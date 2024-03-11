勞力士2024新錶5大預測二：ROLEX出金鋼Day-Date、鈦金屬黑水鬼？

2024年的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展將在4月9日正式登場，每一年在錶展前國內外各家媒體最喜歡的題材之一要屬「勞力士新款預測」，雖然說每個品牌每年都會推出新款，但因為勞力士在錶迷心中的地位特別不一樣，每每推出新款總是倍受期待，因此趕在錶展前先沙盤推演一下品牌可能會推出什麼樣的新款，總是讓人既興奮又好奇，同時也可以在錶展開始前預先炒熱氣氛。

而每當提到預測這回事，我們總是會再三想起之前每年每次的預測，不管哪一家的預測講得再煞有其事，通常錶展開始揭曉答案後，預測成真的比例總是不高，讓人不得不佩服勞力士保密到家的消息控管能力，以及品牌研發策略不是那麼容易就能摸清楚的事實。就算現實和預測往往南轅北轍，可是這絲毫無損於每年各家媒體進行預測的興致，畢竟預測這種事本來就帶有冒險、推論的性質，有時雖然有一定的預測依據，但因為大家都不是勞力士內部人員，因此自然無法切確掌握他們推出新款的方針。

勞力士2024新錶5大預測二（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 31

回顧這些年勞力士所推出的新款，和品牌過往予人保守、中規中矩的印象有所出入，例如他們研發出左冠版本的GMT-Master II、帶有彩色氣泡面盤的Oyster Perpetual，或是以琺瑯工藝製作彩色拼圖面盤的Day-Date 36等，又如開創新的正裝錶系列1908等，這些作品的變化與創新設計讓人耳目一新，和勞力士一般所推出的新款比較起來，多了更多讓人心動的理由。而繼外媒Horbiter之後，最近另一家國外媒體Time+Tide Watches也發表了他們的2024勞力士新款預測，以下就來一窺他們對於勞力士今年新款的想法與推測。

預測1. 鈦金屬水鬼

自從Deepsea Challenge和Yacht‑Master 42 226627這些以RLX鈦金屬製作的作品陸續問世後，以鈦金屬樣貌呈現的勞力士手錶就不再只存在於想像中。而Time+Tide Watches會推測品牌新增鈦金屬材質的水鬼除了是錶迷的共同心願以外，他們立論的依據在於2023年本該是水鬼發光發熱的一年，因為該年是水鬼誕生的70週年，結果勞力士反而僅「客氣」地微調了綠水鬼126610LV的綠色錶圈色調（MK II版本），相較於水鬼50週年時品牌別開生面打造採用綠色錶圈的水鬼，更突顯出水鬼70週年時的低調。所以既然品牌現在已經慢慢開始在拓展鈦金屬錶殼作品，那麼應該總是會有輪到水鬼系列的時候，因此如果2024年品牌真的推出鈦金屬錶殼的水鬼，相信絕對能引發一股新熱潮，也可以當作遲來一點的水鬼70週年紀念獻禮，錶迷們肯定也會樂觀其成。

預測2. 可樂圈GMT-Master II

在2023年底～2024初時，市場上開始謠傳勞力士可能會在2024年停產百事圈GMT-Master II 126710BLRO，原因是品牌製作紅色Cerachrom陶瓷錶圈時遇到了瓶頸，導致紅藍雙色錶圈的生產出現困難，因此百事圈被認為可能在2024年被品牌下架。對此Time+Tide Watches認為不需過於緊張，因為勞力士自從2014年前後首度發表紅藍雙色陶瓷圈以來，先前已經進行過至少四次的配方改良，所以百事圈GMT-Master II的紅色調一路從MK I發展到MK IV——紅色逐步變得更深一些。2024年由於GMT-Master II系列適逢問世70週年，加上又是紅藍錶圈登場的10週年，因此選在這個時候送舊迎新似乎是個絕佳時間點。Time+Tide Watches的預測明顯不相信百事圈停產是和製作紅色陶瓷圈遇到技術難關有關，以品牌嚴謹的程度，他們如果在技術尚未成熟時就貿然推出產品，還一用就是十年，這時候才來說技術有困難似乎不合常理，倒是勞力士會不會想在系列週年里程碑時製造些新話題更令人感興趣，假如真的像他們預測地出現紅黑陶瓷「可樂圈」GMT-Master II，先不管錶殼材質為何，有的人可能會覺得單純換換雙色錶圈顏色沒什麼新鮮的，但以過往市場對於品牌新作的接受度而言，光是陶瓷錶圈換個顏色的確足以讓市場沸騰，這就是勞力士厲害的地方。

