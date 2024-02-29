2024閏年萬年曆腕錶｜創新機制與極簡 呈現高級製錶三大複雜功能
/ 2024.02.29
LANGE 1 PERPETUAL CALENDAR（圖片來源：A. Lange & Söhne）
創新技術的展現：朗格 LANGE 1 PERPETUAL CALENDAR
朗格（A. Lange & Söhne）早在2001年已推出多款可以準確顯示閏年的萬年曆腕錶，甚至後來自家研發出有別於傳統的創新機制。傳統上萬年曆腕錶是由48步進凸輪來控制月份顯示，以對應48個月的4年循環，並且能夠分辨出3個平年與1個閏年，此機制每4年旋轉一圈，如果上滿鍊能量充足的情況下，只有每個世紀完結後才需要進行修正。現時朗格9款萬年曆腕錶中有7款都是沿用這個機制，不過於2012年，錶廠研發出「LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR」，配備專利跳字月份環，以取代由凸輪控制月份顯示的傳統設計。
圖片來源：A. Lange & Söhne
這個創新設計設有偏心不重疊顯示佈局，月份環以特製齒輪推動，每年沿着專屬軸心轉動，圓環內的輪廓設有凹陷形狀，並以槓桿沿著輪廓滑動遇到凹陷的深度而偏轉，偏轉幅度愈大代表月份愈短，來到2月時槓桿可以因為閏年顯示下方的凸輪辨識到該年為平年還是閏年，最後這種創新方式被應用到2021年問世的LANGE 1 PERPETUAL CALENDAR中，此款作品亦是朗格唯一僅展現萬年曆功能的專注之作。萬年曆是腕錶三大複雜功能之一，早在18世紀由英國鐘錶大師Thomas Mudge創造，不過來到21世紀，還有像朗格這種勇於創新的錶廠，將萬年曆功能一再昇華。
疾速者萬年曆煙燻三文魚概念腕錶（圖片來源：H. MOSER & CIE.）
極簡主義下的複雜功能：H. MOSER & CIE.閏年限定特別版
亨利慕時（H. MOSER & CIE.）愈來愈受錶迷歡迎，喜歡簡約優雅、量產小而精的作品，這家錶廠往往是心水之選。錶廠今年的最新作品疾速者萬年曆煙燻三文魚概念腕錶（Streamliner Perpetual Calendar Concept Smoked Salmon），傳承了極致簡約的品牌理念：沒有小錶盤、時標或標誌，配備煙燻三文魚色調的錶盤，帶有濃厚的復古風格，並且營造出持續的光影變化，與崇尚極簡的風格巧妙地形成強烈對比，暗藏著一股平衡之美，由於是特別版，所以特意採用了獨有的絲紋表面修飾。
新作搭載了HMC 812手動上鏈機芯，閏年指示器位於機芯側，由於作品沒有時標，所以機芯改為透過紅色及白色中央指針指示月份，別具巧思。4點鐘位置設有大日曆窗，以兩個重疊、分別顯示1到15和16到31的圓盤組成，日曆窗與錶冠對齊，數字傾斜了26度呈現不尋常的角度。複雜功能源自精巧工藝，在藍寶石水晶底蓋之內可以清晰見到機芯富有現代感的表面修飾、搭配傳統的慕時水平雙條紋、擺輪橋板、傳動輪系、發條盒及擒縱夾板等。此特別版只會推出12個月，僅限於今個閏年發售。
Slimline Perpetual Calendar Manufacture（圖片來源：Frederique Constant）
超薄萬年曆：康斯登×Peter Speake
今年日內瓦製錶品牌康斯登（Frederique Constant）與英國製錶師Peter Speake繼續合作，推出了一款僅限量135枚的萬年曆腕錶，作品納入超薄系列旗下，並且運用了引以為傲的鏤空設計，將自家機芯萬年曆內部運作盡情演繹。錶廠的標誌性系列Slimline顧名思義，是以纖薄的尺寸而聞名，至於Peter Speake這位大師則將鏤空技術融入空靈的現代設計，裁切了實心的表面以盡現機芯最深處的魅力。此外，就連顯示盤和指針亦採用了鏤空設計，並且不設秒針。
作品採用42毫米精鋼錶殼，僅採用白色和啞光煤灰色兩種顏色，從中形成強烈的對比，末端綴有紅色的5枚指針被突顯出來清晰可見。自家機芯萬年曆將星期和日期沿著錶盤的水平軸順序顯示，而其他資訊則沿著垂直軸顯示，一切清晰有序，月份置於12點鐘位置、月相位於6點鐘位置，至於閏年會以低調的紅點顯示，由於並非常用功能，所以被移至12點鐘位置的月份顯示上。可見得康斯登的思路與別不同，因為萬年曆是複雜功能，所以著眼點在於讓用家可以一眼讀出所有日曆資訊的清晰度。最後，每枚作品都會刻有「Limited Edition 135 pieces」字樣以彰顯珍貴。
圖片來源：MB&F
新銳錶廠：MB&F Legacy Machine Perpetual EVO
接下來要介紹的這枚來自創新品牌MB&F的LM Perpetual EVO 2024年最新版本，是2020年品牌迎接十五周年推出的革新之作，採用的鋯金屬於當時而言還是相當新穎的材質，鋯金屬有著極強的抗敏性、耐腐蝕性，甚至比鈦金屬還要來得堅硬，於2021年再推出綠色CVD鍍膜機板的鈦金屬版本，至於今年的新作，則是同樣的錶殼，不過新增了拉絲處理的冰藍色夾板這個改動。
此外，這款作品還有不少創新之處，包括自家研發的「FlexRing」一體成形吸震系統，外觀設計更具運動感，有別於一般主打優雅的傳統萬年曆腕錶。此外，早在2015年面世的LM Perpetual機芯實屬一款創新的萬年曆機制，原來傳統萬年曆是假設了每個月份有31天的減法機制，過多的天數將會被跳過，不過這個機制有可能對機芯帶來損害。有見及此，品牌改為研發加法機制，因為每個月最少都會有28天，以此為基底因應每月需要加上天數。可見得雖然品牌大玩技術，但推出萬年曆亦非為有而有，是有志於革新的新銳品牌。