時標或標誌，配備煙燻三文魚色調的錶盤，帶有濃厚的復古風格，並且營造出持續的光影變化，與崇尚極簡的風格巧妙地形成強烈對比，暗藏著一股平衡之美，由於是特別版，所以特意採用了獨有的絲紋表面修飾。

新作搭載了HMC 812手動上鏈機芯，閏年指示器位於機芯側，由於作品沒有時標，所以機芯改為透過紅色及白色中央指針指示月份，別具巧思。4點鐘位置設有大日曆窗，以兩個重疊、分別顯示1到15和16到31的圓盤組成，日曆窗與錶冠對齊，數字傾斜了26度呈現不尋常的角度。複雜功能源自精巧工藝，在藍寶石水晶底蓋之內可以清晰見到機芯富有現代感的表面修飾、搭配傳統的慕時水平雙條紋、擺輪橋板、傳動輪系、發條盒及擒縱夾板等。此特別版只會推出12個月，僅限於今個閏年發售。

Slimline Perpetual Calendar Manufacture（圖片來源：Frederique Constant）

超薄萬年曆：康斯登×Peter Speake

今年日內瓦製錶品牌康斯登（Frederique Constant）與英國製錶師Peter Speake繼續合作，推出了一款僅限量135枚的萬年曆腕錶，作品納入超薄系列旗下，並且運用了引以為傲的鏤空設計，將自家機芯萬年曆內部運作盡情演繹。錶廠的標誌性系列Slimline顧名思義，是以纖薄的尺寸而聞名，至於Peter Speake這位大師則將鏤空技術融入空靈的現代設計，裁切了實心的表面以盡現機芯最深處的魅力。此外，就連顯示盤和指針亦採用了鏤空設計，並且不設秒針。

作品採用42毫米精鋼錶殼，僅採用白色和啞光煤灰色兩種顏色，從中形成強烈的對比，末端綴有紅色的5枚指針被突顯出來清晰可見。自家機芯萬年曆將星期和日期沿著錶盤的水平軸順序顯示，而其他資訊則沿著垂直軸顯示，一切清晰有序，月份置於12點鐘位置、月相位於6點鐘位置，至於閏年會以低調的紅點顯示，由於並非常用功能，所以被移至12點鐘位置的月份顯示上。可見得康斯登的思路與別不同，因為萬年曆是複雜功能，所以著眼點在於讓用家可以一眼讀出所有日曆資訊的清晰度。最後，每枚作品都會刻有「Limited Edition 135 pieces」字樣以彰顯珍貴。

圖片來源：MB&F

新銳錶廠：MB&F Legacy Machine Perpetual EVO

接下來要介紹的這枚來自創新品牌MB&F的LM Perpetual EVO 2024年最新版本，是2020年品牌迎接十五周年推出的革新之作，採用的鋯金屬於當時而言還是相當新穎的材質，鋯金屬有著極強的抗敏性、耐腐蝕性，甚至比鈦金屬還要來得堅硬，於2021年再推出綠色CVD鍍膜機板的鈦金屬版本，至於今年的新作，則是同樣的錶殼，不過新增了拉絲處理的冰藍色夾板這個改動。

此外，這款作品還有不少創新之處，包括自家研發的「FlexRing」一體成形吸震系統，外觀設計更具運動感，有別於一般主打優雅的傳統萬年曆腕錶。此外，早在2015年面世的LM Perpetual機芯實屬一款創新的萬年曆機制，原來傳統萬年曆是假設了每個月份有31天的減法機制，過多的天數將會被跳過，不過這個機制有可能對機芯帶來損害。有見及此，品牌改為研發加法機制，因為每個月最少都會有28天，以此為基底因應每月需要加上天數。可見得雖然品牌大玩技術，但推出萬年曆亦非為有而有，是有志於革新的新銳品牌。