同場加映：勞力士2024新錶5大預測：ROLEX綠金迪116508、Milgauss捲土重來？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

預測3. Milgauss回歸

上一代Milgauss因為開高走低，到後期聲勢愈來愈弱，早在幾年前就被視為是勞力士停產改款的主要對象之一，沒想到，2023年Milgauss終於如預期地停產——可是這次卻沒有新作銜接，直接被送入歷史中，導致曾經勞力士代表性的抗磁錶歸於平淡。關於這點和手錶多年來的抗磁性能大致維持在既有水準而沒有持續進化有關，現今多數手錶都具備基本的抗磁性能，而真正強調抗磁能力的作品又能拿出突飛猛進的數據吸引人，相較之下Milgauss當年標榜達到1000高斯的水準愈來愈不具賣點，使得Milgauss空有特別的綠色玻璃鏡面，但是整只錶的關注度隨著上市時間拉長反而愈來愈低，終於走到了停產的時刻。Time+Tide Watches認為當年和勞力士一起開發出Milgauss的歐洲核子研究中心（CERN），迄今仍與品牌關係密切，加上這系列也是一款1956年就已經存在的老牌名作，如果能在2024年重新調整造型、錶徑再出發，市場想必不會反對多一款勞力士可以選擇。

預測4. 三色金Day-Date

Day-Date近年也是常有驚人之舉，考慮到它在勞力士旗下的旗艦級作品定位，2024年勞力士繼續圍繞此系列開創話題也是Time+Tide Watches認為很合理的事。除了在面盤上做文章之外，Time+Tide Watches想到勞力士或許可以將早期的Tridor三色金設計重新帶回市場。事實上Day-Date系列於1988年時就曾經出現過啟用Tridor組合的原型作品，後來在2000年代初期正式進入市場，只不過歷來三色金的Day-Date數量並不多，而且那時候勞力士也沒製作過40mm的三色金版本Day-Date，如果今年可以再度呈現這種錶殼零件由白金、黃金和玫瑰金組成的設計，對於品牌手錶的豐富度也是有利無弊，從目前僅有金鋼或貴金屬的二元選項，進一步升格成為擁有三色金的額外選擇空間。

同場加映：2024錶壇8大趨勢：Z世代更愛二手名錶、正裝錶逆襲、智能錶當道！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 32

預測5. 全日曆月相1908

2023年1908系列初試啼聲穩紮穩打地以小三針的姿態現身，既然勞力士打算繼續經營正裝錶這條線，那麼2024年有新作持續壯大系列同樣也是順理成章的預測。若按照過去Cellini系列的模式，品牌可能可以推出日期錶、兩地時間錶或是月相錶，不過Time+Tide Watches並不覺得1908會完全複製Cellini系列的老路，反而更可能從創作淵源——例如6062全日曆月相錶尋求靈感，所以搞不好品牌2024年有意把古董型號6062的功能引進1908系列，進一步深化正裝錶的設計與風格。由於現在6062古董錶在拍賣市場很搶手，如果能用1908系列重新詮釋早期的經典設計，對於勞力士正裝錶的市場吸引力會有加分效果，Time+Tide Watches甚至期待勞力士在維持1908系列的錶徑大小之餘，還能跳脫皮錶帶的框架，替手錶改搭個金屬鍊帶，這樣一來1908系列有可能一躍成為勞力士今年最大的話題之一，不過這個預測看起來相對大膽，品牌會不會在系列登場剛滿一年之際就有如此大動作？可能性似乎相對不高。

以上的五個預測也是看起來都似乎很有一回事，然而有沒有可能成真，相信大家心裡多少也都有個底，總之還是要強調預測這種事情還是看看就好，不需要過於認真，也不要太在意預測成功的命中率，因為如果勞力士這麼容易猜透，他們的品牌魅力可能也不會這麼強大了，看完預測後還是老話一句：一切等錶展登場後就知道了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2024勞力士新款預測Part 2 錶迷最期待的五大重點】