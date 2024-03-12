網傳ROLEX正申請陶瓷錶圈專利　紅黑可樂圈GMT-Master II有望回歸

最近外媒開始一窩蜂提出對於勞力士2024年新款的預測，其中有個預測各家顯得有志一同，那就是升級成Cerachrom陶瓷材質的紅黑「可樂圈」GMT Master II將回歸市場；事實上當品牌2013年首度開發出雙色陶瓷圈以來，外界最期待的除了紅藍百事圈外，可樂圈也是一大熱門，不過勞力士過去十年內只兌現了百事圈而已，可樂圈倒是一直沒消沒息，那麼為什麼許多外媒會在2024年都大膽預測勞力士將發表全新的可樂圈GMT-Master II呢？

其中有一部分原因是源自大家的期待這個不用多說，但這個推論也並非全然憑空揣測，因為目前市面上已經開始流傳一些有關可樂圈將捲土重來的決定性證據。不過在此之前，我們先回顧一下GMT-Master II錶圈「陶瓷化」後已經出現過哪些顏色，大家應該都還記憶猶新，從最初的藍黑雙色，到紅藍雙色，接著有棕黑雙色，再來則是2022年登場的綠黑雙色，目前共累積了四種的雙色陶瓷圈，因此2024年是否會新增第五種紅黑雙色？錶迷們無不引頸期盼。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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外媒《Everest》近期揭露了勞力士正在申請一項新專利，內容與製造雙色陶瓷鑲嵌件的工藝有關，這份文件據說是在2022年提交，但是直到2024年1月31日才驚喜曝光。這項專利的申請文件以法文撰寫，標題名稱為「多色陶瓷組件的生產」，其中在文件部分表格中，可以清楚看到以法文提及的將紅色和黑色陶瓷組件合而為一的技術重點。

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《Everest》還直接幫我們摘要了申請文件中的一段關鍵文字，裡面提到：「本發明的首要目標為提出一種用於製造陶瓷組件的解決方案，該方案能獲得指定顏色的陶瓷成品，而且不只是單色，還包含雙色調，特別是紅色和黑色陶瓷結合的結果。」

從這段說明中可見勞力士正嘗試開發紅黑陶瓷錶圈嵌件，而放眼目前品牌旗下產品中會用到雙色陶瓷錶圈的產品，也只有GMT-Master II而已，所以不少外媒紛紛推測2024年可樂圈GMT-Master II將會回歸，相信也是因為接受到這份申請專利文件消息後進行的合理推測。

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不過確定勞力士正在研發紅黑雙色陶瓷錶圈，和勞力士2024年推出可樂圈GMT-Master II之間其實沒有必然關係，最好的結果當然就是在今年可以盼到可樂圈現身，但以勞力士穩健的形式作風，如果今年這款作品最終沒有如預測般的問世，似乎也不用太意外。如果專利申請這則消息屬實，至少可以確定可樂圈GMT-Master II勢在必行，但是到底會不會就在2024年夢想成真，就等品牌在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展上為我們揭曉答案。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：網傳勞力士正在申請陶瓷錶圈專利 「可樂圈」GMT-Master II可望回歸】